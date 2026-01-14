মাত্র 399 টাকায় আনলিমিডেট প্রো-লেভেল ডিজাইন করুন ; ক্রিয়েটর স্টুডিও ক্লাউড লঞ্চ করল Apple

মাত্র 399 টাকায় আনলিমিডেট প্রো-লেভেল ডিজাইন করুন ; ক্রিয়েটর স্টুডিও ক্লাউড লঞ্চ করল Apple
Apple Creator Studio : এই প্যাকেজের মধ্যে থাকবে ফাইনাল কাট প্রো, লজিক প্রো, পিক্সেলমেটর প্রো, মোশন, মেনস্টেজ, কীনোট, পেজস, নাম্বার ৷
Published : January 14, 2026 at 10:50 AM IST
হায়দরাবাদ : ক্রিয়েটরদের সুবিধার জন্য Apple লঞ্চ করতে চলেছে প্রো-গ্রেড ক্রিয়েটিভ স্যুইট ৷ যেখানে প্রফেশনালরা একসঙ্গে একাধিক ক্রিয়েটিভ টুলসের ব্যবহার করতে পারবেন ৷ Apple এর তরফে জানানো হয়েছে, এটি একটি ক্রিয়েটিভ স্টুডিও ৷ যেখানে ভিডিও এডিটিং, মিউজিক প্রডাকশন এবং ইমেজ ডিজাইনের জন্য যাবতীয় টুলস পাওয়া যাবে ৷ এরজন্য ব্যবহারকারীদের মাসিক 399 টাকা অথবা বছরে 3999 টাকা করে খরচ করতে হবে ৷ 28 জানুয়ারি থেকে নতুন এই ক্রিয়েটিভ স্টুডিও চালু করবে Apple ৷
ডিজাইন ও ক্রিয়েটিভ কাজকর্মের জন্য একাধিক টুলস রয়েছে Apple এর ৷ যার মাধ্যমে প্রো লেভেলের ভিডিও এডিটিং, মিউজিক প্রডাকশন এবং ডিজাইনের কাজকর্ম করা সম্ভব ৷ এতদিন পর্যন্ত আলাদা আলাদা ভাবে এই টুলসগুলির সাবস্ক্রিপশন গ্রহণ করতে হতো ৷ কিন্তু এবার প্রফেশনালরা ক্রিয়েটির স্টুডিওর মধ্যে যাবতীয় টুলসের অ্য়াকসেস পাবেন ৷
কোন কোন টুলস থাকবে ক্রিয়েটর স্টুডিওতে ?
এই প্যাকেজের মধ্যে থাকবে ফাইনাল কাট প্রো, লজিক প্রো, পিক্সেলমেটর প্রো, মোশন, মেনস্টেজ, কীনোট, পেজস, নাম্বার ৷ Mac এবং iPad এর মাধ্যমে এই প্যাকেজ ব্যবহার করা যাবে ৷ টাচ কন্ট্রোল এবং Apple Pencil সাপোর্টও পাওয়া যাবে এই প্যাকেজের মধ্যে ৷
অন্যদিকে Apple এর তরফে একটি বড় ঘোষণা করা হয়েছে ৷ এতদিন পর্যন্ত Pixelmator ব্যবহার করা হত শুধুমাত্র Mac সিস্টেমে ৷ 2024 সালের শেষের দিকে এই টুল টি লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ কিন্তু এবার কুপার্টিনোর সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, শুধু Mac না iPad-এও এই এডিটিং টুল ব্যবহার করা যাবে ৷
অন্যদিকে Final Cut Pro এবং Logic Pro-তেও একাধিক পরিবর্তন এসেছে ৷ সেখানে একাধিক AI ফিচার যুক্ত করা হয়েছে ৷ যদিও এই ক্রিয়েটর স্টুডিওটি পুরোটাই ক্লাউড নির্ভর ৷ যাঁরা স্ট্যান্ডঅ্য়ালোন Final Cut Pro সফ্টওয়ারটি কিনতে চান তাঁদের ক্ষেত্রে 29,990 টাকা এবং Logic Pro-র ক্ষেত্রে 19,900 টাকা খরচ করতে হবে ৷
অন্যদিকে ডিজাইনের পরিপ্রেক্ষিতে Apple এর প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা Adobe ৷ এই সংস্থারও রয়েছে Creative Cloud Pro ৷ যেখানে 20টিরও বেশি ডিজাইন ও ক্রিয়েটিভ টুল ব্যবহার করা সম্ভব ৷ সেক্ষেত্রে প্রতিমাসে ব্যবহারাকারীদের 1499 টাকা করে খরচ করতে হবে ৷ অন্যদিকে প্রতিটি আলাদা আলাদা অ্য়াপও স্ট্যান্ডঅ্য়ালোন হিসেবেও কিনতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷