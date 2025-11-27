iPad Mini -র নতুন মডেল আসছে বাজারে ? দামও কম হওয়ার সম্ভাবনা

iPad Mini -র নতুন মডেল আসছে বাজারে ? দামও কম হওয়ার সম্ভাবনা
iPad Mini : 2026 সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে Apple eighth-generation iPad Mini লঞ্চ হতে পারে ৷
Published : November 27, 2025 at 1:38 PM IST
হায়দরাবাদ : নতুন iPad Mini লঞ্চ করতে চলেছে ? না Apple এর তরফে এবিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি এখনও ৷ তবে জল্পনা ছড়িয়েছে একটি ব্র্য়ান্ড নিউ মডেলের iPad মিনি লঞ্চ করা হবে শীঘ্রই ৷ যেখানে থাকবে OLED ডিসপ্লে ৷ চিনা মাইক্রোব্লগিং প্ল্য়াটফর্ম Weibo তে এক টিপস্টার এই বিষয়টি জানিয়েছেন ৷ তার দাবি, আগামী বছরে এই ডিভাইসটি লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এরসঙ্গে MacBook Air, iPad Mini এবং iPad Air লাইনআপে সমস্ত মডেলগুলিতে OLED ডিসপ্লেতে রূপান্তরিত করতে পারে কুপার্টিনোর এই টেক জায়ান্ট ৷
iPad Mini with OLED Display Launch Timeline
টিপস্টার Instant Digital পোস্ট করেছেন Weibo- তে ৷ সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে 2026 সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে Apple eighth-generation iPad Mini লঞ্চ হতে পারে ৷ একই দাবি করেছে Bloomberg এর Mark Gurman ৷
চলতি বছরের April এ Apple জানিয়েছিল তারা OLED প্য়ানেল ব্যবহার করবে ৷ যা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে Samsung কে ৷ এরপরই iPad Mini লঞ্চের জল্পনা জোড়ালো হয় ৷
নতুন প্রডাক্ট লঞ্চ না হওয়া পর্যন্ত Apple সেই অর্থে মুখ খোলে না ৷ নতুন এই iPad Mini -র বিষয়ে জানা গিয়েছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির OLED ডিসপ্লে ব্যবহার করা হতে পারে ৷ নতুন এই প্যানেলটি আরও উন্নতমানের কালার রিপ্রোডাকশন এবং বর্তমান LCD স্ক্রিনের তুলনায় ভালো কালার কনট্রাস্ট পাওয়া যাবে ৷
এর পাশাপাশি রিফ্রেশ রেটও বৃদ্ধি হতে পারে ৷ iPad Mini 7th Generation এর রিফ্রেশ রেট দেওয়া হয়েছে 60Hz.৷ এছাড়াও iPad Pro-র ক্ষেত্রে রিফ্রেশ রেট রয়েছে 120 Hz ৷
তবে আরও একটি জল্পনা সামনে এসেছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, নতুন যে iPad Mini লঞ্চ করা হবে সেখানে তুলনামূলক কম উন্নতমানের OLED ডিসপ্লে ব্যবহার করা হবে ৷ এর ফলে iPad Mini র দাম কিছুটা কম হবে ৷
এদিকে ওয়াটার রেজিস্টেন্স ডিজাইনে লঞ্চ করা হতে পারে নতুন আইপ্য়াড মিনি ৷ যার ফলে নতুন মডেলটি IP রেটেড হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ নতুন স্পিকার সিস্টেমও ইনক্লুড করা হতে পারে ৷