AI Powered Pin লঞ্চ করবে Apple ? ভাবনা-চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া, সব কাজই এখন চোখের পলকে

AI Powered Pin লঞ্চ করবে Apple ? ভাবনা-চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া, সব কাজই এখন চোখের পলকে
Apple AI Powered Pin: Siri AI ইনবিল্ড থাকবে ৷ এই AI এজেন্টটি চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের WWDC তে লঞ্চ করা হতে পারে ৷
Published : January 22, 2026 at 4:26 PM IST
হায়দরাবাদ : একটি AI পাওয়ার্ড পিন লঞ্চ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে টেক জায়ান্ট Apple ৷ এটার সাইজ AirTag এর মতোই হবে ৷ থাকবে ডুয়েল ক্যামেরা, তিনটি মাইক্রোফোন এবং একটি ফিজিক্যাল বাটন ৷ Siri AI ইনবিল্ড থাকবে ৷ এই AI এজেন্টটি চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের WWDC তে লঞ্চ করা হতে পারে ৷ দুটি ক্যামেরার মধ্যে একটি স্ট্যান্ডার্ড লেন্স এবং অন্য একটি ওয়াইড অ্য়াঙ্গেল লেন্স দেওয়া হবে ৷
কী কাজ করবে এই Apple Pin?
এটি অ্য়াম্বিয়ান্ট অডিও গ্রহণ করতে পারবে ৷ এবং ক্যামেরার মাধ্যমে আশপাশের ছবি তুলতে সক্ষম এই ডিভাইসটি ৷ এটি একটি স্ট্যাডঅ্য়ালোন ডিভাইস হিসেবেই কাজ করবে ৷ অন্য কোনও ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করার প্রয়োজন নেই ৷ মূলত এই ডিভাইসটি ডিসিসেন মেকার হিসেবে কাজ করবে ৷ অর্থাৎ মাইক, ক্যামেরা থেকে ছবি, ভিডিও এবং অডিও গ্রহণ করে সেখান থেকে কোনও বিষয়ের উপর ডিসিসেন নিতে সহায়তা করবে ৷
কীভাবে কাজ করে এই AI Pin ?
ধরে নিন আপনি একটি AI Pin ব্যবহার করছেন ৷ সেটি আপনাকে জামা বা অন্য কোনও পোশাকের সামনের দিকে আটকাতে হবে ৷ এমনভাবে আটকাতে হবে যাতে এই ডিভাইসের ক্যামেরাগুলি সামনের দিকে থাকে ৷ এবং চালু করলেই এটি কাজ শুরু করবে ৷
ধরে নিন আপনি কোনও একটি জাঙ্ক ফুডের দোকানের পাশ দিয়ে হাঁটছেন ৷ সেই সময় আপনি জিজ্ঞাসা করলেন ওই দোকানের খাবার স্বাস্থ্যকর কিনা ৷ অথবা জানতে চাইলেন কোনও একটি বড় রেস্তরাঁতে গিয়ে AI পিনকে জিজ্ঞাসা করলেন সেই রেস্তরাঁর সবথেকে ভালো খাবার কোনটা ? AI পিন আপনার প্রশ্ন শুনে সেই প্রশ্ন সংক্রান্ত ছবি, ভিডিও ও অ্য়াম্বিয়ান্ট অডিও নিয়ে প্রশ্নের নির্দিষ্ট জবাব দিতে পারবে ৷
মনে করা হচ্ছে 2027 সালে এই প্রডাক্টটি লঞ্চ করা হতে পারে ৷ প্রাথমিকভাবে 20 মিলিয়ন ডিভাইস তৈরি করা হবে ৷ এবং বিক্রি শুরু করা হবে ৷ AI চ্যাটবট OpenAI কে টক্কর দিতেই নতুন এই ডিভাইসটি লঞ্চ করতে চলেছে Apple ৷
Siri র পাশাপাশি Gemini এর কিছু AI মডেল এই ডিভাইসে ব্যবহার করা হবে ৷ কারণ সম্প্রতি AI এর সঙ্গে একটি চুক্তি হয়েছে Apple এর ৷