iPhone এর জামানা শেষ ? Apple লঞ্চ করবে AI স্মার্ট গ্লাসেস !
Apple AI Centric Smart glasses : কুপার্টিনোর এই টেক জায়ান্টের পরবর্তী লক্ষ্য AI নির্ভর একটি স্মার্ট গ্লাস ৷ কী কী থাকবে এই ডিভাইসে?
Published : February 18, 2026 at 3:11 PM IST
হায়দরাবাদ : AI এর বাড়বাড়ন্ত বাড়ছে নিয়মিত ৷ বিভিন্ন সংস্থা AI নির্ভরশীল হার্ডওয়ার ডিভাইস তৈরির দিকে জোর দিচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে পিছিয়ে নেই Apple-ও ৷ জানা গিয়েছে কুপার্টিনোর এই টেক জায়ান্টের পরবর্তী লক্ষ্য AI নির্ভর একটি স্মার্ট গ্লাস ৷ এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে Bloombarg ৷ তবে শুধুই যে বাজারে নতুন স্মার্টগ্লাস আনার ভাবনাচিন্তা রয়েছে এমনটা কিন্তু নয়, ক্যামেরা সহ একটি Airpod এবং একটি অয়ারেবল পেন্ডেন্ট লঞ্চ করারও পরিকল্পনা রয়েছে Apple এর ৷
Bloombarg এর প্রতিবেদক মার্ক গারম্যান ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, Apple এবার একটি কম ওজনের (Light Weight) স্মার্ট গ্লাস লঞ্চ করার ভাবনাচিন্তা নিয়েছে ৷ যা Apple iPhone এর সাকসেসর হিসেবে লঞ্চ করা হবে ৷ Vison Pro-র তুলনায় একটু আলাদা হতে পারে নতুন ওই স্মার্টগ্লাস ৷ যা আরও বেশি কনজিউমার ফ্রেন্ডলি হবে ৷
জানা গিয়েছে, Apple এই ডিভাইসটি ইন্টারন্যালি একটি কোডনেম দিয়েছে ৷ সংস্থার ডিজাইনার, প্রডাক্ট, রিসার্চার সহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা এই ডিভাইসটি N50 নামে উল্লেখ করে ৷ Apple iPhone এর সঙ্গে এই স্মার্টগ্লাসটি অয়ারলেস ভাবে কানেক্ট করা সম্ভব ৷ ফলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে সক্ষম হবে ডিভাইসটি ৷ এছাড়াও ডাটা ক্যাপচারও করতে সক্ষম হবে ৷
এই স্মার্ট গ্লাসের মধ্যে দেওয়া থাকবে Apple AI ইন্টেলিজেন্স ৷ এছাড়াও এর বডিতে থাকবে ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন ৷ যার মাধ্যমে ছবি ও অডিও ডেটা কালেক্ট করে Apple Intelligence এর মাধ্যমে প্রসেস করতে পারবে ৷ সেখান থেকে যে আউটপুট আসবে তা দেখতে পারবেন ব্যবহারকারী ৷
এদিকে দিল্লির AI Summit এ India Made AI স্মার্টগ্লাস প্রদর্শিত করল Sarvam AI ৷ চলতি বছরের মে মাসে লঞ্চ হবে AI First এই ডিভাইসটি ৷ সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে Meta Ray Ban স্মার্ট গ্লাসেসের বিকল্প হতে চলেছে এই স্মার্ট গ্লাসেস ৷
স্মার্ট গ্লাস ছাড়াও একটি Airpod এর উপর কাজ করছে Apple ৷ অন্য Airpod এর তুলনায় এটা একটু আলাদা ভাবে তৈরি করা হয়েছে ৷ কারণ এই ডিভাইসের বাইরে থাকবে একটি ক্যামেরা ৷ যার ফলে ভিজ্যুয়াল ডাটা সংগ্রহ করতে পারবে এই ডিভাইসটি ৷ এবং সেই ডাটা অ্যানালিসিস করে ব্যবহারকারীকে জানাতে সক্ষম হবে ৷