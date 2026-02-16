Macbook-এর চিরাচরিত রং-এ বদল ? কম দামে মিলবে হলুদ, নীল, পিঙ্ক ও সিলভার কালারের Apple ল্যাপটপ
Apple পরের মাসেই অর্থাৎ 2026 সালের মার্চে এই ল্যাপটপটি লঞ্চ করতে পারে ৷
Published : February 16, 2026 at 4:55 PM IST
হায়দরাবাদ : মার্চ মাসে লঞ্চ হতে পারে Apple এর কম দামের ম্যাকবুক ৷ দীর্ঘদিন ধরেই এই বিষয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে ৷ এই বিষয়ে নতুন একটি তথ্য সামনে এসেছে ৷ যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, Mac এর চিরাচরিত রংগুলির পরিবর্তে কয়েকটি প্লেফুল কালারে লঞ্চ করা হতে পারে নতুন ওই ডিভাইস ৷ এবং iPhone 16 এর ক্ষেত্রে যে চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে, নতুন এই ম্য়াকবুকেও একই চিপসেট ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে ৷
নতুন এই ম্যাকবুক কবে লঞ্চ করা হবে সেই বিষয়ে নিশ্চিত করে সংস্থার তরফে কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে ব্লুমবার্গের প্রতিনিধি মার্ক গারম্যান তাঁর একটি রিপোর্টে দাবি করেছেন, Apple পরের মাসেই অর্থাৎ 2026 সালের মার্চে এই ল্যাপটপটি লঞ্চ করতে পারে ৷ আর তার জন্য প্রায় সবরকম প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে ৷ অর জন্য একটি ইভেন্ট অর্গানাইজ করারও পরিকল্পনা রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন ৷ এদিকে মার্চের ওই ইভেন্টে ম্য়াকবুকের পাশাপাশি অন্য কোনও হার্ডওয়ার ডিভাইস লঞ্চ করা হবে কিনা তা এখনও পরিষ্কার নয় ৷
ব্লুমবার্গের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, নতুন ওই ম্যাকবুকের দাম রাখা হতে পারে 90 হাজার 700 টাকার আশপাশে ৷ কম দাম রাখার পিছনে রয়েছে একটি বড় কারণ ৷ Apple এই ল্যাপটপে A18 Pro চিপসেট ব্যবহার করবে ৷ এছাড়াও ডিসপ্লের সাইজও ছোটো রাখা হবে ৷ যা 13 ইঞ্চির থেকে কিছুটা ছোটো হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
এই বিষয়ে সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ হয় ৷ মার্কেট রিচার্স সংস্থা TrendForce তাদের তরফে প্রকাশিত ওই রিপোর্টে জানিয়েছে 2026 সালে একটি বাজেট ম্যাকবুক লঞ্চ করার পরিকল্পনা Apple এর ৷ যেটিতে থাকবে 12.9 ইঞ্চি ডিসপ্লে ৷ মূলত অন্য সংস্থার মিড রেঞ্জ ল্যাপটপগুলির সঙ্গে টক্কর দিতেই এই ল্যাপটপ লঞ্চ করার পরিকল্পনা রয়েছে Apple এর ৷ 2025 সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিক থেকেই উৎপাদন শুরু হয়েছে ৷ যেহেতু এটি একটি বাজেট ল্যাপটপ হতে চলেছে সেই কারণে ল্যাপটপের স্ক্রিন অনেকটাই ছোটো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
তবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই মডেলগুলিতে নতুন যে কালার ভ্যারিয়েন্ট আনা হয়েছে তা একটু ভিন্ন ৷ লাইট ইয়োলো, লাইট গ্রিন, ব্লু, পিঙ্ক, ক্লাসিক সিলভার ও ডার্ক গ্রে কালারে লঞ্চ করা হতে পারে নতুন এই ম্যাকবুক ৷