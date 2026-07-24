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আর ছোঁয়া যাবে না iPhone ! অগাস্ট থেকেই হাজার হাজার টাকা দাম বৃদ্ধি ?

Apple এর বর্তমান CEO টিম কুক আগেই জানিয়েছিলেন তারা দাম বৃদ্ধির পথে হাঁটবে ৷

Apple may increase iPhone 17 Price in india says report
অগাস্ট মাস থেকেই Apple iPhone এর দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা (ছবি - Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 24, 2026 at 1:46 PM IST

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হায়দরাবাদ : iPhone কেনার জন্য খসতে পারে অতিরিক্ত অর্থ ৷ সম্প্রতি এমনই আশঙ্কার কথা জানা গিয়েছে ৷ কারণ ভারতেও দাম বাড়াচ্ছে Apple ৷ টিপস্টার অভিষেক যাদব নিজের একটি পোস্টে এমনই আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন ৷

কী জানিয়েছেন অভিষেক যাদব ?

মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম X (অতীতের টুইটার)-এ একটি পোস্ট করেছেন অভিষেক ৷ সেখানে তিনি জানিয়েছেন, iPhone 17 সিরিজের লাইনআপে যতগুলি মডেল রয়েছে সব মডেলের দাম বৃদ্ধি করতে চলেছে Apple ৷ অভিষেক তাঁর পোস্টে লিখেছেন, "ভারতে অবস্থিত iPlanet (Apple এর রিসেলার)-এর সবকটি ডিলারকে Apple একটি বার্তা পাঠিয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে অগাস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই iPhone 17 এর দাম হবে 94 হাজার 990 টাকা ৷ বর্তমানে এই মডেলটির দাম রয়েছে 82 হাজার 990 টাকা ৷ অর্থাৎ এক লাফে 12 হাজার টাকা বৃদ্ধির কথা জানানো হয়েছে ৷"

তিনি আরও লিখেছেন, "iPhone 17 Pro এবং iPhone 17 Pro Max-এর ক্ষেত্রেও একইভাবে দাম বৃদ্ধি করা হবে ৷" এরসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহান্তের মধ্যেই অর্থাৎ জুলাই মাসের শেষের মধ্যেই ডিলারদের কাছে নতুন স্টক পৌঁছে যাবে ৷ আপাতত ভারতে আইফোনের বণ্টন সাময়িক বন্ধ রয়েছে ৷

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, যেহেতু দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়েছিল সেই কারণে নতুন করে আর ফোন ডিলারদের কাছে পাঠাচ্ছিল না Apple ৷ যেহেতু এবার দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে সেই কারণে ফের নতুন MRP দেওয়া স্টক ডিলারদের কাছে পাঠানো হবে ৷

Apple এর বর্তমান CEO টিম কুক আগেই আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম Bloomberg এ একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, iPhone এর দাম বৃদ্ধি করা হবে ৷ একদিকে মুদ্রাস্ফীতি অন্যদিকে মেমোরি চিপের সরবরাহে ঘাটতির জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

তবে ভারতই প্রথম নয়, এর আগে জাপানের বাজারে দাম বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে ৷ iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17e এবং iPhone 16 মডেলগুলির দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ সর্বনিম্ন 8 শতাংশ এবং সর্বোচ্চ 10.3 শতাংশ দাম বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে ৷

শুধু Apple না, ইতিমধ্যে একাধিক ব্র্যান্ড তাদের স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি করেছে ৷ সম্প্রতি এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল টেকআর (Techare) নামে একটি সংস্থা ৷ তাদের ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, প্রতিটি স্মার্টফোনের দাম গড়ে 7.9 শতাংশ করে বৃদ্ধি হয়েছে ৷ এই বৃদ্ধির হার 2026 সালের প্রথম পাঁচ মাসেই হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে ৷

ভারতেও যদি iPhone এর দাম বৃদ্ধি হয় তাহলে বিক্রিতে অনেকটাই ভাটা পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ কারণ, এমনিতেই iPhone এর কয়েকটি মডেলের দাম লাখ টাকা ছাড়িয়েছে ৷ নতুন করে দাম বৃদ্ধির ফলে, মধ্যবিত্তর ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ ৷

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