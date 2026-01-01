নতুন ফিচার লঞ্চ করতে চলেছে Apple Fitness +, কী কী সুবিধা হবে ?
Apple Fitness plus : সম্প্রতি ভারতেও Apple Fitness + সাবস্ক্রিপশন চালু হয়েছে ৷ তারপরই নতুন বছরে সাবস্ক্রিপশন প্ল্য়ানে নতুন ফিচার চালু করতে চলেছে সংস্থাটি ৷
Published : January 1, 2026 at 10:58 AM IST
হায়দরাবাদ : Apple Fitness + সার্ভিসে বেশ কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসতে চলেছে ৷ নতুন বছরের শুরুতেই অর্থাৎ 2026 সালের প্রথমেই এই ফিচার লঞ্চ করা হতে পারে ৷ যদিও নতুন কী ফিচার চালু হতে চলেছে সেই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কুপার্টিনোর সংস্থাটি কিছুই জানায়নি ৷ সম্প্রতি ভারতেও Apple Fitness + এর সাবস্ক্রিপশন চালু হয়েছে ৷ আর তারপরই নতুন বছরে সাবস্ক্রিপশন প্ল্য়ানে নতুন ফিচার চালু করতে চলেছে সংস্থাটি ৷
Apple Fitness+ টিজার
নতুন বছরের শুরুতেই Apple Fitness + এর তরফে একটি ভিডিও লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে কিছু বড় লঞ্চ করা হবে ৷ তবে কী লঞ্চ করা হবে সেই বিষয়ে জানানো হয়নি ৷ ওই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে তিনজন খবরের কাগজ নিয়ে ধরে আছে ৷ এবং ফ্রন্টপেজে লেখা রয়েছে, Something Big ৷ অন্য একটি পাতায় লেখা রয়েছে The Countdown Begins ৷ Apple Fitness 2026+ Almost Here ৷
পাশাপাশি অন্য একটি পাতায় লেখা রয়েছে, “January will be one to watch” ৷ এছাড়াও অ্য়াপলের তরফেও একটি অ্য়াকটিভিটি রান করা হচ্ছে ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে, “Ring in the New Year” ৷ যাঁরা Apple Watch এর ক্রেতা, তাঁরাই শুধুমাত্র এর ব্যবহার করতে পারবেন ৷
সম্প্রতি ভারতেও লঞ্চ করা হয়েছে Apple Fitness + ৷ ভারতীয় ব্যবহারকারীদের জন্য মোট 12টি ওয়ার্কআউট টিপস দেবে এই অ্য়াপটি ৷ তার মধ্যে রয়েছে যোগ, HIIT, পিলেটস, ডান্স, সাইক্লিং, কিক বক্সিং এবং মেডিটেশন ৷ পাঁচ মিনিট থেকে 45 মিনিট পর্যন্ত প্রতিটি ওয়ার্কআউট রয়েছে ৷
এছাড়াও প্রত্য়েক ব্যবহারকারীর জন্য কাস্টমাইজড ওয়ার্কআউট প্ল্য়ানও রয়েছে ৷ অন্যদিকে যে সব ব্যবহারকারী অ্য়াপল ওয়াচ ব্যবহার করেন তাঁরা হার্ট রেট, ক্যালোরি বার্ন ট্র্য়াকিংও করতে পারবেন ৷
এর পাশাপাশি অ্য়াপটির সঙ্গে মিউজিক সিঙ্ক্রোনাইজ করা রয়েছে ৷ ফলে ওয়ার্কআউট করতে করতে গানও শুনতে পারবেন ৷ মিউজিকের মধ্যেও একাধিক জনার অ্য়াড করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে রয়েছে আনবিট অ্য়ান্থেম, HipHop/ R&B এবং ল্যাটিন গ্রোভস ৷ এছাড়াও K-Pop ক্যাটাগরিও জনার সেকশনের মধ্যে অ্য়াড করছে Apple ৷ এর সঙ্গে টেলর সুইফট, কোল্ডপ্লে-র মতো গীতিকারদের প্লেলিস্টও অ্য়াড করা হয়েছে ৷