Apple Maps-এ গুরুত্বপূর্ণ আপডেট ; রাস্তা জ্যাম থেকে যানজট- সব তথ্য থাকবে হাতের মুঠোয়
Apple এর তরফে জানানো হয়েছে, নতুন অ্যাপ আপডেটের ফলে রিয়েল ওয়ার্ল্ড ডিটেল পাওয়া সম্ভব ৷
Published : November 18, 2026 at 2:46 PM IST
হায়দরাবাদ : নতুন আপডেট লঞ্চ করল Apple Maps ৷ ভারতের সমস্ত Apple ব্যবহারকারীই এই ফিচার ব্যবহার করার সুবিধা পাবেন ৷ কুপার্টিনোর এই টেক জায়ান্ট জানিয়েছে, একাধিক নতুন ফিচার যুক্ত করা হয়েছে নতুন আপডেট ৷ ফলে ব্যবহারকারীদের এই অ্যাপ ব্যবহারের অভিজ্ঞতা আরও ভালো হবে ৷
Apple Maps-এর সঙ্গে AI নেভিগেশন টুল দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে ম্যাপ অ্যাকিওরেসি আরও উন্নত হবে ৷ রাস্তা, বিল্ডিং, পার্কস এবং শপিং কমপ্লেক্সের লোকেশন আরও ভালোভাবে বোঝা সম্ভব ৷ পাশাপাশি একাধিক রিজিওনাল ভাষাতেও পরিষেবা পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে ৷
বুধবার Apple এর তরফে একটি প্রেস রিলিজ প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে তারা জানিয়েছে, ভারতের জন্য একটি সম্পূর্ণ নতুন অ্যাপল ম্যাপ রিলিজ করা হচ্ছে ৷ এর ফলে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স আরও উন্নত হবে ৷ নতুন এই আপডেট ভারতের সমস্ত ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছনো হবে ৷ এতদিন রোড, শপিং কমপ্লেক্স, পার্ক সহ বিভিন্ন লোকেশনের যেমন ভিউ পাওয়া যেত নতুন আপডেটের ফলে তা আরও উন্নত হবে ৷
Apple এর তরফে জানানো হয়েছে, নতুন অ্যাপ আপডেটের ফলে রিয়েল ওয়ার্ল্ড ডিটেল পাওয়া সম্ভব ৷ অর্থাৎ কোথায় পিলার রয়েছে, কোথাও কোনও দর্শনীয় স্থান রয়েছে তা বিস্তারিতভাবে দেখা সম্ভব হবে ৷ এর ফলে গাড়ি চালকরা ও কোনও শহরে যাঁরা নতুন যাচ্ছেন তাঁদের জন্য সুবিধা হবে ৷
এছাড়াও Google Maps-এর মতোই মাল্টি স্টপ রাউটিং ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ অর্থাৎ আপনি হয়তো নির্দিষ্ট কোনও লোকেশনে যাবেন ৷ তার আগে একাধিক জায়গায় ঘুরতে চান ৷ সেক্ষেত্রে মাল্টি স্টপ ফিচার অ্যাড করতে পারেন ৷ ফলে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে নির্দিষ্ট লোকেশনে পৌঁছনোর জন্য সবথেকে সহজ রুট জানাতে পারবে অ্য়াপল ম্যাপ ৷
ডুয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে ইংরেজির পাশাপাশি যেকোনও ভারতীয় রিজিওন্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা সম্ভব ৷ এর ফলে ধরে নিন দিল্লির কোনও একটি লোকেশন সার্চ করছেন ৷ সেক্ষেত্রে Apple Maps ইংরেজি ও হিন্দিতে লেবেল দেখাবে ৷ কলকাতার কোনও লোকেশনের ক্ষেত্রে ইংরেজি ও বাংলা, মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ইংরেজি ও মারাঠা ইত্যাদি ৷
নতুন আপডেটে অ্যাপল ম্যাপ ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে কত সময় লাগতে পারে তা জানতে পারবেন ৷ এই ফিচার ইতিমধ্যে Google Maps এ রয়েছে ৷ এছাড়াও রাস্তায় কোনও দুর্ঘটনা হলে তা রিপোর্ট করতে পারবেন ৷ Siri AI সংযুক্ত করা হয়েছে ৷
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