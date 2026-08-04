হঠাৎই App Store থেকে সরল Telegram ! আর কি ব্যবহার করা যাবে না ?
সোমবার হঠাৎ করেই App Store থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল জনপ্রিয় চ্যাটিং অ্যাপ টেলিগ্রাম ৷
Published : August 4, 2026 at 4:56 PM IST
হায়দরাবাদ : সাময়িক অ্যাপল অ্যাপস্টোর থেকে সরে গেল জনপ্রিয় চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম টেলিগ্রাম ৷ সোমবার এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকলেন Apple ব্যবহারকারীরা ৷ যদিও এই ঘটনা কয়েক ঘণ্টার জন্য স্থায়ী ছিল ৷ তারপর ফের মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি রিস্টোর করা হয় ৷ শিশুদের যৌনতা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে অনৈতিক কাজের অভিযোগ উঠেছিল এই প্ল্যাটফর্মটির বিরুদ্ধে ৷ এবং সেই কারণেই অ্য়াপস্টোর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷
কী ঘটেছে ?
সোমবার হঠাৎ করেই App Store থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল জনপ্রিয় চ্যাটিং অ্যাপ টেলিগ্রাম ৷ ফলে আমেরিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর সহ বেশ কয়েকটি দেশের ব্যবহারকারীরা অভিযোগ করেছিলেন তাঁরা এই অ্য়াপটি অ্য়াকসেস করতে পারছেন না ৷
এর পরই মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে টেলিগ্রাম ৷ সেখানে বেশ কিছুটা মজার ছলেই লেখা হয়, "আমার বিলুপ্তির তথ্য একটু বেশিই অতিরঞ্জিত ৷" যদিও ঠিক কী কারণে ওই অ্য়াপটি সরিয়ে দেওয়া হল সেই বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি ৷
অন্যদিকে Apple এর তরফে একটি প্রেস রিলিজ জারি করা হয়েছিল ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, শিশুদের যৌন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে অনৈতিক কাজের অভিযোগ উঠেছিল ৷ সেই কারণে অ্যাপস্টোর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ যদিও অতিদ্রুত ফের অ্যাপটি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে ৷
তবে এখনই যে প্রথমবারের মতো টেলিগ্রাম ব্যান করা হল এমনটা নয় ৷ এর আগেও ভারতে পুরোপুরি ব্লক করা হয়েছিল এই মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি ৷ NEET এর প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে নাম জড়িয়ে যায় টেলিগ্রামের ৷ অভিযোগ ওঠে, টেলিগ্রামে একাধিক চ্যানেল ও গ্রুপ তৈরি করে অনৈতিক কাজ করছে আসাধু কারবারিরা ৷ এবং তারপর তড়িঘরি বন্ধ করে দেওয়া হয় এই অ্যাপটি ৷ বেশ কয়েকদিন পুরোপরি বন্ধ রাখা হয়েছিল এর পরিষেবা ৷
এর আগে 2024 সালে চিনা সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী এই অ্য়াপটি সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ 2023 সালে ব্রাজ়িলেও সাময়িকভাবে ব্যান করা হয়েছিল অ্যাপটি ৷