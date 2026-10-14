iPhone 18 এর পর নতুন ডিভাইস লঞ্চ করল Apple, এটা কেনার জন্যও লম্বা লাইন পড়বে দোকানে ?
13 অক্টোবর Apple এর স্মার্ট হোম ডিভাইস লঞ্চ অনুষ্ঠান ছিল । সেখানেই দুটি ডিভাইস লঞ্চ করা হয়েছে ।
Published : October 14, 2026 at 10:42 AM IST
হায়দরাবাদ : Apple লঞ্চ করল দুটি নতুন স্মার্টহোম ডিভাইস । তারমধ্যে একটি HomeView এবং অন্যটি HomePod mini 2। 13 অক্টোবর Apple এর স্মার্ট হোম ডিভাইস লঞ্চ অনুষ্ঠান ছিল । সেখানেই ওই দুটি ডিভাইস লঞ্চ করা হয়েছে ।
HomeView একটি 7 ইঞ্চির স্মার্ট ডিসপ্লে এবং HomePod mini 2 একটি ছোট স্পিকার । উভয় ডিভাইসেই দেওয়া হয়েছে ইনবিল্ট Siri AI । Apple জানিয়েছে, এই প্রডাক্টগুলির সঙ্গে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট পাওয়া যাবে । তবে তারজন্য সফ্টওয়ার আপডেট করতে হবে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া কানাডা, ইন্ডিয়া, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, সাউথ আফ্রিকা এবং UK-কে এই সুবিধা পাওয়া যাবে ।
Price and availability
Apple HomeView-র দাম রাখা হয়েছে 299 মার্কিন ডলার । স্ট্যান্ডার্ড ও ওয়াল মাউন্টেড মডেলের জন্য একই দাম রাখা হয়েছে । ইতিমধ্যে প্রি-অর্ডার শুরু হয়েছে । ভারত সহ US, UK, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং নিউজিল্যান্ডের ক্রেতারা প্রি-অর্ডার করতে পারবেন । Apple Store অথবা অনলাইন Apple ওয়েবসাইট থেকে প্রি-অর্ডারের সুবিধা রাখা হয়েছে । তবে যাঁরা সিঙ্গাপুরে রয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রে প্রি-অর্ডার শুরু হবে 15 অক্টোবর থেকে । সেখানে অথোরাইজড অ্যাপল রি-সেলার এর মাধ্যমেই শুরু হবে প্রি-অর্ডার । 13 নভেম্বর থেকে এই ডিভাইসগুলি বিক্রি শুরু হবে ।
USB Type C ওয়াল কানেক্টার HomeView এর দাম 59.95 মার্কিন ডলার । AC অয়ার্ড মাউন্টের দাম রাখা হয়েছে 79.95 মার্কিন ডলার । এই দুটিই বিক্রি শুরু হয়েছে । এবং Power over Ethernet mount এর দাম রাখা হয়েছে 129.95 মার্কিন ডলার । 2027 সালে এটি ডেলিভারি শুরু হবে ।
HomePod mini 2 এর দাম 149 মার্কিন ডলার । আমেরিকা সহ আরও 23 টি দেশে এটি বিক্রি করা হবে । 30 অক্টোবর 2026 থেকে বিক্রি শুরু ।
HomeView
Apple জানিয়েছে HomeView-সেন্টার অফ হোম বলা হচ্ছে । যার মাধ্যমে বাড়ির সমস্ত স্মার্টহোম ডিভাইস কন্ট্রোল করা সম্ভব । এটাতে রয়েছে 7-ইঞ্চির লিক্যুইড রেটিনা ডিসপ্লে, নিচে একটি স্টিল হিঞ্জ দেওয়া হয়েছে । Silver, Starlight, Rose Pink, এবং Space Grey কালারের অ্য়ালুমিনিয়াম বডি দেওয়া হয়েছে । wall-mounted মডেলগুলি Space Grey এবং Silver colour-এ রয়েছে ।
HomePod mini 2
HomePod mini 2 হল আগে লঞ্চ হওয়া HomePod mini-র সাকসেসর । Pink, Green, Blue, White, এবং Midnight কালারে লঞ্চ করা হয়েছে । S10 chipset ব্যবহার করা হয়েছে । কমপ্যাক্ট স্পিকার এককভাবে ব্যবহার করা যাবে ।