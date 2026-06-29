কবে লঞ্চ হচ্ছে iPhone 18 সিরিজ ? জানা গেল দিন
iPhone 18 সিরিজ লঞ্চ করলেও Apple তার মার্কেটিং ও সেলস স্ট্র্যাটেজিতে বেশ কিছুটা বদল আনতে পারে ৷ কেন ? জানুন এই প্রতিবেদনেই...
Published : June 29, 2026 at 3:46 PM IST
হায়দরাবাদ : Apple-এর জন্য 2026 সাল অতি গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ৷ কারণ চলতি বছরেই লঞ্চ হতে পারে তাদের প্রথম ফোল্ডেবল স্মার্টফোন ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে Apple iPhone Ultra ৷ সংস্থার সেপ্টেম্বর ইভেন্টে এই ফোনটি লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ অন্যদিকে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর ইভেন্টই হতে চলেছে সংস্থার CEO- টিম কুকের শেষ ইভেন্ট ৷ কারণ ইতিমধ্যে তিনি অবসর ঘোষণা করেছেন ৷
সংস্থার তরফে এই ইভেন্টের দিন না ঘোষণা হলেও ব্লুমবার্গের সাংবাদিক মার্ক গুরম্যান জানিয়েছেন Apple iPhone 18 সিরিজ ও iPhone Ultra সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে লঞ্চ হতে পারে ৷
গুরম্যান জানিয়েছেন, সেপ্টেম্বরের প্রথম মঙ্গলবার বা বুধবার এই সিরিজ লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এই দিনটি বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে তাঁর যুক্তি, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সপ্তাহ থেকে হলিডে সেল চালু হয় আমেরিকায় ৷ যার ফলে সেইসময় নতুন এই মডেলের চাহিদা তুঙ্গে থাকবে ৷ সেই কারণে ওই সময়টিই বেছে নিতে পারে Apple ৷
অন্যদিকে Apple যেহেতু এই iPhone 18 সিরিজ সম্পর্কে কিছুই জানায়নি সেই কারণে এই বিষয়ে কোনও তথ্যই এখনও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় ৷
iPhone 18 সিরিজ লঞ্চ করলেও Apple তার মার্কেটিং ও সেলস স্ট্র্যাটেজিতে বেশ কিছুটা বদল আনতে পারে ৷ কারণ এই সিরিজের বেস মডেল অর্থাৎ iPhone 18 মডেলটিই এখন লঞ্চ নাও করতে পারে ৷ বদলে এই সিরিজের মিড রেঞ্জ ও ফ্ল্য়াগশিপ মডেল লঞ্চের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ পাশাপাশি তাদের ফোল্ডেবল মডেলটিও লঞ্চ করতে পারে ৷
মূলত বিশ্বব্যাপী মেমোরি চিপ ও সেমিকন্ডাক্টার সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিয়েছে ৷ সেই কারণে মার্কেটিং, সেলস এবং সর্বপরি প্রডাকশন সেগমেন্টেও বদল আনতে পারে Apple ৷ যেহেতু মিডরেঞ্জ ও ফ্ল্যাগশিপ মডেলগুলির দাম বেশি তাই সংস্থার আয় ও লাভ দুটোই বেশি হবে ৷ সেই কারণে এই মডেলগুলি লঞ্চ করে সংস্থা বেশ কিছু লাভ করতে চাইছে বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞরা ৷
অন্যদিকে iPhone 18 আগামী বছর লঞ্চ হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ এই সিরিজ নিয়ে একাধিক তথ্য প্রকাশ্যে এলেও Apple এখনও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ ৷