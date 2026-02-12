চোখের পলকে Android ও iOS এর মধ্যে ট্রান্সফার হবে ছবি, ভিডিও ; লঞ্চ হল নতুন OS
iOS 26.3 Update :যাঁরা Android থেকে Apple এ সুইচ করবেন তাঁদের ক্ষেত্রে থার্ড পার্টি কোনও অ্যাপ ডাউনলোড না করেই সমস্ত ডেটা ট্রান্সফার করা সম্ভব হবে৷
Published : February 12, 2026 at 4:46 PM IST
হায়দরাবাদ : বুধবার লঞ্চ হল iOS 26.3 ৷ লেটেস্ট iPhone এর জন্য এটা তৃতীয় সবথেকে বড় আপডেট ৷ 2025 সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই iOS ভার্সনটি লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ তারপর একাধিক আপডেটের ফিচার এর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয় ৷ অবশেষে 26.3 ভার্সনটি লঞ্চ করা হল ৷ নতুন এই আপডেটে একাধিক নতুন ফিচার ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যাবে ৷ এছাড়াও যাঁরা Android থেকে iOS এ পরিবর্তন করতে চাইছেন তাঁদের জন্য আরও সুবিধা হবে ৷
iOS 26.3 Update: Features
iOS 26.3 রিলিজ প্রসঙ্গে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে Apple ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, যাঁরা Android থেকে Apple এ সুইচ করবেন তাঁদের ক্ষেত্রে থার্ড পার্টি কোনও অ্যাপ ডাউনলোড না করেই সমস্ত ডেটা ট্রান্সফার করা সম্ভব হবে ৷ ওই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে অ্যাপ, মেসেজ, নোটস, পাসওয়ার্ড, ফোন নম্বর, ফটো এবং আরও বেশ কিছু তথ্য সহজেই নতুন Apple এ ট্রান্সফার করা সম্ভব হবে ৷ যদিও Macrumors এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ৷ সেই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, Android থেকে Apple এ ডেটা ট্রান্সফার যতটা সহজ মনে করা হচ্ছে তেমনটা নয় ৷ আর সেই কারণে Apple এর তরফেও এই বিষয়টি নিয়ে কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি ৷ তবে, কোনও থার্ড পার্টি অ্যাপের সাহায্য ছাড়াই এবার ডেটা ট্রান্সফার করা সম্ভব হবে ৷
iOS 26.3 আপডেট ছাড়াও Apple Music অ্যাপে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ সেখানে Favourite Song playlist এবার Top Picks এর মধ্যে দেখা যাবে ৷ এছাড়াও ব্যবহারকারীরা অফলাইন লিরিক্স ডাউনলোড করতে পারবেন ৷ ফলে ইন্টারনেট কানেকশন ছাড়াই লিরিক্স দেখা সম্ভব ৷
2025 সালের নভেম্বরেই অ্য়াপল ও গুগলের তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল iPhone এবং Pixel এর মধ্যে সহজেই ফাইল ট্রান্সফার করা সম্ভব হবে ৷ অর্থাৎ দুটি স্মার্টফোনের মধ্যেই কাজ করবে কুইক শেয়ার এবং এয়ার ড্রপ ৷ যা আগে সম্ভব ছিল না ৷ তবে iOS 26.3 আপডেটের ফলে সব Android এবং iPhone এর মধ্যে ডেটা ট্রান্সফার করা সম্ভব হবে কিনা সেই বিষয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷
কীভাবে ডাউনলোড করবেন নতুন OS ?
- প্রথমে iPhone এর সেটিংস ওপেন করুন ৷
- ট্যাপ করুন General > Software Update.
- সেখানেই আপডেটেড ভার্সন দেখা যাবে
- Accept এবং install করুন