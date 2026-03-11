চিনের উপর নির্ভরশীলতা কমছে Apple -এর, ভারতেই লাফিয়ে বাড়ছে iPhone তৈরির সংখ্যা

চিনের উপর নির্ভরশীলতা কমছে Apple -এর, ভারতেই লাফিয়ে বাড়ছে iPhone তৈরির সংখ্যা
Apple iPhone in India : গোটা বিশ্বে বর্তমানে যে আইফোন তৈরি হয় তার মধ্যে 25 শতাংশ তৈরি হয় ভারতে ৷
Published : March 11, 2026 at 7:25 PM IST
হায়দরাবাদ : চিনের উপর নির্ভরশীলতা কমছে স্মার্টফোন নির্মাতা ও টেক জায়ান্ট Apple এর ৷ সম্প্রতি একটি রিপোর্টে এই সংক্রান্ত একটি তথ্য প্রকাশিত হয়েছে ৷ সেখানেই এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে ৷
প্রযুক্তি নির্ভর সংবাদমাধ্যম টেকক্রাঞ্চ (TechCrunch) এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, গোটা বিশ্বে বর্তমানে যে আইফোন তৈরি হয় তার মধ্যে 25 শতাংশ তৈরি হয় ভারতে ৷ 2022 সালে JP Morgan এই পূর্বাভাসই দিয়েছিল ৷ দীর্ঘদিন ধরে আইফোন তৈরির ক্ষেত্রে চিনের উপরই নির্ভর করতে হতো কুপার্টিনোর এই সংস্থাটিকে ৷ কিন্তু বর্তমানে সেই নির্ভরতা অনেকটাই কমেছে ৷ আগামী দিনে আরও কমবে বলে একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে Bloomberg ৷
Bloomberg এর ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, গত বছর বিশ্বব্যাপী 220 থেকে 230 মিলিয়ন আইফোন তৈরি করেছিল Apple ৷ তারমধ্যে 55 মিলিয়ন আইফোন তৈরি হয়েছিল ভারতে ৷ চিনের উপর নির্ভরতা আরও কমিয়ে iPhone 17 লাইনআপের সবকটি মডেলই ভারতে তৈরি করা হয়েছিল ৷ অ্যাপেলের CEO টিম কুক এবিষয়ে জানিয়েছেন, ভারতে প্রস্তুত হওয়া আইফোনই গোটা আমেরিকায় বিক্রি করা হয় ৷
ভারতে প্রডাকশন বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে ট্রাম্পের শুল্ক বৃদ্ধির ঘোষণা ৷ 2025 সালে আমদানী ও রফতানিতে যে শুল্ক লাগু হয় তাতে পরিবর্তন করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ আর সেই কারণে চিনের উপর থেকে নির্ভরশীলতা কমাতে শুরু করে আমেরিকা ৷ পরিবর্তে অন্য দেশে তাদের প্রডাকশন বৃদ্ধির দিকে নজর দেয় ৷
এদিকে শুধু যে প্রডাকশন বৃদ্ধি করেছে এমনটা নয় ৷ অন্যদিকে ভারতে অ্যাপেলের অন্য বিভিন্ন ডিভাইস আমদানীও বেড়েছে ভারতে ৷ গত বছর সর্বমোট 14 মিলিয়ন ইউনিট ডিভাইস আমদানী করেছে ভারত ৷ যা তার আগের বছরের থেকে 9 শতাংশ বেশি ৷ মার্কেট অ্যানালিস্ট সংস্থা কাউন্টারপয়েন্ট এই তথ্য প্রকাশ করেছে ৷
চলতি বছর থেকে Apple ডিভাইসের বিক্রি ভারতে আরও বাড়বে বলে মনে করছেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের একাংশ ৷ তাঁদের ধারণা, 2026 সালে বাজেট প্রাইসে 17e লঞ্চ করেছে সংস্থাটি ৷ অন্যদিকে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেছে MacBook Neo লঞ্চ করেছে ৷ যা ম্যাকবুক লাইনআপের সবথেকে কম দামের ৷