শরীর সুস্থ রাখতে আপনার ট্রেনার এখন iPhone, ভারতে নতুন প্ল্য়ান লঞ্চ

শরীর সুস্থ রাখতে আপনার ট্রেনার এখন iPhone, ভারতে নতুন প্ল্য়ান লঞ্চ
Apple Fitness plus : এটি সাবস্ক্রিপশন বেসড পরিষেবা সেই কারণে ব্যবহারকারীদের টাকা খরচ করতে হবে ৷ প্ল্য়ানটির জন্য মাসিক 149 টাকা খরচ করতে হবে ৷
Published : December 16, 2025 at 11:06 AM IST
হায়দরাবাদ : সোমবার ভারতে লঞ্চ করল Apple Fitness + ৷ এটা হল Apple এর সাবস্ক্রিপশন বেসড একটি ফিটনেস প্ল্যান ৷ যার মাধ্যমে নিজেদের শরীরচর্চা করতে পারবেন ব্যবহারকারীদের ৷ ট্রেনারের গাইড, ফিটনেস ট্র্য়াকিং এর মতো গুরুপূর্ণ ফিচার পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷ অন্যদিকে রিওয়ার্ড পয়েন্ট ও গোল অ্য়াকম্পলিসমেন্টও রয়েছে এই ফিচারে ৷ সোমবার ভারতে লঞ্চ করার ফলে মোট 49টি দেশের Apple ব্য়বহারকারীরা এই সাবস্ক্রিপশন বেসড ফিচারের সুবিধা পাবেন ৷
Apple Fitness+ Price in India
যেহেতু এটি সাবস্ক্রিপশন বেসড পরিষেবা সেই কারণে ব্যবহারকারীদের টাকা খরচ করতে হবে ৷ এই প্ল্য়ানটির জন্য মাসিক 149 টাকা খরচ করতে হবে ৷ অথবা বছরে 999 টাকাতেও প্ল্য়ানটির সাবস্ক্রিপশন পাবেন ৷ তবে এই প্ল্যানটি কিন্তু Apple One Plan এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় ৷ সেক্ষেত্রে দুটি আলাদা প্ল্য়ানের জন্য আলাদা পেমেন্ট করতে হবে ব্যবহারকারীদের ৷ Apple Fitness+ প্ল্য়ানটি কোনও Apple ব্য়বহারকারী সাবস্ক্রিপশন নিলে তা পরিবারের সর্বোচ্চ পাঁচ জন সদস্যের মধ্যে শেয়ার করতে পারেন ৷ অন্য়দিকে পেইড সাবস্ক্রিপশনের আগে এক মাস ফ্রি ট্রায়াল ব্যবহার করার সুবিধাও রয়েছে ৷
কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে ?
ভারতীয় ব্যবহারকারীদের জন্য মোট 12টি ওয়ার্কআউট টিপস দেবে এই অ্য়াপটি ৷ তার মধ্যে রয়েছে যোগ, HIIT, পিলেটস, ডান্স, সাইক্লিং, কিক বক্সিং এবং মেডিটেশন ৷ পাঁচ মিনিট থেকে 45 মিনিট পর্যন্ত প্রতিটি ওয়ার্কআউট রয়েছে ৷
এছাড়াও প্রত্য়েক ব্যবহারকারীর জন্য কাস্টমাইজড ওয়ার্কআউট প্ল্য়ানও রয়েছে ৷ অন্যদিকে যে সব ব্যবহারকারী অ্য়াপল ওয়াচ ব্যবহার করেন তাঁরা হার্ট রেট, ক্যালোরি বার্ন ট্র্য়াকিংও করতে পারবেন এই প্ল্য়ানের মাধ্যমে ৷
এর পাশাপাশি অ্য়াপটির সঙ্গে মিউজিক সংযুক্তিকরণ করা রয়েছে ৷ ফলে ওয়ার্কআউট করতে করতে গানও শুনতে পারবেন ৷ মিউজিকের মধ্যেও একাধিক জনার অ্য়াড করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে রয়েছে আনবিট অ্য়ান্থেম, HipHop/ R&B এবং ল্যাটিন গ্রোভস ৷ এছাড়াও K-Pop ক্যাটাগরিও জনার সেকশনের মধ্যে অ্য়াড করছে Apple ৷ এর সঙ্গে টেলর সুইফট, কোল্ডপ্লে-র মতো গীতিকারদের প্লেলিস্টও অ্য়াড করা হয়েছে ৷
9 ডিসেম্বর অ্য়াপেলের তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল Apple Fitness Plus লঞ্চ করবে তারা ৷ সেইমতো নতুন এই সাবস্ক্রিপশন বেসড প্ল্য়ানটি লঞ্চ করা হল ৷