Apple WWDC 2026-র দিনক্ষণ ঘোষণা, Siri আপডেট সহ আর কী কী ঘোষণা হতে পারে ?
Published : May 19, 2026 at 1:01 PM IST
হায়দরাবাদ : অ্যাপলপ্রেমীদের দীর্ঘদিনের প্রতিক্ষার অবসান ৷ ঘোষণা হল Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026 এর দিন ৷ 8 জুন থেকে শুরু হবে ওই কনফারেন্স ৷ 5 দিন ব্যাপী চলা ওই ইভেন্ট শেষ হবে 12 জুন ৷ PDT টাইম অনুযায়ী রোজ সকাল 10 টায় শুরু ওই ইভেন্ট ৷ ভারতীয় সময় অনুযায়ী যা রাত 10.30 ৷
Apple তার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এই ইভেন্টের বিষয়ে জানিয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, টুলস, ফ্রেমওয়ার্ক এবং প্রযুক্তি এক্সপ্লোর করো (explore the tools, frameworks, and technologies) ৷ 1000-এর বেশি ডেভেলপার, ডিজাইনার এবং পড়ুয়াদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ওই ইভেন্টে ৷
এছাড়াও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদেরও ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ অ্যাপল পার্কে ওই অনুষ্ঠানটি হবে ৷ CEO পদে থাকা অবস্থায় টিম কুকের এটাই শেষ WWDC ৷ কারণ 1 সেপ্টেম্বর 2026 থেকে ওই পদের দায়িত্ব নেবেন জন টার্নাস ৷
Apple WWDC 2026 keynote and sessions
WWDC 2026-এর কী নোট শুরু হবে 8 জুন ৷ Apple ওয়েবসাইটে ওই অনুষ্ঠান দেখা যাবে ৷ এছাড়াও Apple TV, Apple Youtube চ্যানেলেও দেখতে পাবেন ওই অনুষ্ঠান ৷ সংস্থার লেটেস্ট আপডেট জানানো হবে ওই অনুষ্ঠানে ৷
অ্যাপল সুইফট চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে 50 জন জয়ীকে তিন দিনের WWDC দেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে ৷ মূলত স্টুডেন্ট ডেভেলপার আরও আগ্রহ বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
এবছর মূল আকর্ষণ হল নতুন Siri ৷ দীর্ঘদিন ধরেই Siri-কে আপডেট করার জন্য কাজ করে চলেছে Apple এর ইঞ্জিনিয়ররা ৷ এই কনফারেন্সে Gemini নির্ভরশীল Siri-র আত্মপ্রকাশ হতে পারে ৷ নতুন বেশ কয়েকটি ফিচার যুক্ত করা হতে পারে ৷ যা অনেকটা চ্যাটবটের মতোই কাজ করবে ৷
এদিকে iOS 27 এর পাশাপাশি MacOS 27, iPodOS 27, VisionOS 27 সহ আরও একাধিক ফিচার লঞ্চ করার পরিকল্পনা রয়েছে কুপার্টিনোর এই সংস্থাটির ৷
Apple এর তরফে জানানো হয়েছে গ্রুপ ল্যাবস এবং Q&A সেশন, ভিডিও সেশন থাকবে ৷ এরসঙ্গে অ্যাপল বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান আলাপচারিতার সুযোগ থাকবে ৷ যেখানে অ্যাপেলের বিভিন্ন প্রযুক্তি, Siri, এবং ডিভাইস সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব মিলবে ৷ পাশাপাশি Apple Design-এর পুরস্কার প্রাপকদের সঙ্গেও দেখা করার সুযোগ পাওয়া যাবে ৷