ETV Bharat / technology

বিক্রি বন্ধ হচ্ছে Apple এই ডিভাইস, কবে থেকে আর কিনতে পারবেন না ?

চিপের ঘাটতির সম্মুখীন হতে পারে Apple ৷ তারপরই সংস্থার তরফে জানানো হল, Mac mini 256 GB আর নতুন করে তৈরি করা হবে না ৷

Apple is discontinuing Mac mini 256GB Know the reason
Apple পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দিল তাদের Mac mini 256G (ছবি- AP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 2, 2026 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : Apple পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দিল তাদের Mac mini 256GB ৷ একটি বিবৃতি দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে কুপার্টিনোর টেক জায়ান্ট ৷ বিশ্বব্যাপী এবার শুধুমাত্র mini-র 512GB মডেলটি কিনতে পারবেন ইচ্ছুকরা ৷

সম্প্রতি সংস্থার বর্তমান CEO টিম কুক জানিয়েছিলেন, চিপের ঘাটতির সম্মুখীন হতে পারে Apple ৷ তারপরই সংস্থার তরফে জানানো হল, Mac mini 256 GB আর নতুন করে তৈরি করা হবে না ৷

অন্যদিকে Mac Mini 256 GB সাশ্রয়ী দামের মধ্যে ছিল ৷ ফলে এই মডেলটি অনেকেই নিজের কাজের জন্য কিনেছেন ৷ কিন্তু অন্যদিকে 512 GB মডেলটির দাম অনেকটাই বেশি ৷ ফলে 256 GB-র পরিবর্তে 512 GB মডেলটি কিনতে তুলনামূলক অনেক বেশি টাকা খরচ করতে হবে ব্যবহারকারীদের ৷ M4 চিপের 16GB RAM এবং 512 GB স্টোরেজের Mac mini -র দাম আমেরিকায় 799 মার্কিন ডলার ৷

Apple এর ইন্ডিয়া অনলাইন স্টোরে দেখা গিয়েছে Mac mini-র 256 GB-র ভ্যারিয়েন্টটি রাখা হয়নি ৷ দুটি প্রসেসর ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রেই সবথেকে কম স্টোরেজের মডেল রয়েছে 512 GB ভ্যারিয়েন্টটি ৷

Apple এর চিপের ঘাটতি

প্রতিটি স্মার্টফোন বা বৈদ্যুতিন ডিভাইস তৈরির জন্য প্রয়োজন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির চিপ বা সেমিকন্ডাক্টার ৷ কিন্তু বর্তমানে Apple তার আগামী কয়েকটি ডিভাইসের জন্য চিপ ঘাটতির সমস্যার ভুগছে ৷ জল্পনা ছড়িয়েছে, চলতি বছরে iPhone 18 সিরিজ লঞ্চ করার পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থাটির ৷ কিন্তু সেক্ষেত্রে বেস মডেলটি লঞ্চ করবে না তারা ৷ মিডরেঞ্জ ও ফ্ল্যাগশিপ মডেলটি প্রথমে লঞ্চ করা হবে ৷ পরবর্তীতে বেস মডেলটি লঞ্চ করতে পারে ৷

চিপ ঘাটতি নিয়ে টিম কুক বলেন, "আমার মনে হয় সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য আসতে আরও কয়েক মাস সময় লাগবে। আমরা এমন অবস্থায় নেই যে বলতে পারি এই পরিস্থিতি খুব শীঘ্রই শেষ হতে চলেছে। এটি কোনও নির্দিষ্ট সমস্যার কারণে নয়, বরং আমরা চাহিদাকে কম করে আন্দাজ করেছিলাম এবং আপনারা জানেন যে পণ্য পৌঁছাতে একটা নির্দিষ্ট সময় (lead time) লাগে। এই ত্রৈমাসিকে—অর্থাৎ জুন ত্রৈমাসিকে—সরবরাহের সীমাবদ্ধতা মূলত Mac-এর উপর পড়বে: ম্যাক মিনি, ম্যাক স্টুডিও এবং ম্যাকবুক নিও। সমস্যাটা এই ডিভাইসগুলি নিয়েই।"

Read More - বিকট শব্দে কাঁপছে ফোন, স্ক্রিনে লেখা ' Extremely Severe Alert' ! ব্যাপারটা ঠিক কী?

TAGGED:

APPLE
MAC MINI 256GB DISCONTINUING
APPLE MAC MINI 256GB
APPLE MAC MINI 256GB

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.