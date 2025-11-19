চুরি হলে বা হারিয়ে গেলেও নতুন iPhone পাবেন বিনামূল্যে, নতুন নিয়ম চালু করল Apple

চুরি হলে বা হারিয়ে গেলেও নতুন iPhone পাবেন বিনামূল্যে, নতুন নিয়ম চালু করল Apple
AppleCare + Protection : ফোন হারিয়ে গেলে অথবা চুরি হলে তারও ক্ষতিপূরণ করবে সংস্থাটি ৷
Published : November 19, 2025 at 4:03 PM IST
হায়দরাবাদ: ভারতে নতুন AppleCare + প্রটেকশন লঞ্চ করল Apple ৷ নতুন এই প্ল্য়ানটিতে থেফট এবং লস কভারও দেওয়া হয়েছে ৷ অর্থাৎ ফোন হারিয়ে গেলে অথবা চুরি হলে তারও ক্ষতিপূরণ করবে সংস্থাটি ৷
AppleCare + হল একটি ইনসিওরেন্স প্ল্যান যার মাধ্য়মে Apple এর যে কোনও প্রডাক্টের এক্সটেনডেড ওয়ারেন্টি পাওয়া সম্ভব ৷ যে প্রডাক্টগুলিতে AppleCare + প্রটেকশন পাওয়া যাবে সেগুলি হল iPhone, Mac, Display, iPad, Watch, Headphones, TV, এবং HomePod ৷ এই প্রটেকশন প্ল্যানের মধ্য়ে রয়েছে টেকনিক্যাল সাপোর্ট, হার্ডওয়ার রিপেয়ার এবং রিপ্লেসমেন্ট সাপোর্ট ৷ Apple এর প্রতিটি প্রডাক্টের সঙ্গে এক বছরের কোম্পানি ওয়ারেন্টি থাকে ৷ এরপর যদি কেউ ওয়ারেন্টি এক্সটেন্ড করাতে ইচ্ছুক থাকেন তাঁদের জন্য AppleCare + প্রটেকশন বেস্ট অপশন ৷ এর ফলে অতিরিক্ত খরচ না করেই ব্র্য়ান্ড ওয়ারেন্টি পাওয়া সম্ভব ৷
AppleCare+ প্রটেকশনে নতুন কী কী সংযোজন করা হয়েছে ?
নতুন যে AppleCare+ লঞ্চ করা হয়েছে সেখানে চুরি ও হারানো ফোনের ক্ষেত্রেও প্রটেকশন দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে ৷ নতুন এই প্ল্যানটির জন্য অ্য়াপল ব্যবহারকারীদের প্রতিমাসে 799 টাকা করে খরচ করতে হবে ৷ অথবা একবছরে 9588 টাকা দিয়েও এই ইনসিওরেন্স প্ল্য়ানটি কিনতে পারেন ৷
লস ও স্টোলেন ফোনের ক্ষেত্রে কী সুবিধা হবে ?
যদি কোনও ব্যবহারকারীর ফোন হারিয়ে যায় অথবা চুরি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ওই নির্দিষ্ট ফোনের জন্য ইনসিওরেন্স করা থাকলে Apple সম্পূর্ণ বিনামূল্যে একটি নতুন ফোন দেবে ৷
iPhone ইন্ডিয়ার কাস্টমারদের জন্য এই প্ল্যানটি খুবই লাভজনক হবে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ ৷ iPhone 13 থেকে শুরু করে iPhone 17 এর সবকটি মডেলের জন্য এই ইনসিওরেন্স প্ল্যানটি প্রযোজ্য ৷
স্টোলেন ও লস প্রটেকশন ছাড়াও রেগুলার AppleCare+ ইনসিওরেন্স প্ল্যানটি রয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে iPhone 17 এর জন্য ব্যবহারকারীদের 14,900 টাকা খরচ করতে হবে ৷ এবং দুবছরের জন্য অতিরিক্ত সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷
এই সার্ভিস ওয়ারেন্টির মধ্যে সংযুক্ত রয়েছে অ্য়াক্সিডেন্টাল ড্যামেজ প্রটেকশন, অ্য়াপেল সার্টিফায়েড রিপেয়ার, অ্য়াপেলের জেনুইন পার্টস, ডোরস্টেপ পিকআপ-ডেলিভারি ৷