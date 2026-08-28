Nepal Flood : নেপালের ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পুনর্গঠনে সাহায্য় করবে Apple, আর্থিক সহায়তার আশ্বাস টিম কুকের

Nepal Flood : নেপালের ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পুনর্গঠনে সাহায্য় করবে Apple, আর্থিক সহায়তার আশ্বাস টিম কুকের
বুধবার নেপালের হড়পা বান নেমে আসে ৷ মৃতের সংখ্যা শতাধিক ৷
Published : August 28, 2026 at 4:19 PM IST
হায়দরাবাদ : নেপালে হড়পা বান ও ধসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন Apple-এর CEO টিম কুক। শুক্রবার তিনি জানিয়েছেন, দুর্গত এলাকায় ত্রাণ এবং পুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করতে অনুদান দেবে Apple।
বুধবার নেপালে হড়পা বান নেমে আসে ৷ এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা শতাধিক ৷ শুধু নেপালের বাসিন্দারা নয়, বহু বিদেশি পর্যটকেরও মৃত্যু হয়েছে ৷ বহু এলাকা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে । বর্তমানে অনেকেই ঘরছাড়া রয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গ্রাম, রাস্তা, সেতু এবং অন্যান্য পরিকাঠামো।
সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম X-এ একটি পোস্টে টিম কুক নেপাল এবং তিব্বতে ভয়াবহ বন্যা ও কাদাধসে ক্ষতিগ্রস্ত সকলের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।
তিনি লেখেন, “নেপাল ও তিব্বতে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যা এবং কাদাধসে ক্ষতিগ্রস্ত সকলের কথা আমাদের মনে রয়েছে। ত্রাণ ও পুনর্গঠনের কাজে সহায়তা করতে অনুদান দিচ্ছে Apple।”
Our thoughts are with all those affected by the tragic flash floods and mudslides in Nepal and Tibet. Apple is making a donation to support relief and rebuilding efforts on the ground.— Tim Cook (@tim_cook) August 28, 2026
তবে Apple ঠিক কত টাকা অনুদান দেবে, তা জানাননি কুক। এমনকী, কোন কোন সংস্থার মাধ্যমে এই অর্থ ত্রাণ ও পুনর্গঠনের কাজে ব্যবহার করা হবে, সে বিষয়েও তিনি কোনও তথ্য দেননি।
টিম কুকের এই ঘোষণা এমন এক সময়ে এসেছে, যখন ভয়াবহ বন্যার পর পরিস্থিতি সামাল দিতে লড়াই করছে নেপাল। তিব্বত অঞ্চলে একটি বরফ-পাথরের ধসের ফলে ভোটেকোশী নদীতে আচমকা বিপুল পরিমাণ জল বেড়ে যায় ৷ এর জেরেই হড়পা বন্যা দেখা দেয়।
এই বিপর্যয়ে নেপালের বেশ কয়েকটি জেলার বসতি, রাস্তা, সেতু, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
VIDEO | Nepal: Devastating flash flood causes major damage to markets and hydropower projects in Rasuwa region. More details are awaited.#NepalNews #NepalFlashFlood— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/QQmU1advuw
সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, নেপালে মৃতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ভোটেকোশী এবং ত্রিশূলী নদীর আশপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে শতাধিক মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
এখনও শতাধিক মানুষের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে অনেকেই জানিয়েছেন । নিখোঁজদের মধ্যে নিরাপত্তাকর্মী, পর্যটক এবং স্থানীয় বাসিন্দারাও রয়েছেন ।
এই বিপর্যয়ের প্রভাব পড়েছে বিদেশি নাগরিকদের উপরও। তাঁদের মধ্যে ভারতীয় পর্যটকরাও রয়েছেন। নেপালের প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে উদ্ধার, তল্লাশি এবং ত্রাণের কাজ চালাচ্ছে। আটকে পড়া মানুষজনকে উদ্ধার এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দিতে হেলিকপ্টারও ব্যবহার করা হচ্ছে।
এর আগে নেপালে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয় নাগরিকদের সহায়তার জন্য জরুরি ফোন নম্বর প্রকাশ করেছিল। প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই এলাকায় নিখোঁজ পর্যটকদের মধ্যে 100-রও বেশি ভারতীয় ছিলেন। যদিও নেপালের কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সংখ্যাটি যাচাই ও আপডেট করে চলেছে।