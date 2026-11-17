iPhone-এর এবার Smart Glasses-এ নজর Apple এর , 2027-এ লঞ্চ নতুন এই ডিভাইসের
MagSafe-এর মতো দেখতে আয়তাকার চার্জার ব্যবহার করে চশমা পরা অবস্থাতেও ডিভাইসটি চার্জ করা সম্ভব হতে পারে।
Published : November 17, 2026 at 5:53 PM IST
হায়দরাবাদ : প্রথমবারের মতো Smart Glasses আনতে চলেছে Apple। 2027 সালের জুন মাসে সংস্থার বার্ষিক Worldwide Developers Conference (WWDC)-তে এই নতুন ডিভাইসটি প্রকাশ্যে আসতে পারে বলে জল্পনা ছড়িয়েছে। Bloomberg-এর Mark Gurman তাঁর Power On নিউজলেটারে Apple-এর স্মার্ট গ্লাসেস সম্পর্কে বেশ কিছু নতুন তথ্য সামনে এনেছেন। সেখানে ডিভাইসটির ডিজাইন, চার্জিং ব্যবস্থা এবং Siri-র AI ফিচার সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়েছে।
কেমন দেখতে হবে Apple-এর Smart Glasses?
রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে থাকা Apple-এর স্মার্ট গ্লাসগুলির ক্ষেত্রে একটি কোডনেম দেওয়া হয়েছে ৷ যার নাম N50। ডিজাইনের দিক থেকে এগুলি Meta-র সেকেন্ড জেনারেশন Ray-Ban Smart Glasses-এর তুলনায় কিছুটা পাতলা হতে পারে।
এই ডিভাইসে visionOS-এর একটি হালকা সংস্করণ ব্যবহার করা হতে পারে। এর জন্য থাকবে একটি নতুন চিপ, যা পুরনো Apple Watch মডেলগুলিতে ব্যবহৃত চিপের মতো হতে পারে। এর আগে প্রকাশিত রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, একাধিক ফ্রেমের ডিজাইন এবং বিভিন্ন রঙের বিকল্পে বাজারে আসতে পারে Apple-এর স্মার্ট চশমা।
চার্জিং ব্যবস্থায় MagSafe-এর ছোঁয়া?
Power On নিউজলেটারের রিপোর্টে চার্জিং ব্যবস্থার বিষয়টিও উঠে এসেছে। পরীক্ষামূলক মডেলগুলিতে রয়েছে একটি সমতল, তিন-পিনের Magnetic Connector। আকারে এটি অনেকটা Tic Tac ক্যান্ডির মতো। চশমার বাঁ দিকের Temple Arm-এর শেষ প্রান্তের কাছে এই কানেক্টরটি যুক্ত করা হয়েছে।
রিপোর্টে বলা হয়েছে, MagSafe-এর মতো দেখতে আয়তাকার চার্জার ব্যবহার করে চশমা পরা অবস্থাতেও ডিভাইসটি চার্জ করা সম্ভব হতে পারে। তবে এই চার্জিং ডিজাইনই থাকবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
এছাড়া স্মার্ট চশমায় Wi-Fi কানেক্টিভিটিও থাকবে। ফলে কাছে iPhone না থাকলেও কিছু ফিচার ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ফোন থেকে দূরে চলে যাওয়ার পরও Wi-Fi-এর মাধ্যমে গান শোনা চালিয়ে যেতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। তবে iPhone ছাড়া চশমাটি সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র ডিভাইস হিসেবে কাজ করতে পারবে না।
Meta-র AI Smart Glasses-এর মতো Apple-এর ডিভাইসেও Camera, Microphone এবং Speaker থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, ব্যবহারকারীরা Siri AI-এর সুবিধাও পাবেন।
রিপোর্ট অনুযায়ী, Apple-এর স্মার্ট চশমায় Siri AI গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সংস্থার আপডেটেড Siri-র উপর অনেকটাই নির্ভর করবে ডিভাইসটির বিভিন্ন ফিচার।
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