Apple ছাড়ছেন টিম কুক ! পরবর্তী দায়িত্ব কার হাতে জানেন ?

Apple ছাড়ছেন টিম কুক ! পরবর্তী দায়িত্ব কার হাতে জানেন ?
Apple CEO Tim Cook : আগামী বছরে CEO পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারেন টিম কুক ৷
Published : November 15, 2025 at 3:58 PM IST
Apple CEO পদ থেকে সরতে চলেছেন Tim Cook ? এমনই এক তথ্য সামনে আসার পর জল্পনা তৈরি হয়েছে তাহলে পরবর্তীতে কার হাতে যাবে Apple এর দায়িত্ব?
সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম Financial Times ৷ সেখানে জানোনো হয়েছে আগামী বছরে CEO পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারেন টিম কুক ৷ 2026 সালের জানুয়ারির শেষ সপ্তাহেই বিদায় নিতে পারেন তিনি ৷ তবে যেহেতু আগামী বছর iPhone 18 লঞ্চ হবে সেই কারণে টিম কুকের পদত্যাগের দিন পরিবর্তন হতে পারে ৷
কিন্তু পরবর্তী CEO কে হবেন ?
অ্য়াপেলের CEO থেকে টিম কুক সরে দাঁড়ালে তাঁর উত্তরসূরী কে হবেন সেনিয়ে এখনও নির্দিষ্ট করে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি কুপার্টিনোর এই সংস্থাটি ৷ তবে জল্পনা উঠেছে, ওই পদে বসতে পারেন অ্য়াপেলের হার্ডওয়ার ইঞ্জিয়ারিং-এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জন টার্নাস (John Ternus) ৷ যদিও তাঁর নামে এখনও শিলমোহর পড়েনি বলেই জানা গিয়েছে ৷
কো ফাউন্ডার স্টিভ জোবসের মৃত্যুর পর, 2011 সাল থেকে অ্য়াপেলের CEO-র দায়িত্ব সামলাচ্ছেন টিম কুক ৷ বর্তমানে তাঁর বয়স 65 বছর ৷ তাঁর নেতৃত্বেই অ্য়াপেলের ভ্য়ালুয়েশন 350 বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে 4 ট্রিলিয়ান মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে ৷
সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, অ্য়ালফাবেট, এন ভিডিয়া এবং মাইক্রোসফটের তুলনায় চলতি বছরে অ্য়াপেলের স্টক বৃদ্ধি হয়েছে 12 শতাংশ ৷
শুধু যে টিম কুক পদ ছাড়তে পাড়েন এমনটা নয় ৷ এর সঙ্গে আরও কয়েকটি উচ্চপদেও পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ সংস্থার দীর্ঘদিনের CFO লুকা মায়েস্ট্রিও তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ৷ এবং চিফ অপারেশন অফিসার জেফ উইলিয়মও চলতি বছরের জুলাই মাসে নিজের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ৷
এদিকে ভারতকে পাখির চোখ করেছে অ্য়াপল ৷ ইতিমধ্যে ভারতের কারখানায় তারা প্রডাক্ট অ্য়াসেম্বল করতে শুরু করেছে ৷ এবার অ্য়াপেলের বিভিন্ন ভেন্ডররা তাদের কারখানার সংখ্য়া বাড়াচ্ছে ভারতে ৷ অ্য়াপল বিভিন্ন থার্ডপার্টি সংস্থার কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস সংগ্রহ করে ৷ সেই সব সংস্থাগুলি কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি করছে ৷