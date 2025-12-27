ETV Bharat / technology

Apple এর এই 20 টি প্রডাক্ট আর কিনতে পারবেন না, দেখুন পুরো তালিকা

Apple - বেশ কয়েকটি পুরনো মডেল আর তারা প্রস্তুত করবে না বলে জানাল Apple ৷

Apple Discontinues Over 20 Devices
20 টি মডেলের ডিভাইস বন্ধ করল Apple (ছবি - IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 27, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : নতুন বছরের শুরুতেই বড়সড় ঘোষণা করল স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থা Apple ৷ বেশ কয়েকটি পুরনো মডেল আর তারা প্রস্তুত করবে না বলে জানাল সংস্থাটি ৷ কারণ আপডেটেড চিপসেটের সঙ্গে নতুন মডেল লঞ্চ করবে সংস্থাটি ৷ প্রায় 20 টি মডেলের ডিভাইস তারা প্রস্তুত বন্ধ করে দিয়েছে ৷ তারমধ্যে যেমন রয়েছে iPhone, ipads, Mac এবং আরও কিছু ডিভাইস ৷

এর পাশাপাশি iPhone SE কে ভিন্টেজ স্মার্টফোনের তালিকাতেও যোগ করা হয়েছে ৷ এটি মূলত একটি কমপ্যাক্ট, পারফরম্যান্স ভিত্তিক, এবং বাজেট স্মার্টফোন ছিল ৷ SE থেকেই iPhone এর আইকনিক টাচপ্যানেলে হোম বাটন দেওয়া শুরু হয় ৷ এছাড়াও LCD প্যানেল, একটি 6 ইঞ্চির ডিসপ্লেএবং লাইটিং পোর্ট দেওয়া হয়েছিল ৷ তবে iPhone 16e লঞ্চ করার পর iPhone SE পুরোপুরি বন্ধ করা হয় ৷ 2025 সালে যা ভিন্টেজ বলে ঘোষণা করা হয় ৷

এরসঙ্গে iPhone Plus লাইনআপেও বেশ কয়েকটি ফোন যোগ করা হয়েছে ৷ যেমন iPhone 17 সিরিজে Plus মডেল যোগ করা হয়েছে ৷ এছাড়াও iPhone Air লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যা এখনও পর্যন্ত Apple এর সবথেকে পাতলা ফোনের তালিকায় রয়েছে ৷

এছাড়াও iPhone 14 Plus এবং iPhone 15 Plus এর মডেলগুলিও ডিসকন্টিনিউ করেছে ৷ পাশাপাশি আগামী দিনে iPhone 16 Plus ও তুলে নেবে বাজার থেকে ৷

কোন কোন মডেলগুলি ডিসকন্টিনিউ করা হয়েছে -

  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14
  • iPhone SE (third generation)

এছাড়াও iPad এর কয়েকটি মডেলও ডিসকন্টিনিউ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে

  • iPad Pro with M4 chip
  • iPad Air with M2 chip
  • iPad 10

Apple Watch এর যে মডেলগুলি আর কন্টিনিউ করা হবে না সেগুলি হল -

  • Apple Watch Ultra 2
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch SE 2

Macbook এর যে মডেলগুলি আর তৈরি করবে না সংস্থাটি -

  • Mac Studio with M2 Max and M2 Ultra
  • 14-inch MacBook Pro with M4
  • 13-inch and 15-inch MacBook Air with M3
  • 13-inch MacBook Air with M2

পাশাপাশি অন্য যে প্রডাক্টগুলি আর বিক্রি করবে না সংস্থাটি -

  • AirPods Pro 2
  • Apple Vision Pro with M2
  • MagSafe Charger with Qi 2
  • 30W USB-C Power Adapter
  • Lightning to 3.5mm Audio Cable
  • MagSafe to MagSafe 2 Converter
Read More - Explained : ফেসবুক প্রোফাইল কি হ্যাক করা সম্ভব ? নাকি ভুল ধারণা ? বিশেষজ্ঞের বক্তব্য জানুন বিস্তারিত ভাবে

TAGGED:

APPLE
APPLE IPHONE
IPHONE
APPLE MAC
APPLE PRODUCT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.