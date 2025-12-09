আপনাকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে Apple, ভারতে শুরু হচ্ছে নতুন পরিষেবা
Published : December 9, 2025 at 11:23 AM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হতে চলেছে Apple Fitness + ৷ চলতি মাসের 15 ডিসেম্বর লঞ্চ করা হবে অ্য়াওয়ার্ড উইনিং এই হেল্থ ও ফিটনেস সার্ভিস ৷ তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই সার্ভিসটি প্রায় 5 বছর আগেই চালু করা হয়েছে ৷
কী কী সুবিধা রয়েছে ?
ভারতীয় ব্যবহারকারীদের জন্য মোট 12টি ওয়ার্কআউট টিপস দেবে এই অ্য়াপটি ৷ তার মধ্যে রয়েছে যোগ, HIIT, পিলেটস, ডান্স, সাইক্লিং, কিক বক্সিং এবং মেডিটেশন ৷ পাঁচ মিনিট থেকে 45 মিনিট পর্যন্ত প্রতিটি ওয়ার্কআউট রয়েছে ৷
এছাড়াও প্রত্য়েক ব্যবহারকারীর জন্য কাস্টমাইজড ওয়ার্কআউট প্ল্য়ানও রয়েছে ৷ অন্যদিকে যে সব ব্যবহারকারী অ্য়াপল ওয়াচ ব্যবহার করেন তাঁরা হার্ট রেট, ক্যালোরি বার্ন ট্র্য়াকিংও করতে পারবেন ৷
এর পাশাপাশি অ্য়াপটির সঙ্গে মিউজিক সিঙ্ক্রোনাইজ করা রয়েছে ৷ ফলে ওয়ার্কআউট করতে করতে গানও শুনতে পারবেন ৷ মিউজিকের মধ্যেও একাধিক জনার অ্য়াড করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে রয়েছে আনবিট অ্য়ান্থেম, HipHop/ R&B এবং ল্যাটিন গ্রোভস ৷ এছাড়াও K-Pop ক্যাটাগরিও জনার সেকশনের মধ্যে অ্য়াড করছে Apple ৷ এর সঙ্গে টেলর সুইফট, কোল্ডপ্লে-র মতো গীতিকারদের প্লেলিস্টও অ্য়াড করা হয়েছে ৷
এই বিষয়ে অ্য়াপল ফিটনেস (Apple Fitness) টেকনোলজির ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ব্লাহনিক জানিয়েছেন, অ্য়াপলের বিভিন্ন ডিভাইস যেমন iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch এবং AirPods Pro 3-র মধ্যে এই অ্য়াপটি সংযুক্ত করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এবং বিভিন্ন ম্যাট্রিক্স দেখা ও সেই অনুয়ায়ী পরবর্তী ওয়ার্কআউটের সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন ৷
অ্য়াপেলের তরফে জানানো হয়েছে, মোট 12টি ইউনিক মেডিটেশন থিম এর মধ্যে সংযুক্ত করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে Calm, Sleep, এবং Sound-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি জনার ৷
দাম কত রাখা হয়েছে ?
Apple Fitness + প্ল্য়ানটির জন্য ব্যবহারকারীদের প্রতি মাসে 149 টাকা করে খরচ করতে হবে ৷ তবে যাঁরা বার্ষিক প্ল্যান নেবেন তাঁদের জন্য বিশেষ ডিসকাউন্টে 999 টাকাতেই পাওয়া যাবে এর সুবিধা ৷ চলতি মাস থেকে ভারতে শুরু হওয়ার পর 2026 সালে জাপানে শুরু হবে এই পরিষেবা ৷