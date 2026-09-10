উলটপুরাণ ! চিরাচরিত প্রথা ভেঙে প্রায় প্রতিটি স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি Apple-এর

উলটপুরাণ ! চিরাচরিত প্রথা ভেঙে প্রায় প্রতিটি স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি Apple-এর
দাম বৃদ্ধির কারণ হিসেবে তাঁর যুক্তি, একদিকে যেমন মেমোরি চিপের দাম বৃদ্ধি হয়েছে ৷ পাশাপাশি ডোমেস্টিক প্রডাকশন খরচও বেড়েছে ৷
Published : September 10, 2026 at 2:44 PM IST
হায়দরাবাদ : একাধিক স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি করল Apple ৷ তারমধ্যে রয়েছে iPhone 17 এর মতো অতি জনপ্রিয় মডেল ৷ এই মডেলটির বেস মডেলের দাম ছিল 82 হাজার টাকা ৷ কিন্তু দাম বৃদ্ধির ফলে এই মডেলটির দাম হয়েছে 99 হাজার 900 টাকা ৷ অন্যদিকে নতুন লঞ্চ হওয়া iPhone 18 সিরিজ এবং iPhone Duo-র দামও একপ্রকার নিম্ন ও মধ্যবিত্তের একপ্রকার নাগালের বাইরে ৷
256GB iPhone 17 এর দাম প্রায় 17 হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে ৷ শতকরা হিসেবে যা 20.5 শতাংশ ৷ অন্যদিকে 512GB ভ্যারিয়েন্টের মডেলের দাম 1 লাখ 24 হাজার 900 টাকা করা হয়েছে ৷ যার দাম ছিল 1 লাখ 2 হাজার 900 টাকা ৷ অর্থাৎ 22 হাজার টাকা দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ শতকরার হিসেবে 21.4 শতাংশ ৷
এই বিষয়ে মার্কেট রিসার্চ সংস্থা Counterpoint Research এর ডিরেক্টর তরুণ পাঠক জানিয়েছেন, "বিশ্বব্যাপী যেভাবে iPhone এর দাম বৃদ্ধি হয়েছে, ভারতে তার থেকে তুলনামূলক বেশি ৷ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 8 থেকে 10 শতাংশ হারে দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ কিন্তু ভারতে 20 থেকে 30 শতাংশ পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি করা হল ৷"
দাম বৃদ্ধির কারণ হিসেবে তাঁর যুক্তি, একদিকে যেমন মেমোরি চিপের দাম বৃদ্ধি হয়েছে ৷ পাশাপাশি ডোমেস্টিক প্রডাকশন খরচও বেড়েছে ৷ আর সেইকারণে বিপুলভাবে মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷
Apple এর স্মার্টফোন লঞ্চের ক্ষেত্রে এতদিন একটা ট্রেন্ড লক্ষ্য করা যেত ৷ মূলত, কোনও একটি নতুন সিরিজ লঞ্চ হলে পুরনো সিরিজের দাম কমে যেত ৷ ফলে অনেকেই পুরনো সিরিজের ফোন কেনার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করতেন ৷ কিন্তু, এবার তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ৷ Apple 18 সিরিজ লঞ্চ হওয়ার পর দাম বাড়ল পুরনো 17 সিরিজের ৷
সবথেকে দাম বেড়েছে iPhone Air-এর ৷ iPhone Air-এর 256GB মডেলের বর্তমান দাম বেড়ে হয়েছে 1,49,900 টাকা ৷ যা আগে ছিল 1,19,900 টাকা ৷ প্রায় 30 হাজার টাকা দাম বৃদ্ধি হয়েছে ৷ শতকার হিসেবে যা প্রায় 25 শতাংশ ৷ 512GB মডেলের দাম 1 লাখ 39 হাজার টাকা থেকে বেড়ে 1,74,900 টাকা হয়েছে ৷ 25 শতাংশ অর্থাৎ 35,000 টাকা বেড়েছে ৷ এবং 1TB কনফিগারেশনের iPhone Air এর দাম 1,59,900 টাকা থেকে বাড়িয়ে 2,24,900 টাকা করা হয়েছে ৷ 40.6% শতাংশ দাম বৃদ্ধি হয়েছে ৷