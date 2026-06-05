ফুটবল, ভার্চুয়াল বিজনেস সহ একাধিক নতুন গেম যুক্ত হচ্ছে Apple Arcade-এ, কবে থেকে খেলতে পারবেন ?

ফুটবল, ভার্চুয়াল বিজনেস সহ একাধিক নতুন গেম যুক্ত হচ্ছে Apple Arcade-এ, কবে থেকে খেলতে পারবেন ?
Apple Arcade-এর অন্যতম বড় আকর্ষণ হল, প্ল্যাটফর্মের সমস্ত গেমই বিজ্ঞাপনমুক্ত। এছাড়া কোনও ইন-অ্যাপ পারচেজের ঝামেলাও নেই।
Published : June 5, 2026 at 5:27 PM IST
হায়দরাবাদ : অ্যাপলের জনপ্রিয় গেমিং সাবস্ক্রিপশন পরিষেবা Apple Arcade-এ যোগ হতে চলেছে একাধিক নতুন গেম। জুন ও জুলাই মাস জুড়ে গেমারদের জন্য বিশেষ চমক নিয়ে আসছে সংস্থাটি। ইতিমধ্যেই চারটি নতুন গেম প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়েছে, আর আগামী কয়েক সপ্তাহে আরও পাঁচটি গেম আসার কথা ঘোষণা করেছে Apple।
বর্তমানে Apple Arcade-এ পাওয়া যাচ্ছে Mini Football Legends, My Talking Tom 2+, Coffee Inc 2+ এবং FreeCell Solitaire: Card Game+। এই গেমগুলির মাধ্যমে গেম প্রিয় ব্যবহারকারীরা ফুটবল ম্যানেজমেন্ট, ভার্চুয়াল পোষ্য লালন-পালন, ব্যবসা পরিচালনা এবং ক্লাসিক কার্ড গেমের অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারবেন। বিভিন্ন বয়স ও পছন্দের গেমারদের কথা মাথায় রেখেই গেমগুলিকে প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
অ্যাপল জানিয়েছে, আগামী 30 জুন Apple Arcade-এ আসবে Family Feud Pocket। জনপ্রিয় আমেরিকান টেলিভিশন গেম শো Family Feud-এর আদলে তৈরি এই গেমে ব্যবহারকারীরা পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলকভাবে খেলতে পারবেন। গেমটিতে থাকবে সিঙ্গল-প্লেয়ার ও মাল্টিপ্লেয়ার মোডের সুবিধা। পাশাপাশি দৈনিক চ্যালেঞ্জ ও বিশেষ ইভেন্টও রাখা হয়েছে, যা খেলোয়াড়দের আগ্রহ ধরে রাখতে সাহায্য করবে।
এরপর 2 জুলাই এই বিভাগে যুক্ত হবে আরও চারটি নতুন গেম। তালিকায় রয়েছে Dungeon Clawler+, Creatures of the Deep+, Pocket City 2+ এবং Draw It+। এর মধ্যে Dungeon Clawler+ একটি রগলাইক অ্যাডভেঞ্চার গেম, যেখানে খেলোয়াড়দের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। অন্যদিকে Creatures of the Deep+ মূলত ফিশিং এবং সমুদ্র অভিযানভিত্তিক গেম। Pocket City 2+ শহর গড়ে তোলার সিমুলেশন গেম হিসেবে জনপ্রিয়, আর Draw It+ দ্রুত ছবি আঁকার মাধ্যমে মজার প্রতিযোগিতার সুযোগ করে দেবে।
Apple Arcade-এর অন্যতম বড় আকর্ষণ হল, প্ল্যাটফর্মের সমস্ত গেমই বিজ্ঞাপনমুক্ত। এছাড়া কোনও ইন-অ্যাপ পারচেজের ঝামেলাও নেই। অর্থাৎ একবার সাবস্ক্রিপশন নিলেই অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই সমস্ত গেম খেলা যাবে।
বর্তমানে ভারতে Apple Arcade-এর মাসিক সাবস্ক্রিপশন মূল্য 99 টাকা। পরিষেবাটিতে 200-রও বেশি প্রিমিয়াম গেম উপলব্ধ রয়েছে, যা iPhone, iPad, Mac, Apple TV এবং Vision Pro-সহ একাধিক অ্যাপল ডিভাইসে খেলা যায়। নতুন গেমগুলির আগমনে Apple Arcade-এর গেম লাইব্রেরি আরও সমৃদ্ধ হতে চলেছে বলে মনে করছেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা।