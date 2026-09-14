বিশ্বব্যাপী রোল আউট হচ্ছে iOS 27, নতুন এই আপডেটে কী কী অতিরিক্ত ফিচার পাবেন Apple ব্যবহারকারীরা ?
খুব সহজেই নতুন এই অপারেটিং সিস্টেমটি আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন ৷ এরজন্য সিস্টেম সফ্টওয়ার থেকেই প্রয়োজনীয় আপডেট ও নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন ৷
Published : September 14, 2026 at 1:34 PM IST
হায়দরাবাদ : 14 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ সোমবার থেকে iOS 27 ডাউনলোড করতে পারবেন Apple ব্যবহারকারীরা ৷ আগেই নতুন এই অপারেটিং সিস্টেম লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ এবার তা রোল আউট করা শুরু হল ৷ নতুন এই আপডেটে SIRI AI এর আপডেট, আরও দক্ষ Apple Intelligence, বিভিন্ন অ্যাপের আপগ্রেডেশন এবং সিস্টেম সফ্টওয়ার আপগ্রেড করতে পারবেন ৷
সোমবার থেকে নতুন এই অপারেটিং সিস্টেম রোল আউট করা শুরু হলেও একই সময়ে বিশ্বের সমস্ত Apple ব্যবহারকারী এই আপডেট পাবেন না ৷ বিভিন্ন রিজিওন অনুযায়ী এই আপডেট ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছবে ৷
এই প্রসঙ্গে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, সদ্য লঞ্চ হওয়া iPhone 18 সিরিজের প্রতিটি মডেলে iOS 27 প্রি-ইনস্টল থাকবে ৷ ব্যবহারকারীদের ফোনে নতুন এই আপডেট দেখা যাবে ৷ এবং সফটওয়ার আপডেট ফিচারের মাধ্যমে তা ইনস্টল করা যাবে ৷
How to download iOS 27
খুব সহজেই নতুন এই অপারেটিং সিস্টেমটি আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন ৷ এরজন্য সিস্টেম সফ্টওয়ার থেকেই প্রয়োজনীয় আপডেট ও নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন ৷
প্রথমে Settings-এ গিয়ে সেখান থেকে General অপশন ওপেন করলেই দেখতে পাবেন Software Update ফিচার ৷
যদি iOS 27-আপনার সিস্টেমে আপডেট আসে তাহলে তা Software Update অপশনে দেখতে পাবেন ৷ সেখানে Download এবং Install-অপশন পাবেন ৷ যার মাধ্যমে আপনি ডাউনলোড ও ইনস্টল করতে পারবেন ৷
এছাড়াও আপনি অটোমেটিক আপডেট অপশন চালু রাখতে পারেন ৷ সেক্ষেত্রে নতুন এই আপডেট ফোনে আসার সঙ্গে সঙ্গে নিজে থেকেই নির্দিষ্ট সময়ে আপডেট হবে ৷ আলাদা করে ম্যানুয়াল আপডেট করতে হবে না ৷
কোন কোন iPhone মডেলে নতুন এই অপারেটিং সিস্টেম ব্য়বহার করতে পারবেন ?
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone SE (2nd generation এবং পরবর্তী জেনারেশনের ফোনে )