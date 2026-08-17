MacBook Neo 2 লঞ্চ হতে পারে 2027 সালে ? কেন এই সিদ্ধান্ত সংস্থার ?
Neo মডেলটির ক্ষেত্রে যে প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে সেই একই প্রসেসর রয়েছে iPhone 17 Pro-তে ৷
Published : August 17, 2026 at 9:03 PM IST
হায়দরাবাদ : Apple 2027 সালে লঞ্চ করবে তাদের এন্ট্রি লেভেল MacBook Neo 2 ৷ Neo-র প্রথম মডেলটি ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিক সাফল্য লাভ করার পরই আরও একটি মডেল লঞ্চ করার পরিকল্পনা করে কুপার্টিনোর এই টেক জায়ান্ট ৷ সেই কারণে আগামী বছরের স্প্রিং ইভেন্টেই আপডেটেড মডেল লঞ্চের পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থাটির ৷
মূলত যাঁরা বাজেটের মধ্যে Apple এর ল্যাপটপ ব্যবহার করতে চান তাঁদের কথা ভেবেই Neo-র বাজেট সেগমেন্টটি লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ Macbook Pro-র থেকে অনেকটাই দামে কম, তারসঙ্গে স্টাইলিস লুকস রয়েছে ৷ সেই কারণেই এই সেগমেন্টটি অতি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে ৷
লঞ্চের সময় Apple এর তরফে জানানো হয়েছিল বাজেট সেগমেন্টের ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখেই এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এই মডেলে কোনও হাই-কনফিগারেশন হার্ডওয়ার ব্যবহার করা হয়নি ৷ মূলত যাঁরা দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম করেন তাদের কাজ করার সুবিধা হবে ৷
Neo মডেলটির ক্ষেত্রে যে প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে সেই একই প্রসেসর রয়েছে iPhone 17 Pro-তে ৷ এই ডিভাইসগুলিতে রয়েছে A19 Pro চিপসেট ৷ Macbook Neo মডেলটি যেমন বাজেট তেমনই ট্রেন্ডি লুক দেওয়া হয়েছে ৷ একাধিক কালার ভ্যারিয়েন্টে এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ মডেলটির দাম 60 হাজার টাকার আশপাশে রয়েছে ৷
অন্যদিকে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে হতে চলেছে Apple এর মেগা ইভেন্ট ৷ যেখানে iPhone এর নতুন মডেল লঞ্চের পাশাপাশি, প্রথম ফোল্ড ফোন লঞ্চ করার পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থাটির ৷ তবে রিটেল স্ট্যাটেজিতে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে এই টেক জায়ান্ট ৷
বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশ, চলতি বছরে Apple তাদের 18 সিরিজ লঞ্চ করলেও বেস মডেলটি আগামী বছরের স্প্রিং ইভেন্টে লঞ্চ করতে পারে ৷ মূলত iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Fold লঞ্চ করার সম্ভাবনা রয়েছে ৷পাশাপাশি নতুন Macbook মডেলও লঞ্চ করা হতে পারে ৷ পাশাপাশি জল্পনা উঠেছে অয়ারেবল ডিভাইস লঞ্চের পরিকল্পনা রয়েছে Apple এর ৷
অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্য়ম Bloomberg এর প্রতিনিধি মার্ক গুরম্য়ান একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন ৷ সেখানে তিনি দাবি করেছেন, Apple তাদের ডিভাইসের তালিকায় যুক্ত করতে পারে একটি স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ড ৷ যদিও এটি রিলিজের বিষয়ে কোনও তথ্য জানানো হয়নি ৷