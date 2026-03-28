টাকা জমাতে শুরু করুন, শীঘ্রই 10টির বেশি ডিভাইস লঞ্চ করতে চলেছে Apple !

যে জল্পনা তৈরি হয়েছে সেই অনুযায়ী 10টিরও বেশি প্রডাক্ট লঞ্চ করবে সংস্থাটি ৷ এই প্রতিবেদনে দেখে নিন সেই তালিকা ৷

Apple লঞ্চ করতে পারে নতুন প্রডাক্ট (ছবি- Getty images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 28, 2026 at 4:36 PM IST

হায়দরাবাদ : নতুন বছরে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি প্রডাক্ট লঞ্চ করেছে Apple ৷ নতুন ওই ডিভাইসগুলির মধ্যে রয়েছে iPhone 17e, MacBook Neo, MacBook Air/Pro (M5), iPad Air (M4), Airpods Max 2 এবং Studio Display XDR ৷ এর পাশাপাশি iOS ও আপডেট হয়েছে ৷ কিন্তু এখানে শেষ নয় ৷ চলতি বছরে একাধিক নতুন প্রডাক্ট লঞ্চ করতে চলেছে কুপার্টিনোর সংস্থাটি ৷ যদিও সংস্থার তরফে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু জানানো হয়নি ৷ কিন্তু বেশ কয়েকটি প্রডাক্ট লঞ্চের জল্পনা তৈরি হয়েছে ৷

কী কী লঞ্চ হবে 2026 সালে ?

যে জল্পনা তৈরি হয়েছে সেই অনুযায়ী 10টিরও বেশি প্রডাক্ট লঞ্চ করবে সংস্থাটি ৷ এই প্রতিবেদনে দেখে নিন সেই তালিকা ৷

iPhone-

Model (অনুমাণ)Specifications (অনুমাণ)
iPhone 18 ProA20 Pro chip, smaller Dynamic Island, simplified Camera Control button, red color option, variable aperture, satellite Web Browsing, Apple-designed C2 modem for 5G .
iPhone 18 Pro MaxiPhone 18 এর মতো একই ফিচার থাকতে পারে ৷ তবে অতিরিক্ত একাধিক ফিচার যুক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এরসঙ্গে একটু পুরু হতে পারে ৷
Foldable iPhone 7.7-inch inner display, 5.3-inch outer display, 2 rear cameras, 1 front camera দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷

Apple Watches

Model (অনুমাণ)Specifications (অনুমাণ)
Apple Watch Series 12নতুন চিপ ব্যবহার করা হতে পারে ৷ ডিজাইন চেঞ্জ করা হতে পারে ৷ টাচ আইডি দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
Apple Watch Ultra 4নতুন চিপ এবং টাচ আইডি দেওয়া হতে পারে ৷

iPads

Model (অনুমাণ)Specifications (অনুমাণ)
iPad 12A18 অথবা A19 চিপ ব্যবহার করা হতে পারে ৷
iPad miniA19 Pro অথবা A20 Pro চিপ ব্যবহার করা হতে পারে ৷ OLED ডিসপ্লে দেওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে ৷

Macs

Mac StudioM5 Max এবং M5 Ultra চিপ ব্যবহার করা হতে পারে ৷
Mac miniM5 and M5 Pro চিপ ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে ৷
iMacM5 চিপসেট এবং নতুন কালার ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চের সম্ভাবনা ৷
MacBook Pro তারসঙ্গে OLED displayM6 Pro এবং M6 Max চিপ ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে ৷

এই সিগনেচার ডিভাইসগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি ডিভাইস লঞ্চের সম্ভাবনা রয়েছে Apple-এর ৷ তারমধ্যে রয়েছে Apple TV, HomePod Mini, HomePod, Home Hub, Security Camera এবং Face ID Doorbell ৷

