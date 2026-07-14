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Apple iOS 27 Public Beta ভার্সন লঞ্চ, আপনার আইফোনে সাপোর্ট করবে ? জেনে নিন এখনই

এই Apple iOS 27 Public Beta অপারেটিং সিস্টেমের সুবিধা পাওয়ার জন্য ব্যবহারকারীদের Apple Beta Software Programme-এ নথিভুক্ত করতে হবে ৷

Apple iOS 27 Public Beta Is Here Compatible iPhones How To Install
Apple লঞ্চ করল iOS 27 Public Beta (ছবি - Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 1:32 PM IST

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হায়দরাবাদ : iOS 27 পাবলিক বিটা (Apple iOS 27 Public Beta) আপডেট রোল আউট শুরু করল Apple ৷ নতুন এই অপারেটিং সিস্টেমটি সম্প্রতি শেষ হওয়া WWDC 2026-এ প্রকাশ্যে আনা হয়েছিল ৷ তবে বর্তমানে শুধুমাত্র বিটা টেস্টাররা এই লেটেস্ট অপারেটিং সিস্টেমটি ব্যবহার করতে পারবেন ৷ তারপর ধীরে ধীরে সব ব্যবহারকারীদের জন্য রোল আউট শুরু হবে ৷

নতুন এই Apple iOS 27 Public Beta অপারেটিং সিস্টেমে দেওয়া হয়েছে লিক্যুইড গ্লাস, স্মার্টার সিরি (Smarter SIRI), ফটো ও মেইল অ্যাপে নতুন ফিচার সহ একাধিক নতুন সুবিধা ৷ একইসঙ্গে ipad OS 27, WatchOS 27, MACOS Golden Gate-ও লঞ্চ করেছে ৷

কারা বর্তমানে এই সুবিধা পাবেন ?

এই Apple iOS 27 Public Beta অপারেটিং সিস্টেমের সুবিধা পাওয়ার জন্য ব্যবহারকারীদের Apple Beta Software Programme-এ নথিভুক্ত করতে হবে ৷ পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ব্যবহারকারীরা নিজেদের iPhone-এ নতুন এই অপারেটিং সিস্টেমটি ইনস্টল করতে পারবেন ৷

কীভাবে ইনস্টল করবেন ? জানুন Step by Step

  1. প্রথমে beta.apple.com-ওপেন করুন
  2. তারপর Sign up বোতামে ক্লিক করুন ৷ সেখানে Apple id দিতে হবে ৷
  3. Terms & Conditions ভালোভাবে পড়ে Accept বোতামে ক্লিক করুন ৷
  4. এরপর নিজের iPhone-এ Settings অপশনটি চালু করুন ৷
  5. সেখান থেকে General > Software Update অপশনে ট্যাপ করুন ৷
  6. ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে পেন্ডিং আপডেটের তথ্য দেখা যাবে ৷
  7. এরপর একদম উপরে Beta Updates অপশন দেখতে পাবেন ৷ সেখানে ট্যাপ করুন ৷ সেখান থেকে iOS 27 Public Beta অপশন সিলেক্ট করে ট্যাপ করুন ৷
  8. এরপর নিজের স্ক্রিনে iOS 27 Public Beta অপশনটি দেখতে পাবেন ৷ তারপর Download & Install অপশনে ট্যাপ করলেই ডাউনলোড হতে শুরু করবে ৷

কোন কোন iPhone -এ নতুন iOS 27 পাবলিক বিটা ভার্সন ডাউনলোড ও ইনস্টল করা সম্ভব ?

ইতিমধ্যে Apple এর তরফে একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে iPhone 11 এবং তার পরবর্তী একাধিক মডেলে নতুন এই iOS রান করবে ৷ জেনে নিন সেই তালিকা-

  • iPhone 17e
  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro & Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone SE (2nd জেনারেশন)
Read More - Apple WWDC 2026-তে লঞ্চ iOS 27, কোন কোন ফোনে সাপোর্ট করবে ? ডাউনলোড কীভাবে ?

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