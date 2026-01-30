বিশ্বজুড়ে Apple ব্যবহারকারীর সংখ্যা বর্তমানে 2, 500, 000, 000 ! ভারতের পরিস্থিতি জানলে চমকে উঠবেন
Published : January 30, 2026 at 12:49 PM IST
হায়দরাবাদ : গোটা বিশ্বে বর্তমানে 2.5 বিলিয়ন মানুষ Apple ডিভাইস ব্যবহার করেন ৷ যা প্রায় 250 কোটি ৷ সম্প্রতি এমনই পরিসংখ্যান প্রকাশ করলেন Apple এর CEO টিম কুক ৷ তিনি জানান শুধু আই ফোন বা আই প্যাড নয়, অ্য়াকটিভ ব্যবহারকারীদের তালিকায় রয়েছেন Mac, Apple Watch এবং অন্য প্রডাক্টের ব্যবহারকারীরা ৷ পাশাপাশি জানানো হয়েছে সংস্থার হার্ডওয়ার চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে নিয়মিত ৷
CNBC কে সংস্থার আয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন Apple CEO টিম কুক ৷ সেখানে তিনি জানান, 2.5 বিলিয়ন অ্য়াপেল অ্য়াকটিভ ডিভাইস রয়েছে বিশ্বজুড়ে ৷ এর ফলে অ্য়াপল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অতিক্রম করেছে ৷ বিগত বছরগুলির সঙ্গে তুলনা টেনে কুক জানিয়েছেন, 2025 সালের জানুয়ারিতে সংস্থার অ্য়াকটিভ ডিভাইসের সংখ্য়া ছিল 2.35 বিলিয়ন এবং 2024 সালে এই সংখ্যা ছিল 2.2 বিলিয়ন ৷ ফলে 2026 সালের জানুয়ারি মাসের ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে ৷
টিম কুকের এই তথ্য অনুযায়ী 2024 থেকে 2026 সালের মধ্যে 15 কোটি নতুন ডিভাইস যোগ হয়েছে তালিকায় ৷ তবে এর মধ্যে যে শুধুমাত্র iPhone রয়েছে এমনটা কিন্তু নয় ৷ Apple এর সমস্ত অ্য়াকটিভ ডিভাইস মিলিয়েই এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে ৷
অ্য়াকটিভ ডিভাইসের পাশাপাশি সংস্থার আয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও তথ্য দিয়েছে টিম কুক ৷ সেখানে জানানো হয়েছে 2026 সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে 143.7 বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করতে সক্ষম হয়েছে সংস্থাটি ৷ যা সর্বকালীন রেকর্ড ৷ যার মধ্যে শুধুমাত্র iPhone বিক্রি করেই 85.3 বিলিয়ন আয় হয়েছে ৷ কিন্তু Mac বিক্রিতে বেশ কিছুটা ভাটা পড়েছে বলে জানানো হয়েছে ৷
iPad বিক্রি করে সংস্থার ভাঁড়ারে এসেছে 8.60 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ এবং 2026 সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে Mac এর রেভিনিউ হয়েছে 8.39 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ এছাড়াও Apple Watch Series 11 এবং Apple Watch Ultra থেকে সংস্থার আয় হয়েছে 11.49 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷
অন্যদিকে ভারত থেকে আয়ের পরিমাণ বেড়েছে বলে জানিয়েছেন টিম কুক ৷ তাঁর বক্তব্য, ভারতে অ্যাপল ডিভাইস বিক্রি করে ডবল ডিজিট রেভিনিউ জেনারেট করতে সক্ষম হয়েছে ৷ সবথেকে ভালো আয় হয়েছে ডিসেম্বরে ৷