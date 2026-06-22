আগামী 3 সালে গুচ্ছের নতুন ডিভাইস লঞ্চ করবে Apple ? কারণ কী
শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা ৷ কারণ শুধু 2026 নয় ৷ আগামী 2, 3 বছর অ্যাপেলের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ সময় হতে চলেছে ৷
Published : June 22, 2026 at 11:13 AM IST|
Updated : June 22, 2026 at 11:19 AM IST
হায়দরাবাদ : সম্প্রতি শেষ হয়েছে Apple WWDC 2026 ৷ এই ডেভেলপার কনফারেন্স নিয়ে আর কোনও আলোচনার জায়গা নেই ৷ কারণ AI নির্ভরশীল SIRI-লঞ্চ করেছে কুপার্টিনোর এই টেক জায়ান্ট ৷ পাশাপাশি নিজেদের ডিভাইসের জন্য আপডেটেড OS লঞ্চ করেছে ৷ এবার টেক প্রিয় মানুষদের লক্ষ অ্যাপেলের সেপ্টেম্বর ইভেন্টের জন্য ৷ কারণ সেখানেই লঞ্চ হতে পারে তাদের নতুন একাধিক নতুন ডিভাইস ৷ এই বিষয়ে যদিও Apple এখনও কিছু জানায়নি ৷
কিন্তু এই সবকিছুর মাঝেই শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা ৷ কারণ টেক সম্পর্কিত বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে সংবাদ পরিবেশন করছেন এমন এক সাংবাদিক জানিয়েছেন শুধু 2026 নয় ৷ আগামী 2, 3 বছর অ্যাপেলের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ সময় হতে চলেছে ৷
আগামী কয়েকবছর কেন Apple এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ?
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গের (Bloomberg) এর সাংবাদিক মার্ক গুরম্যন আগেই জানিয়েছিলেন চলতি বছরের সেপ্টেম্বর ইভেন্টে iPhone 18 সিরিজের কয়েকটি মডেল লঞ্চ হতে পারে ৷ এরপর সম্প্রতি তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 2026, 2027, 2028 সালে একাধিক নতুন iPhone লঞ্চ হতে পারে ৷ পাশাপাশি Mac, iPads, AI অয়ারেবল ডিভাইস, হোম ডিভাইস এবং আরও অনেক কিছু লঞ্চ হতে পারে ৷
Apple has big plans in store for the rest of 2026, 2027 and 2028, including several new iPhones, Macs, iPads, AI wearables, home devices and more. Here’s a list of some of what to expect in the latest Power On - https://t.co/41IX3YKHyT— Mark Gurman (@markgurman) June 21, 2026
বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ, Apple ইতিমধ্যে স্মার্টগ্লাসেস নিয়ে কাজ করছে ৷ Meta Rayban গ্লাসেসকে রীতিমতো প্রতিযোগিতার মুখে ফেলতে AI প্রযুক্তি নির্ভর একটি স্মার্টগ্লাসেস লঞ্চ করতে পারে ৷ একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে, ক্যামেরা সহ একটি AirPods লঞ্চ করার ভাবনাচিন্তা রয়েছে Apple-এর ৷ অন্যদিকে অয়ারেবল ডিভাইস ও রোবোটিক স্মার্ট হোম ডিভাইসও লঞ্চ করতে পারে Apple ৷
এদিকে Apple এর CEO পদ থেকে সরতে চলেছেন টিম কুক ৷ আনুষ্ঠানিকভাবে সেই খবর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই টেক জায়ান্টের তরফে ৷ কিন্তু এখনই দায়িত্ব থেকে পুরোপুরি সরে যাননি টিম কুক ৷ চলতি বছরের সেপ্টেম্বর ইভেন্টের পর তিনি অবসর নেবেন ৷ এবং তারপর অ্যাপেলকে সামনের দিকে নিয়ে যাবেন জন টার্নাস ৷ এবং টিম কুক সেই সময় Apple এর উপদেষ্টা পদে থাকবেন ৷
সুতরাং Apple এর এই নতুন ডিভাইসগুলির মধ্যে iPhone 18 সিরিজ এবং Apple Fold শুধুমাত্র টিম কুকের সময়ে লঞ্চ হতে পারে ৷ এবং বাকি ডিভাইসগুলি লঞ্চ হবে জন টার্নাসের সময়ে ৷