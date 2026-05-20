যেদিকে তাকাবেন, সেদিকেই এগোবে হুইলচেয়ার ; Apple লঞ্চ করল নয়া AI ফিচার

যেদিকে তাকাবেন, সেদিকেই এগোবে হুইলচেয়ার ; Apple লঞ্চ করল নয়া AI ফিচার
Published : May 20, 2026 at 3:15 PM IST
হায়দরাবাদ : গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকসেসিবিলিটি আপডেট আনল Apple ৷ সংস্থার Apple Intelligence-কে কাজে লাগিয়ে তারা উন্নতি করেছে একাধিক ডিভাইস ৷ তারমধ্যে রয়েছে iPhone, iPad, Mac, Apple TV, এবং Vision Pro ৷ WWDC 2026-র ঠিক আগেই এই আপডেট লঞ্চ করা হল ৷
নতুন এই ফিচার আপডেটের ফলে ভিজ্যুয়াল, হিয়ারিং (শ্রবণ), মোবিলিটি এবং কগনিটিভ ডিসএবিলিটিসে ব্যাপক উন্নতি করা সম্ভব ৷ এছাড়াও তাদের সবথেকে বড় আপডেটের মধ্যে রয়েছে ভয়েস ওভার, যা মূলত Apple এর স্ক্রিন রিডিং টুল ৷ আপগ্রেডের ফলে এবার যেকোনও ভিজ্যুয়ালও বিশ্লেষণ করতে পারবে Apple Intelligence প্রযুক্তিতে তৈরি ভয়েস ওভার ফিচার ৷ এর ফলে পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট, ডিউ ডেট এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কোনও ইনভয়েস বা রিসিপ্ট থেকে সরাসরি রিড করতে পারবে ৷ এবং ভিজ্যুয়াল থেকে অডিও-তে কনভার্ট করতে পারবে ৷ মূলত যাঁদের দেখতে সমস্যা হয় তাঁদের জন্য এই ফিচারটি বেস্ট অপশন হতে পারে ৷
এছাড়াও লাইভ রেকগনাইজেশন ফিচার আরও উন্নত করেছে ৷ এর ফলে iPhone এর ক্যামেরা কোনও একটি বিষয় বা লেখার উপর রাখলেই সেই বিষয় বা টেক্সটের অডিও ডেসক্রিপশন পাওয়া সম্ভব ৷ এমনকি তার পরিপ্রেক্ষিতে কোনও প্রশ্ন করলেই জবাব দিতে সক্ষম Apple intelligence ৷
এর পাশাপাশি Apple Vision Pro ব্যবহারকারীদের জন্য একটি লেটেস্ট ফিচার লঞ্চ করেছে ৷ এর ফলে চোখের দৃষ্টির উপর নির্ভর করে নিজে থেকেই কোনও হুইলচেয়ার ট্র্য়াক করা সম্ভব হবে ৷ অর্থাৎ হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী যেদিকে তাকাবেন সেই দিকে নিকে থেকেই এগিয়ে যাবেন ৷ কোনও তৃতীয় ব্যক্তির সমর্থন প্রয়োজন হবে না ৷ প্রাথমিকভাবে LUCI এবং Tolt ড্রাইভ সিস্টেমের ব্যবহারকারীরাই এই সুবিধা পাবেন ৷
অন্যদিকে ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য ভয়েস কন্ট্রোল ফিচারে আরও নতুন সুবিধা যুক্ত হতে চলেছে ৷ যা পুরোপুরিভাবে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের উপর নির্ভরশীল ৷ এর ফলে ব্যবহারকারীরা Apple Maps এ “tap the guide about best restaurants” এবং “open the purple folder” এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কম্যান্ড দিতেই পারেন ৷ এবং সেইমতো কাজ করবে আপনার ডিভাইস ৷
Apple জানিয়েছে নতুন এই ফিচার চলতি বছরের শেষের দিক থেকে চালু হবে ৷ তাদের সমস্ত প্ল্যাটফর্মেই এই ফিচারগুলি পাওয়া যাবে ৷