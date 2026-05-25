GenAI ওয়েবসাইট লঞ্চ করতে পারে Apple, কী কী সুবিধা হবে আপনার ?

GenAI ওয়েবসাইট লঞ্চ করতে পারে Apple, কী কী সুবিধা হবে আপনার ?
Published : May 25, 2026 at 5:31 PM IST
হায়দরাবাদ : চলতি বছরের 8 জুন থেকে শুরু হবে WWDC ৷ 4 দিনের এই কনফারেন্সে একাধিক আপডেট লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তারমধ্যে নতুন একটি চমক রয়েছে Apple এর ওয়েবসাইটে ৷ জানা গিয়েছে GenAI প্রযুক্তি যুক্ত একটি নতুন ওয়েবসাইট লঞ্চ করতে চলেছে কুপার্টিনোর সংস্থাটি ৷ WWDC 2026-র আগেই ওয়েবসাইট লঞ্চ হতে পারে ৷
ওই ওয়েবসাইটটির নাম হতে চলেছে genai.apple.com ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি এই ওয়েবসাইটটি ব্রাউজ করার চেষ্টা করেছিলেন ৷ কিন্তু টাইমড আউট (Timed Out Error) দেখা গিয়েছে ৷ অর্থাৎ সার্ভারের দিক থেকে ওয়েবসাইট বন্ধ রাখা হয়েছে ৷ যেহেতু এখনই ওয়েবসাইটটি অ্যাকসেস করা সম্ভব হচ্ছে না সেই কারণে ঠিক কীভাবে ওয়েবসাইটটি তৈরি করা হয়েছে তা বোঝা সম্ভব হয়নি ৷ তবে মনে হচ্ছে ওই ওয়েবপেজের একাধিক অংশে GenAI ইমপ্লিমেন্ট করা হবে ৷
MacRumors এ এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আরোন প্যারিস ৷ তিনি জানিয়েছেন, ওয়েবসাইটি এলাকাগত ভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে অ্যাকসেস করা সম্ভব হবে ৷ কিন্তু কোনওভাবেই বর্তমানে ওই ওয়েবসাইটে ঢোকা সম্ভব হচ্ছে না ৷ কারণ বর্তমানে অনএয়ার করা হয়নি ৷ সার্ভারের দিক থেকে ওয়েবসাইটটি বন্ধ রয়েছে ৷ বর্তমানে ওই ওয়েবসাইটটি চালু করলেই একটি মেসেজ ভেসে আসছে ৷ সেখানে লেখা রয়েছে, “ERR_CONNECTION_TIMED_OUT” ৷
AppleInsider এর একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে,আর কয়েক সপ্তাহ পরেই WWDC 2026 ইভেন্ট হবে ৷ তার আগেই এই ওয়েবসাইট লঞ্চ করার পরিকল্পনা থাকতে পারে Apple এর ৷
GenAI এর কোন কোন ফিচার এই ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে তা এখনও বোঝা যায়নি ৷ তবে যেহেতু Generative ফিচার থাকছে সেই কারণে সম্ভবত ইউজার ইন্টারফেস পুরোপুরি বদল করা হতে পারে ৷ অন্যদিকে এমন কিছু ফিচার থাকতে পারে যেখান ব্যবহারকারী নিজের পছন্দমতো প্রম্পট দিয়ে অ্যাকসেস করতে পারবেন ৷
যদিও এই বিষয়ে এখনও Apple কিছুই জানায়নি ৷ যার ফলে এই ফিচারটি শুধুই জল্পনা নাকি সত্যতা রয়েছে সেই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয় ৷