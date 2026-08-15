বিক্রি হচ্ছে না iPhone ? চিনের জন্য বিশেষ AI মডেল তৈরি করছে Apple
Alibaba-র চেয়ারম্যান জো তিসাই (Joe Tsai) প্রকাশ্যে জানিয়েছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, 2025 সালে দুবাইয়ে হওয়া World Government Summit-এ দুই সংস্থার মধ্যে এই চুক্তি হয়েছে ৷
Published : August 15, 2026 at 1:43 PM IST
হায়দরাবাদ : প্রযুক্তির দিকে চিন যে সবসময় কিছুটা হলেও এগিয়ে সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷ টিকটকের মতো শর্ট ভিডিয়ো প্ল্যাটফর্ম হোক বা ডিপসিকের মতো কোনও AI মডেল-সবেতেই চিন বিশ্বসেরা বললেও ভুল বলা হয়না ৷ এবার চিনের বাজারের জন্য বিশেষ ধরনের AI মডেল তৈরিতে উদ্য়োগী হল Apple ৷ সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে Apple হাত মেলাচ্ছে অন্যতম চিনা টেক জায়ান্ট Alibaba-র সঙ্গে ৷ দুজনের যৌথ উদ্যোগে ওই লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল তৈরি করা হবে ৷
চিনের বাজারের জন্য Apple এর এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷ যদিও এই মডেল তৈরির ক্ষেত্রে চিনা সরকারের সমস্ত গাইডলাইন মেনে চলতে হবে ৷
কেন চিন অন্য দেশের তুলনায় ভিন্ন ?
আমেরিকা, ভারত সহ বিভিন্ন দেশে Apple কোনও AI মডেল তৈরির করার ক্ষেত্রে নিজেদের ডিভাইসের উপর ভরসা রাখে ৷ অথবা Open AI, Google AI এর মতো থার্ড পার্টি ইন্টিগ্রেশন করে ৷ তাদের ডাটা প্রসেস করেও AI মডেল ডেভেলপ করে ৷ কিন্তু চিনের ক্ষেত্রে এগুলি সম্ভব নয় ৷ কারণ চিনে গুগল বা OpenAI ব্যবহৃত হয় না ৷ সেখানে শুধুমাত্র চিনের নিজেদের তৈরি AI মডেল ব্যবহার করা হয় ৷ সেই কারণে Apple হাত মিলিয়েছে Alibaba-র সঙ্গে ৷
এই বিষয়ে Alibaba-র চেয়ারম্যান জো তিসাই (Joe Tsai) প্রকাশ্যে জানিয়েছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, 2025 সালে দুবাইয়ে হওয়া World Government Summit-এ দুই সংস্থার মধ্যে এই চুক্তি হয়েছে ৷ তিনি আরও জানিয়েছেন, Alibaba-র সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার আগে Apple একাধিক সংস্থাকে প্রস্তাব দিয়েছিল ৷
কিন্তু এত দেরিতে কেন ঘোষণা হল?
দেরি হওয়ার পিছনে একটি বিশেষ কারণ জানা গিয়েছে ৷ জানানো হয়েছে, Apple এর প্রযুক্তি এবং Alibaba-র প্রযুক্তি সম্পূর্ণ আলাদা ৷ সেক্ষেত্রে এতদিন ধরে Apple ও Alibaba প্রযুক্তিগত মেলবন্ধন ঘটাচ্ছিল ৷ সেই কারণেই এত পরে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করল উভয় সংস্থা ৷
কেন এই উদ্যোগ ?
বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, বিগত কয়েক বছরে চিনে আইফোনের বিক্রি ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে ৷ কারণ Apple Intelligence সেভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা সম্ভব হয়নি ৷ পরিবর্তে চিনের সংস্থা Huawei এবং Xiaomi তাদের প্রতিটি স্মার্টফোনে হাই স্ট্যান্ডার্ড AI ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছে ৷ এমনকী, বিল্ট-ইন AI অ্যাসিস্ট্যান্টের সুবিধা থাকছে স্মার্টফোনগুলিতে ৷ এর ফলে Apple এর ফোন বিক্রি কমছে ৷ ক্ষতি হচ্ছে তাদের মোট আয়ে ৷ সেই কারণে চিনের জন্য নিজস্ব AI তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছে সংস্থাটি ৷ যদিও কতদিনের মধ্যে এই বিষয়টি রোলআউট করা হবে তা কিছু জানানো হয়নি ৷