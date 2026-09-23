Google এর পর Whoop-কে টেক্কা দিতে স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ড আনছে Apple ?
Apple Screenless fitness Tracker : জন টার্নাস CEO হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর লঞ্চ হয়েছে iPhone Duo । যা এই সংস্থাটির প্রথম ফোল্ডেবল স্মার্টফোন ।
Published : September 23, 2026 at 5:50 PM IST
হায়দরাবাদ : ট্রেন্ডিং এখন স্ক্রিনলেস ফিটনেস ট্র্যাকার । সেই ট্রেন্ড লিস্টের একদম শীর্ষে রয়েছে Whoop । এমনই দাবি বিশেষজ্ঞ ও ব্যবহারকারীদের একাংশের । কিন্তু সেই ধারণা বদল হতে পারে শীঘ্রই । কারণ, Apple লঞ্চ করতে পারে তাদের স্ক্রিনলেস ফিটনেস ট্র্যাকার । এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ।
জন টার্নাস CEO হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর লঞ্চ হয়েছে iPhone Duo । যা এই সংস্থাটির প্রথম ফোল্ডেবল স্মার্টফোন । এরপর নতুন ডিভাইসের তালিকায় যোগ হতে পারে নতুন স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ড বা ট্র্যাকার ।
এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে Bloomberg । ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, Apple বর্তমানে "Technology Investigation" কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে । যা ইঙ্গিত করছে, কোনও একটি ডিভাইস তৈরির কাজ চলছে এবং যা রিলিজের অপেক্ষায় রয়েছে । এই বিষয়ে Bloomberg এর রিপোর্টে একাধিক তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে ।
ওই রিপোর্টে নতুন ডিভাইসটির কোনও নাম জানানো হয়নি । বিবরণে জানানো হয়েছে, একটি সরু ফ্যাব্রিক ব্যান্ড, যার মধ্যে সেন্সর থাকবে । পাশাপাশি কম্পিউটিং মডিউলও থাকবে । এর থেকেই বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, কোনও ফিটনেস ব্যান্ড তৈরির পরিকল্পনা করছে Apple । Bloomberg এর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, নতুন ওই ডিভাইসটি 2028 সালের আগে রিলিজ করা হবে না ।
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এক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ । তাঁদের বক্তব্য, Apple-এর ফিটনেস ব্যান্ড না থাকলেও Apple Watch আগেই লঞ্চ হয়েছে । একটি ফিটনেস ব্যান্ডে যে যে ফিচার্স থাকে তার সবকিছু ফিচারই রয়েছে Apple Watch-এ । এমনকী, এই ডিভাইসে ECG-র মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফিচার রয়েছে যা ফিটনেস ব্যান্ডে নেই । ফলে Whoop বা Google Fitbit এর মতো স্ক্রিনলেস ট্র্যাকার না থাকলেও সমগোত্রীয় ডিভাইস রয়েছে Apple এর । যেখান থেকে একাধিক ফিটনেস ম্যাট্রিক্স পাওয়া সম্ভব ।
ট্রেন্ড লিস্টের তালিকায় Whoop থাকলেও একটি বিষয়ে এই ডিভাইসটি অনেকটাই ব্যাকফুটে । কারণ Whoop ব্যবহার করার জন্য ব্যবহারকারীদের প্রতিবছর কয়েক হাজার টাকা খরচ করে সাবক্রিপশন নিতে হয় । কিন্তু Google Fitbit বা Noise Rep এর মতো ডিভাইসগুলিতে কোনও সাবস্ক্রিপশন নিতে হয় না । সেই কারণে বর্তমানে বেশ কিছুটা কঠিন প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হয়েছে Whoop-কে । এমনই মত বিশেষজ্ঞদের একাংশের ।