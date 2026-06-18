আর হয়তো কিনতেই পারবেন না Apple iPhone ! কারণ...

আর হয়তো কিনতেই পারবেন না Apple iPhone ! কারণ...
কোন কোন ফোনে দাম বৃদ্ধির প্রভাব পড়বে ? জেনে নিন...
Published : June 18, 2026 at 4:48 PM IST
হায়দরাবাদ : এবার দাম বাড়তে পারে Apple এর ডিভাইসের ৷ সংস্থার বর্তমান CEO টিম কুক এই বিষয়ে জানিয়েছেন ৷ সম্প্রতি Wall Street Journal-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে এর জন্য মেমরি চিপের ঘাটতিকেই দায়ি করেছেন তিনি ৷
বিশ্বজুড়ে ডাটা সেন্টার তৈরি করছে একাধিক সংস্থা ৷ ওই তালিকায় রয়েছে NTT Data, Amazon, Google, Facebook সহ একাধিক টেক জায়ান্ট ৷ মূলত ডাটা স্টোর, প্রসেস এবং AI এর লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ট্রেনিংয়ের জন্য এই ডাটা সেন্টারগুলি ব্যবহার করা হয় ৷ সেক্ষেত্রে ডাটাসেন্টারে ফোনের জন্য প্রয়োজনীয় মেমরি চিপ ব্যবহার করা হয় ৷ ফলে স্মার্টফোন তৈরির জন্য মেমরি চিপের ঘাটতি তৈরি হয়েছে ৷
এই ঘাটতির জেরে স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি অতিরিক্ত দাম দিয়ে কিনছে মেমরি চিপ ৷ কয়েকদিন আগে Nothing এর CEO কার্ল পেই একটি টুইট করে জানিয়েছিলেন তাঁর সংস্থার ক্ষেত্রেও এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে ৷ অতিরিক্ত টাকা খরচ করে মেমরি চিপ কিনতে হচ্ছে বলে জানিয়েছিলেন তিনি ৷
এবার Apple-ও একই সমস্যার মুখোমুখি হল ৷ ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে টিম কুক বলেন, "মেমরি চিপের যে বিপুল দাম বৃদ্ধি হয়েছে তা আমাদের উপরও প্রভাব ফেলেছে ৷ আমরা চেষ্টা করেছিলাম এর প্রভাব যাতে আমাদের ক্রেতাদের উপর না পড়ে ৷ কিন্তু আমরা আর পারছি না ৷"
যদিও কবে থেকে এই দাম বৃদ্ধির প্রভাব পড়বে তা নির্দিষ্ট করে কুক জানাননি ৷ এমনকী, চলতি বছরেই iPhone 18 সিরিজ লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তার উপরও দাম বৃদ্ধির এই প্রভাব পড়বে কিনা সেই বিষয়েও জানানো হয়নি ৷
অন্যদিকে যুদ্ধের কারণে ইরাণ থেকে বিভিন্ন দেশে হিলিয়াম রপ্তানি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে ৷ এর প্রভাবে সেমিকন্ডাক্টর ও চিপ তৈরিতেও বেশ বাধা আসছে ৷ ফলে সেই কারণেও চিপের দাম বাড়ছে ৷
ইতিমধ্যে একাধিক ব্র্যান্ড তাদের স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি করেছে ৷ সম্প্রতি এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে টেকআর (Techare) নামে একটি সংস্থা ৷ তাদের ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, প্রতিটি স্মার্টফোনের দাম গড়ে 7.9 শতাংশ করে বৃদ্ধি হয়েছে ৷ এই বৃদ্ধির হার 2026 সালের প্রথম পাঁচ মাসেই হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে ৷
টেকআর তাদের রিপোর্টে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছে ৷ তারা জানিয়েছে,যে সব স্মার্টফোনের দাম 10 হাজার টাকার কম ছিল সেই ফোনগুলির দাম প্রায় 17.6 শতাংশ করে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ অন্যদিকে 10 হাজার থেকে 20 হাজার টাকা দামের ফোনগুলির দাম বৃদ্ধি হয়েছে 13.9 শতাংশ ৷