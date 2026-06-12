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অবশেষে টাচস্ক্রিন আসতে পারে MacBook-এ! 2026 সালেই বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত Apple-এর

Apple-এর প্রথম টাচস্ক্রিন MacBook সম্ভবত নতুন OLED ডিসপ্লে নিয়ে আসবে। প্রাথমিকভাবে এই প্রযুক্তি কোম্পানির প্রিমিয়াম MacBook সিরিজে দেখা যেতে পারে।

Apple might launch macbook with touch functions
Apple এ আসবে টাচস্ক্রিন? তুঙ্গে জল্পনা (ছবি - Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 4:40 PM IST

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হায়দরাবাদ : দীর্ঘদিন ধরে MacBook-এ টাচস্ক্রিন চালু করার বিরোধিতা করেছে Apple। কিন্তু এবার সেই অবস্থান বদলাতে চলেছে বলেই ইঙ্গিত মিলছে একাধিক রিপোর্টে। সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন তথ্য অনুযায়ী, Apple আগামী প্রজন্মের MacBook-এ প্রথমবারের মতো টাচস্ক্রিন ডিসপ্লে নিয়ে আসতে পারে।

Instant Digital নামে এক চিনা টিপস্টার দাবি করেছেন, MacBook-এ টাচস্ক্রিন যুক্ত হওয়া এখন প্রায় নিশ্চিত। যদিও Apple এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু ঘোষণা করেনি ৷ কিন্তু বিগত কয়েক মাসে একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে একই ধরনের তথ্য সামনে এনেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, Apple-এর প্রথম টাচস্ক্রিন MacBook সম্ভবত নতুন OLED ডিসপ্লে নিয়ে আসবে। প্রাথমিকভাবে এই প্রযুক্তি কোম্পানির প্রিমিয়াম MacBook সিরিজে দেখা যেতে পারে। কিছু রিপোর্টে সম্ভাব্য নাম হিসেবে MacBook Ultra-র কথাও উঠে এসেছে, যদিও সেটি এখনও নিশ্চিত নয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, Apple সরাসরি iPad-এর মতো টাচ-ফার্স্ট অভিজ্ঞতা দিতে চাইছে না। বরং MacBook-এর বর্তমান কীবোর্ড, ট্র্যাকপ্যাড এবং মাউস ব্যবহারের অভিজ্ঞতার সঙ্গে টাচ ইনপুটকে অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে যুক্ত করা হতে পারে। অর্থাৎ ব্যবহারকারীরা চাইলে স্ক্রিন স্পর্শ করে কাজ করতে পারবেন, আবার আগের মতো ট্র্যাকপ্যাডও ব্যবহার করতে পারবেন।

এদিকে macOS-এর নতুন সংস্করণেও টাচ-সহায়ক ইন্টারফেসের কিছু ইঙ্গিত দেখা গেছে। নতুন সফটওয়্যারে Sidecar ব্যবহারের সময় টাচ ইনপুট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার তথ্য সামনে এসেছে, যা ভবিষ্যতের হার্ডওয়্যার পরিবর্তনের দিকেই ইঙ্গিত করছে বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে নতুন এই ডিভাইস বাজারে আসতে এখনও কিছুটা সময় লাগতে পারে। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, এই টাচস্ক্রিন MacBook-এর সম্ভাব্য লঞ্চ টাইমলাইন ২০২৬ সালের শেষ থেকে ২০২৭ সালের শুরু পর্যন্ত হতে পারে। একাধিক সূত্রের দাবি মেমোরি সংকটের কারণে এই ডিভাইসটি লঞ্চে বেশ কিছুটা দেরি হতে পারে ৷

যদি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়, তাহলে MacBook-এর ইতিহাসে এটি হতে পারে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনগুলির একটি।

এদিকে সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী ডেভেলপার সম্মেলন WWDC 2026-এ Apple ঘোষণা করেছে যে, App Store-এর App Bundles ফিচারকে আরও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এতদিন একটি ডেভেলপার শুধুমাত্র নিজের তৈরি একাধিক অ্যাপ একসঙ্গে বান্ডল হিসেবে বিক্রি করতে পারতেন। নতুন ব্যবস্থায় বিভিন্ন কোম্পানির ডেভেলপাররাও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথ সাবস্ক্রিপশন প্যাকেজ তৈরি করতে পারবেন।

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