আরও পাতলা ডিজাইন, নতুন A20 Pro চিপ ও আপগ্রেডেড ক্যামেরা! সামনে এল iPhone Air 2 নিয়ে বড় তথ্য
iPhone Air 2-এ ব্যবহার করা হতে পারে Apple-এর নতুন A20 Pro চিপসেট। কেন এই সিদ্ধান্ত ? জানুন-
Published : June 23, 2026 at 4:34 PM IST
হায়দরাবাদ : চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের ইভেন্টে একাধিক নতুন ডিভাইস লঞ্চ করতে পারে Apple ৷ তারমধ্যে যেমন রয়েছে iPhone 18 সিরিজ তেমনই রয়েছে Apple Fold ৷ ফলে Apple-এর আসন্ন স্মার্টফোন লাইনআপ নিয়ে জল্পনা ক্রমশ বাড়ছে। এবার নতুন রিপোর্টে সামনে এসেছে ৷ যেখানে iPhone Air 2 সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য রয়েছে । রিপোর্ট অনুযায়ী, নেক্সট জেনারেশনের এই ফোনটির ডিজাইন আরও পাতলা, নতুন প্রজন্মের চিপসেট এবং ক্যামেরায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপগ্রেড দেখা যেতে পারে।
কোরিয়ান টিপস্টার নভীর ওই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ৷ সেই তথ্য অনুযায়ী, iPhone Air 2-এ ব্যবহার করা হতে পারে Apple-এর নতুন A20 Pro চিপসেট। এই নতুন প্রসেসর পারফরম্যান্সের দিকে অনেকটাই এগিয়ে ৷ মূলত মডেলটির দক্ষতা বৃদ্ধি করতে এই চিপ ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। AI-ভিত্তিক কাজ, মাল্টিটাস্কিং এবং দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারে এটি আগের তুলনায় উন্নত অভিজ্ঞতা দিতে পারে।
ডিজাইনের ক্ষেত্রেও Apple পরিবর্তনের পথে হাঁটতে পারে বলে রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। iPhone Air সিরিজের মূল আকর্ষণ হিসেবে রাখা হতে পারে আরও পাতলা ও হালকা ফর্ম ফ্যাক্টর। ফলে প্রিমিয়াম লুক বজায় রেখেও ফোনটিকে দৈনন্দিন ব্যবহারে আরও আদর্শ করার চেষ্টা করা হতে পারে।
ফোনটির ক্যামেরাতেও পরিবর্তন করা হতে পারে । রিপোর্ট অনুযায়ী, iPhone Air 2-এ একটি উন্নত রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেখা যেতে পারে, যেখানে ছবি তোলা এবং ভিডিয়ো রেকর্ডিংয়ের অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। যদিও ক্যামেরা সেন্সর বা মেগাপিক্সেল সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।
রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, Apple এই সিরিজে পারফরম্যান্স এবং ডিজাইনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলে ফোনটি মূলত এমন ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে আনা হতে পারে যারা হালকা কিন্তু শক্তিশালী ডিভাইস চান।
তবে Apple এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে iPhone Air 2-এর স্পেসিফিকেশন, দাম বা লঞ্চের সময়সূচি ঘোষণা করেনি। তাই বর্তমানে সামনে আসা তথ্যগুলিকে প্রাথমিক রিপোর্ট এবং লিক হিসেবেই দেখা হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি এই তথ্যগুলি বাস্তবে রূপ পায়, তাহলে iPhone Air 2 ভবিষ্যতে Apple-এর স্মার্টফোন পোর্টফোলিওতে নতুন ধরনের প্রিমিয়াম অবস্থান তৈরি করতে পারে।