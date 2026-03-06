ETV Bharat / technology

7 টি প্রডাক্ট আর তৈরি করবে না Apple, মাথায় হাত মোবাইল প্রেমীদের

Apple জানিয়েছে তারা মোট 7টি ডিভাইস আর প্রডাকশন করবে না ৷ তবে পুরনো স্টক থাকা পর্যন্ত সেগুলি বিক্রি করবে ৷

Apple March 2026 Event 6 New Products Launched And 7 Discontinued Full List
7 টি প্রডাক্ট আর তৈরি করবে না Apple (ছবি - Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 6, 2026 at 2:08 PM IST

হায়দরাবাদ : সম্প্রতি iPhone 17e লঞ্চ করেছে Apple ৷ এবং 7টি প্রডাক্ট আর উৎপাদন করবে না বলে জানিয়েছে কুপার্টিনোর এই সংস্থাটি ৷ তবে বরাবরই এই কাজটি করে থাকে তারা ৷ নতুন কোনও সিরিজ বা কোনও ডিভাইস লঞ্চ করার পর পুরনো কোনও মডেল অথবা সিরিজ পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় ৷ একইভাবে iPhone 17e, MacBook Neo, MacBook Air ও Pro 2026 লঞ্চ করার পর একাধিক পুরনো ডিভাইস প্রডাকশন বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷

কোন কোন ডিভাইস আর উৎপাদন করা হবে না ?

সম্প্রতি Apple মোট 6 টি ডিভাইস লঞ্চ করেছে ৷ পরিবর্তে 7 টি ডিভাইস পুরোপুরি বন্ধ করছে তারা ৷ একনজরে দেখে নিন সেই তালিকা -

Ole ProductReplaced by
iPhone 16e iPhone 17e
M4 MacBook Air M5 MacBook Air
MacBook Pro with M4 Pro and M4 MaxMacBook Pro with M5 Pro and M5 Max
M5 MacBook Pro with 512GB storageM5 MacBook Pro with 1TB storage
M3 iPad Air M4 iPad Air
Apple Studio Display (2022 model)new Studio Display
Pro Display XDRStudio Display XDR

Apple এর লঞ্চ থাকে প্রসেসিং স্পিড আরও বৃদ্ধি করা ৷ সেইমতো তারা নতুন যে মডেলগুলি লঞ্চ করে তার সবগুলিতেই নতুন চিপসেট ব্যবহার করা হয় ৷ পাশাপাশি ডিফাল্ট স্টোরেজ বৃদ্ধি এবং ওয়ারলেস কানেক্টিভিটি স্ট্যান্ডার্ড বৃদ্ধি করাও লক্ষ্য থাকে Apple এর ৷

এই ফ্ল্যগশিপ মডেলগুলি ছাড়াও iPad 11th Gen বেস মডেলটিও খুব সম্প্রতি বন্ধ করে দিতে পারে ৷ কারণ তার পরিবর্তে MacBook Neo লঞ্চ করেছে সংস্থাটি ৷ এই মডেলটি Apple লাইনআপের একদম নতুন একটি ভার্সন ৷ কারণ দীর্ঘদিন ধরেই জল্পনা চলছিল বাজেট প্রাইসে একটি ল্যাপটপ লঞ্চ করবে তারা ৷ সেইমতো মাত্র 60 হাজার টাকাতেই MacBook Neo-র বেস মডেলটি কিনতে পারবেন ইচ্ছুকরা ৷

সম্পাদকের পছন্দ

