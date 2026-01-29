মহিলাদের নগ্ন ছবি তৈরিতে পারদর্শী ! প্রায় শতাধিক অ্যাপের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, কাঠগড়ায় Google, Apple

মহিলাদের নগ্ন ছবি তৈরিতে পারদর্শী ! প্রায় শতাধিক অ্যাপের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, কাঠগড়ায় Google, Apple
Nudify Apps in play store : Google Play Store এ 55টি এবং Apple App Store-এ এই ধরনের 47 টি অ্য়াপ রয়েছে ৷
Published : January 29, 2026 at 11:35 AM IST
হায়দরাবাদ : বিভিন্ন যৌন আবেদনমূলক অ্য়াপ বন্ধ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেছে Apple এবং Google ৷ তাদের স্টোরে এই ধরনের কোনও অ্য়াপ রাখা হবে না বলে জানানো হয়েছিল ৷ কিন্তু সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে এই দুটি সংস্থার অ্যাপ সেন্টারে এমন কিছু অ্য়াপ রয়েছে যেগুলি কোনওরকম অনুমতি ছাড়াই মহিলাদের যৌন আবেদনমূলক ছবি তৈরি করে ৷ সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম মানিকন্ট্রোল এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷
যে রিপোর্টের কথা ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে জানানো হয়েছে, Google Play Store এ 55টি এবং Apple App Store-এ এই ধরনের 47 টি অ্য়াপ রয়েছে ৷ যেগুলি কোনও মহিলার ছবিকে পরিবর্তন করে স্বল্প পোশাকে ওই মহিলার ছবি তৈরি করতে পারে ৷ তারমধ্যে কয়েকটি অ্য়াপ পুরোপুরি নগ্ন ছবি তৈরিতেও পারদর্শী ৷ এর জন্য মহিলার কোনও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না ৷ দ্বিতীয়ত, এগুলি খুব সহজেই প্লে স্টোর ও অ্য়াপ স্টোরে সার্চ করা সম্ভব ৷
এই সংক্রান্ত একটি তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে এই ধরনের অ্য়াপগুলি সর্বমোট 705 মিলিয়নবার ডাউনলোড করা হয়েছে ৷ শুধু ভারত নয়, বিশ্বব্য়াপী এই অ্য়াপগুলি ডাউনলোডের প্রবণতা রয়েছে ৷ এবং এখান থেকে 117 মিলিয়ন মার্কিন ডলার লাভ করেছে ৷ তারমধ্যে কিছু অর্থ অ্য়াপল ও গুগলের কাছেও গিয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, Tech Transparency Project এই অ্য়াপগুলির খোঁজ পেয়েছে ৷ তাদের অভিযোগ, অ্য়াপ স্টোর ও প্লে স্টোরে কোনও অ্য়াপ রাখার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়ম রয়েছে ৷ কিন্তু এই অ্য়াপগুলির ক্ষেত্রে ওই নিয়ম মানা হয়নি ৷ উলটে অ্য়াপ ডাউনলোড থেকে লভ্যাংশ নিয়েছে এই সংস্থাগুলি ৷
কারণ Google এর প্লে স্টোরে উল্লেখ করা থাকে কোনও রকম ন্যুডিটি বা যৌন আবেদনমূলক কোনও কিছু রাখা যাবে না ৷ অথচ সেই শর্তই লঙ্ঘন করার অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে ৷ বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই, Google এবং Apple এর Tech Transparency Project এর কাছ থেকে একটি রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে ৷ যেকানে ওই অ্য়াপগুলির নাম ও যাবতীয় তথ্য উল্লেখ করা রয়েছে ৷ দুটি টেক জায়ান্টই এই বিষয়ে কোনও বক্তব্য প্রকাশ করেনি ৷ তবে CNBC র কাছে Apple শুধুমাত্র জানিয়েছে, তারা 28টি অ্য়াপ ইতিমধ্যে ডিলিট করে দিয়েছে ৷