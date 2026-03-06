7 টি প্রডাক্ট আর তৈরি করবে না Apple, মাথায় হাত মোবাইল প্রেমীদের

7 টি প্রডাক্ট আর তৈরি করবে না Apple, মাথায় হাত মোবাইল প্রেমীদের
Apple জানিয়েছে তারা মোট 7টি ডিভাইস আর প্রডাকশন করবে না ৷ তবে পুরনো স্টক থাকা পর্যন্ত সেগুলি বিক্রি করবে ৷
Published : March 6, 2026 at 2:08 PM IST
হায়দরাবাদ : সম্প্রতি iPhone 17e লঞ্চ করেছে Apple ৷ এবং 7টি প্রডাক্ট আর উৎপাদন করবে না বলে জানিয়েছে কুপার্টিনোর এই সংস্থাটি ৷ তবে বরাবরই এই কাজটি করে থাকে তারা ৷ নতুন কোনও সিরিজ বা কোনও ডিভাইস লঞ্চ করার পর পুরনো কোনও মডেল অথবা সিরিজ পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় ৷ একইভাবে iPhone 17e, MacBook Neo, MacBook Air ও Pro 2026 লঞ্চ করার পর একাধিক পুরনো ডিভাইস প্রডাকশন বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷
কোন কোন ডিভাইস আর উৎপাদন করা হবে না ?
সম্প্রতি Apple মোট 6 টি ডিভাইস লঞ্চ করেছে ৷ পরিবর্তে 7 টি ডিভাইস পুরোপুরি বন্ধ করছে তারা ৷ একনজরে দেখে নিন সেই তালিকা -
|Ole Product
|Replaced by
|iPhone 16e
|iPhone 17e
|M4 MacBook Air
|M5 MacBook Air
|MacBook Pro with M4 Pro and M4 Max
|MacBook Pro with M5 Pro and M5 Max
|M5 MacBook Pro with 512GB storage
|M5 MacBook Pro with 1TB storage
|M3 iPad Air
|M4 iPad Air
|Apple Studio Display (2022 model)
|new Studio Display
|Pro Display XDR
|Studio Display XDR
Apple এর লঞ্চ থাকে প্রসেসিং স্পিড আরও বৃদ্ধি করা ৷ সেইমতো তারা নতুন যে মডেলগুলি লঞ্চ করে তার সবগুলিতেই নতুন চিপসেট ব্যবহার করা হয় ৷ পাশাপাশি ডিফাল্ট স্টোরেজ বৃদ্ধি এবং ওয়ারলেস কানেক্টিভিটি স্ট্যান্ডার্ড বৃদ্ধি করাও লক্ষ্য থাকে Apple এর ৷
এই ফ্ল্যগশিপ মডেলগুলি ছাড়াও iPad 11th Gen বেস মডেলটিও খুব সম্প্রতি বন্ধ করে দিতে পারে ৷ কারণ তার পরিবর্তে MacBook Neo লঞ্চ করেছে সংস্থাটি ৷ এই মডেলটি Apple লাইনআপের একদম নতুন একটি ভার্সন ৷ কারণ দীর্ঘদিন ধরেই জল্পনা চলছিল বাজেট প্রাইসে একটি ল্যাপটপ লঞ্চ করবে তারা ৷ সেইমতো মাত্র 60 হাজার টাকাতেই MacBook Neo-র বেস মডেলটি কিনতে পারবেন ইচ্ছুকরা ৷