কম দামের ল্যাপটপ লঞ্চ করল Apple ! বাজেট প্রাইসে Macbook Neo-এর স্পেসিফিকেশন কী কী ?
Apple MacBook Neo Specifications : Apple লঞ্চ করল কম দামের ল্যাপটপ ৷ মোট দুটি কনফিগারেশনে এই ল্যাপটপটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Published : March 5, 2026 at 3:14 PM IST
হায়দরাবাদ : আগেই জল্পনা তৈরি হয়েছিল ৷ এবার সেই জল্পনাই সত্যি হল ৷ Apple লঞ্চ করল কম দামের ল্যাপটপ ৷ যার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে MacBook Neo ৷ Apple এর এটাই প্রথম ল্যাপটপ যেটা বাজেটের মধ্যে ই কিনতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ নতুন এই ল্যাপটপে দেওয়া হয়েছে লিকুইড রেটিনা ডিসপ্লে, A18 Pro চিপসেট, 8GB RAM এবং 512GB স্টোরেজ ৷ বায়োমেট্রিক অথন্টিকেশনের জন্য দেওয়া হয়েছে মাল্টিটাচ ট্র্যাক প্যাড এবং টাচ আইডি রিডার ৷ নিজের এক্স হ্যন্ডেলে নতুন এই ল্যাপটপটির একটি টিজার পোস্ট করেছেন টিম কুক ৷
MacBook Neo: Price, availability
মোট দুটি কনফিগারেশনে এই ল্যাপটপটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটিতে 8GB RAM এবং 256 GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে ৷ এই মডেলটির দাম ধার্য করা হয়েছে 69 হাজার 900 টাকা ৷ এবং অন্য একটি 8 GB RAM এবং 512 GB ভ্যারিয়েন্টের মডেল লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার দাম 79 হাজার 900 টাকা ৷ Silver, Blush, Citrus, এবং Indigo কালারে এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
এই মডেলটির প্রিঅর্ডার শুরু হয়েছে ৷ Apple এর নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে প্রিঅর্ডার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ মোট 30 টি দেশে এই মডেলটি বিক্রি করবে Apple ৷ 11 মার্চ থেকে এই মডেলটি হাতে পাবেন ক্রেতারা ৷ অনলাইন, Apple Store এবং অথরাইজড রিসেলারদের থেকে কিনতে পারবেন ৷ পাশাপাশি স্টুডেন্টদের জন্য দুটি মডেলেই 10 হাজার টাকা করে ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে ৷
|Variant
|Original Price
|Apple Education Store Price
|Availability
|8GB + 256GB
|Rs 69,900
|Rs 59,900
|Apple Online Store | Apple Store app
|8GB + 512GB
|Rs 79,900
|Rs 69,900
MacBook Neo: Specifications
Macbook Neo মডেলটি 297.5mm লম্বা, 206.4mm চওড়া এবং 12.7mm পুরু ৷ এর ওজন 1.23 কেজি ৷ ল্যাপটপে দেওয়া হয়েছে 13 ইঞ্চি (2408x1506 resolution) লিকুইড রেটিনা ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷ 500 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস, 291ppi, যা 1 বিলিয়ন কালার সাপোর্ট করবে ৷ 60Hz-এ 4K রেজলিউশন সাপোর্ট করবে এই ডিসপ্লে ৷
A18 Pro প্রসেসর দেওয়া হয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে 5 কোর GPU এবং 16 কোর নিউরল ইঞ্জিন ৷ 8GB RAM এবং 512 GB স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷ এদিকে 2024 সালে লঞ্চ হওয়া iPhone 16 Pro মডেলে A18 চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছিল ৷ ফলে সেই হিসেবে বিচার করলে পুরনো প্রসেসরই ব্যবহার করা হয়েছে এই মডেলটিতে ৷ ইতিমধ্যে A19 চিপসেট লঞ্চ করেছে Apple ৷ যা iPhone 17 Pro মডেলে ব্যবহার করা হয়েছে ৷ তবে Apple এর দাবি এই ল্যাপটপটি স্টুডেন্ট, ফ্যামিলি এবং যাঁরা ব্যবসাদার রয়েছেন তাঁরা এই ল্যাপটপটি ব্যবহার করতে পারেন ৷
iPhone 17e, iPad Air, MacBook Air, MacBook Pro...— Tim Cook (@tim_cook) March 4, 2026
And now, say hello to the all-new MacBook Neo!
We’re so excited to bring the magic of Mac to even more people around the world. pic.twitter.com/z2w4RmShRO
এর পাশাপাশি কুপার্টিনোর সংস্থাটির দাবি, এক প্রজন্ম পুরনো প্রসেসর ব্যবহার করা হলেও কাজের দিক থেকে অনেকটাই এগিয়ে থাকবে Macbook Neo ৷ তাদের দাবি, Intel Core Ultra 5 এ যেমন প্রসেসিং স্পিড পাওয়া যায় তার থেকে 50 শতাংশ বেশি দ্রুততার সঙ্গে প্রসেস করবে A18 Pro প্রসেসরটি ৷
1080 পিক্সেলের FaceTime HD ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ যা অ্যাডভান্স লেভেলের ইমেজ প্রসেস করতে পারবে বলে দাবি করেছে Apple ৷ 36.5Wh এর ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে এই ডিভাইসে ৷ সঙ্গে 20W চার্জিং সাপোর্ট রয়েছে ৷ সংস্থার দাবি, সিঙ্গেল চার্জে 16 ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ দেবে এই ব্যাটারিটি ৷