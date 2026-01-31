লঞ্চ হবে না iPhone 18 ? পরিবর্তে নতুন পরিকল্পনা রয়েছে Apple - এর !

লঞ্চ হবে না iPhone 18 ? পরিবর্তে নতুন পরিকল্পনা রয়েছে Apple - এর !
Apple iPhone 18 Launch date : মূলত চিপের অপ্রতুলতার কারণেই 2026 সালে ফোন লঞ্চ করার সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে এসেছে Apple ৷
Published : January 31, 2026 at 3:42 PM IST
হায়দরাবাদ : স্মার্টফোন লঞ্চের ক্ষেত্রে বড়সড় পরিবর্তন আনতে চলেছে Apple ৷ আগেই জানা গিয়েছিল 2026 সালে কোনও স্ট্যান্ডার্ড মডেল লঞ্চ করবে না তারা ৷ 2027 সালের স্প্রিং ইভেন্টে iPhone এর স্ট্যান্ডার্ড মডেল লঞ্চ করা হবে ৷ তার সঙ্গে আইফোন এয়ারের সেক্ন্ড জেনারেশন এবং iPhone 18e লঞ্চ করবে কুপার্টিনোর সংস্থাটি ৷ পরিবর্তে 2026 সালে অর্থাৎ চলতি বছরে শুধুমাত্র iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Fold লঞ্চ করবে সংস্থাটি ৷
বর্তমানে Nekkei Asia-র তরফে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে মূলত চিপের অপ্রতুলতার কারণেই 2026 সালে ফোন লঞ্চ করার সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে এসেছে Apple ৷ অন্যদিকে ফোল্ডেবল আইফোন উৎপাদনের ক্ষেত্রে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই দিকটিও নজরে রাখছে সংস্থাটি ৷
ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, 2027 সালে প্রথমের দিকে iPhone 18 লঞ্চ করার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এরসঙ্গেই লঞ্চ করা হবে iPhone Air এর সেকেন্ড জেনারেশন ৷ বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে শুধুই যে চিপ সর্টেজ মেটাতে পারবে Apple এমনটা কিন্তু নয় ৷ এর পাশাপাশি Apple Foldable Phone এর আরও ভালোভাবে মার্কেটিং করতে পারবে ৷ Nikkei-র রিপোর্ট অনুয়ায়ী, অ্য়াপেলের মূল লক্ষ্য সঠিক রিসোর্স ব্যবহার করে আয় বৃদ্ধি করা ৷ এবং এর পাশাপাশি সংস্থার লক্ষ্য প্রিমিয়াম মডেল বিক্রি করেও বেশি আয় করা ৷
বহু বছর ধরেই নতুন আইফোন রিলিজের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট টাইমলাইন ব্যবহার করে আসছে Apple ৷ প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে নতুন মডেল লঞ্চ করে কুপার্টিনোর সংস্থাটি ৷ তবে Apple এর e সিরিজ ওই সময় রিলিজ করা হয় না ৷ অতীতের SE যা বর্তমানে e সিরিজের নাম নিয়েছে ৷ যা বছরের অন্য সময় রিলিজ করে সংস্থাটি ৷
ফলে চলতি বছরে যাঁরা iPhone 18 কেনার জন্য অপেক্ষা করছেন তাঁদের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড মডেল হাতে পেতে কয়েকমাস দেরি হতে পারে ৷ পরিবর্তে এই সিরিজের প্রিমিয়াম মডেল এবং iPhoen Fold আগেই হাতে আসতে পারে ৷