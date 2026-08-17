iPhone সারাই না করেই ফেরত দিয়েছে সার্ভিস সেন্টার, Apple-কে 45 হাজারের জরিমানা

iPhone সারাই না করেই ফেরত দিয়েছে সার্ভিস সেন্টার, Apple-কে 45 হাজারের জরিমানা
ফোন সঠিকভাবে সারাই না করায় সাড়ে 45 হাজার টাকা জরিমানা দিতে হল Apple-কে ৷
Published : August 17, 2026 at 5:09 PM IST
হায়দরাবাদ : এক iPhone ব্যবহারকারীকে 45 হাজার টাকারও বেশি জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিল গুরগাঁও-এর একটি জেলা কনজ়িউমার কমিশন ৷ আইফোন 15-র একটি মডেলে ওভার হিটিং বা অতিরিক্ত গরম হওয়ার সমস্যা হচ্ছিল ৷ সেই কারণেই 45 হাজার 500 টাকার জরিমানা দিতে হয়েছে Apple -কে ৷
কী ঘটেছিল ?
রাজবীর ফোগত নামে এক আইনজীবী 2024 সালের জানুয়ারি মাসে 64999 টাকা দিয়ে একটি আইফোন 15 কিনেছিলেন ৷ তাঁর অভিযোগ, কেনার পর থেকেই ফোনটিতে একাধিক সমস্যা দেখা দেয় ৷ তাঁর সমস্যা ছিল মূলত ওভার হিটিং, ্ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি এবং নেটওয়ার্কে ৷ সর্বপ্রথম তিনি অ্যাপেলের অথোরাইজড কাস্টমার কেয়ারে গিয়েছিলেন ৷ সেখানকার টেকনিশিয়ানরা কিছু সেটিংসের অদলবদল করে দেন ৷ এবং আশ্বস্ত করেন ফোনটি সঠিকভাবেই চলবে ৷
কিন্ত অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি বলে অভিযোগ রাজবীরের ৷ এরপর তিনি ফের সেখানে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু Apple কাস্টমার কেয়ারের তরফে তাঁকে Apple Customar Care এর নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয় ৷
2024 সালের 29 এপ্রিল Apple কাস্টমার কেয়ারে ফোন করে কথা বলেন ফোগত ৷ সেখান থেকে বেশ কিছু নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ফোনটি আপডেট করতে বলেন ৷ সেইমতো ফোনটি আপডেট করা হয় ৷ এবং কাস্টমার কেয়ারের তরফে জানানো হয়, কল ড্রপ ও নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত সমস্যাগুলি আর হবে না ৷
আইনজীবী ফোগতের অভিযোগ, এরপরও কোনও কাজ না হওয়ায় তিনি ফের সার্ভিস সেন্টারে যান ৷ সেখানে তাঁকে স্টোরেজের সমস্যা দেখিয়ে iCloud স্টোরেজ কিনতে বাধ্য করা হয় ৷ 31 মে 2024 সাল থেকে তিনি প্রতিমাসে 75 টাকার বিনিময়ে স্টোরেজ কিনতে শুরু করেন ৷ এমনকী, মোবাইল নেটওয়ার্ক প্রভাইডার পরিবর্তন করারও পরমার্শ দেওয়া হয় ৷ সেই পরামর্শ মতো তিনি জিও থেকে এয়ারটেলে কনভার্টও করেন ৷ কিন্তু তাতে যে খুব একটা লাভ হয়েছে এমনটা নয় ৷
এরপর তিনি পুরো বিষয়টি কনজিউমার কমিশনে জানান ৷ ফোনটি বদল অথবা পুরো টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি জানান ৷
কিন্তু Apple এর তরফে এই দাবি মানতে রাজি হয়নি ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছিল, ফোনটি মডিফিকেশন করা হয়েছিল ৷ তার বাটনে ধুলো পাওয়া গেছে ৷ এছাড়াও ক্যামেরা লেন্স এবং ব্যাক গ্লাসেও এই ঝরনের ধুলিকনা ছিল ৷
অ্যাপেলের তরফে জানানো হয়েছিল, যেহেতু ফোনটি মডিফিকেশন করা হয়েছিল সেই কারণে ফোনে ওয়ারেন্টি ছিল না ৷ এবং ব্যবহারকারীকে বারবার ফোনটি সারানোর জন্য প্রস্তাব দেওয়া হলেও তা দিতে অস্বীকার করেন ব্যবহারকারী ৷
এই বিষয়ে কনজিউমার কমিশনের বেঞ্চ জানিয়েছে,আইনজীবী ফোগত নিজের যুক্তির সমর্থনে Tax Invoice, ফেইলড কলের স্ক্রিনশট এবং সার্ভিস সেন্টারের জব শিট দিয়েছেন ৷ এরপর বেঞ্চ দেখেছে, ফোনটি না সারিয়ে তা ফেরত দেওয়া হয়েছে ৷ এবং সেই কারণে টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷