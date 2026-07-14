Apple iOS 27 Public Beta ভার্সন লঞ্চ, আপনার আইফোনে সাপোর্ট করবে ? জেনে নিন এখনই
এই Apple iOS 27 Public Beta অপারেটিং সিস্টেমের সুবিধা পাওয়ার জন্য ব্যবহারকারীদের Apple Beta Software Programme-এ নথিভুক্ত করতে হবে ৷
Published : July 14, 2026 at 1:32 PM IST
হায়দরাবাদ : iOS 27 পাবলিক বিটা (Apple iOS 27 Public Beta) আপডেট রোল আউট শুরু করল Apple ৷ নতুন এই অপারেটিং সিস্টেমটি সম্প্রতি শেষ হওয়া WWDC 2026-এ প্রকাশ্যে আনা হয়েছিল ৷ তবে বর্তমানে শুধুমাত্র বিটা টেস্টাররা এই লেটেস্ট অপারেটিং সিস্টেমটি ব্যবহার করতে পারবেন ৷ তারপর ধীরে ধীরে সব ব্যবহারকারীদের জন্য রোল আউট শুরু হবে ৷
নতুন এই Apple iOS 27 Public Beta অপারেটিং সিস্টেমে দেওয়া হয়েছে লিক্যুইড গ্লাস, স্মার্টার সিরি (Smarter SIRI), ফটো ও মেইল অ্যাপে নতুন ফিচার সহ একাধিক নতুন সুবিধা ৷ একইসঙ্গে ipad OS 27, WatchOS 27, MACOS Golden Gate-ও লঞ্চ করেছে ৷
কারা বর্তমানে এই সুবিধা পাবেন ?
এই Apple iOS 27 Public Beta অপারেটিং সিস্টেমের সুবিধা পাওয়ার জন্য ব্যবহারকারীদের Apple Beta Software Programme-এ নথিভুক্ত করতে হবে ৷ পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ব্যবহারকারীরা নিজেদের iPhone-এ নতুন এই অপারেটিং সিস্টেমটি ইনস্টল করতে পারবেন ৷
কীভাবে ইনস্টল করবেন ? জানুন Step by Step
- প্রথমে beta.apple.com-ওপেন করুন
- তারপর Sign up বোতামে ক্লিক করুন ৷ সেখানে Apple id দিতে হবে ৷
- Terms & Conditions ভালোভাবে পড়ে Accept বোতামে ক্লিক করুন ৷
- এরপর নিজের iPhone-এ Settings অপশনটি চালু করুন ৷
- সেখান থেকে General > Software Update অপশনে ট্যাপ করুন ৷
- ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে পেন্ডিং আপডেটের তথ্য দেখা যাবে ৷
- এরপর একদম উপরে Beta Updates অপশন দেখতে পাবেন ৷ সেখানে ট্যাপ করুন ৷ সেখান থেকে iOS 27 Public Beta অপশন সিলেক্ট করে ট্যাপ করুন ৷
- এরপর নিজের স্ক্রিনে iOS 27 Public Beta অপশনটি দেখতে পাবেন ৷ তারপর Download & Install অপশনে ট্যাপ করলেই ডাউনলোড হতে শুরু করবে ৷
কোন কোন iPhone -এ নতুন iOS 27 পাবলিক বিটা ভার্সন ডাউনলোড ও ইনস্টল করা সম্ভব ?
ইতিমধ্যে Apple এর তরফে একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে iPhone 11 এবং তার পরবর্তী একাধিক মডেলে নতুন এই iOS রান করবে ৷ জেনে নিন সেই তালিকা-
- iPhone 17e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro & Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone SE (2nd জেনারেশন)