আর ছোঁয়া যাবে না iPhone ! অগাস্ট থেকেই হাজার হাজার টাকা দাম বৃদ্ধি ?

আর ছোঁয়া যাবে না iPhone ! অগাস্ট থেকেই হাজার হাজার টাকা দাম বৃদ্ধি ?
Apple এর বর্তমান CEO টিম কুক আগেই জানিয়েছিলেন তারা দাম বৃদ্ধির পথে হাঁটবে ৷
Published : July 24, 2026 at 1:46 PM IST
হায়দরাবাদ : iPhone কেনার জন্য খসতে পারে অতিরিক্ত অর্থ ৷ সম্প্রতি এমনই আশঙ্কার কথা জানা গিয়েছে ৷ কারণ ভারতেও দাম বাড়াচ্ছে Apple ৷ টিপস্টার অভিষেক যাদব নিজের একটি পোস্টে এমনই আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন ৷
কী জানিয়েছেন অভিষেক যাদব ?
মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম X (অতীতের টুইটার)-এ একটি পোস্ট করেছেন অভিষেক ৷ সেখানে তিনি জানিয়েছেন, iPhone 17 সিরিজের লাইনআপে যতগুলি মডেল রয়েছে সব মডেলের দাম বৃদ্ধি করতে চলেছে Apple ৷ অভিষেক তাঁর পোস্টে লিখেছেন, "ভারতে অবস্থিত iPlanet (Apple এর রিসেলার)-এর সবকটি ডিলারকে Apple একটি বার্তা পাঠিয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে অগাস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই iPhone 17 এর দাম হবে 94 হাজার 990 টাকা ৷ বর্তমানে এই মডেলটির দাম রয়েছে 82 হাজার 990 টাকা ৷ অর্থাৎ এক লাফে 12 হাজার টাকা বৃদ্ধির কথা জানানো হয়েছে ৷"
তিনি আরও লিখেছেন, "iPhone 17 Pro এবং iPhone 17 Pro Max-এর ক্ষেত্রেও একইভাবে দাম বৃদ্ধি করা হবে ৷" এরসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহান্তের মধ্যেই অর্থাৎ জুলাই মাসের শেষের মধ্যেই ডিলারদের কাছে নতুন স্টক পৌঁছে যাবে ৷ আপাতত ভারতে আইফোনের বণ্টন সাময়িক বন্ধ রয়েছে ৷
🚨 EXCLUSIVE— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) July 22, 2026
Apple has informed iPlanet dealers that the iPhone 17 could start at ₹94,990 in India from the first week of August, a ₹12,000 jump from the iPhone 17's launch price of ₹82,990.
The iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max could also see similar price hikes.
I've…
বিশেষজ্ঞদের ধারণা, যেহেতু দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়েছিল সেই কারণে নতুন করে আর ফোন ডিলারদের কাছে পাঠাচ্ছিল না Apple ৷ যেহেতু এবার দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে সেই কারণে ফের নতুন MRP দেওয়া স্টক ডিলারদের কাছে পাঠানো হবে ৷
Apple এর বর্তমান CEO টিম কুক আগেই আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম Bloomberg এ একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, iPhone এর দাম বৃদ্ধি করা হবে ৷ একদিকে মুদ্রাস্ফীতি অন্যদিকে মেমোরি চিপের সরবরাহে ঘাটতির জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
তবে ভারতই প্রথম নয়, এর আগে জাপানের বাজারে দাম বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে ৷ iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17e এবং iPhone 16 মডেলগুলির দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ সর্বনিম্ন 8 শতাংশ এবং সর্বোচ্চ 10.3 শতাংশ দাম বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে ৷
শুধু Apple না, ইতিমধ্যে একাধিক ব্র্যান্ড তাদের স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি করেছে ৷ সম্প্রতি এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল টেকআর (Techare) নামে একটি সংস্থা ৷ তাদের ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, প্রতিটি স্মার্টফোনের দাম গড়ে 7.9 শতাংশ করে বৃদ্ধি হয়েছে ৷ এই বৃদ্ধির হার 2026 সালের প্রথম পাঁচ মাসেই হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে ৷
ভারতেও যদি iPhone এর দাম বৃদ্ধি হয় তাহলে বিক্রিতে অনেকটাই ভাটা পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ কারণ, এমনিতেই iPhone এর কয়েকটি মডেলের দাম লাখ টাকা ছাড়িয়েছে ৷ নতুন করে দাম বৃদ্ধির ফলে, মধ্যবিত্তর ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ ৷