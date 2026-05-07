দেড় লাখেরও বেশি পরিবারে বিদ্যুৎ সরবরাহ, ভারতে 100 কোটির বিনিয়োগ Apple এর

গোটা দেশে পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি বৃদ্ধি করতে CleanMax নামে একটি সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তারা ৷ এই সংস্থাটি ভারতে পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে ৷

Apple and CleanMax Partner to Launch 150MW Renewable Energy Projects in India
ভারতে 100 কোটির বিনিয়োগ Apple এর (ছবি - Getty images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 7, 2026 at 1:19 PM IST

হায়দরাবাদ : সম্প্রতি Apple এর তরফে জানানো হয়েছিল তাদের তৈরি প্রতিটি ডিভাইস তৈরিতে যে ধরনের পদার্থ ব্যবহার করা হয় তার 30 শতাংশ-ই পুনর্ব্যবহারযোগ্য ৷ এবং আগামী দিনে যে ডিভাইস তৈরি ও লঞ্চ করা হবে সেগুলি 100 শতাংশ পুনর্ব্যবহারযোগ্য হবে ৷ এর পাশাপাশি কুপার্টিনোর সংস্থাটি জানিয়েছে, ভারতে তারা শক্তি ও পরিবেশগত উন্নতির জন্য নতুন বিনিয়োগ করবে ৷

Apple Plans to Develop Over 150MW of Renewable Energy

বৃহস্পতিবার Apple এর তরফে একটি প্রেস রিলিজ প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, গোটা দেশে পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি বৃদ্ধি করতে CleanMax নামে একটি সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তারা ৷ এই সংস্থাটি ভারতে পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে ৷

সংস্থার ভারতের পরিবেশ এবং সাপ্লাই-চেইনের ভাইস প্রেসিডেন্ট সারা চান্দলার বলেন, "অ্যাপল-এ, পরিবেশের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারও উদ্ভাবনের অন্যতম চালিকাশক্তি — যা আমাদের পুরো কোম্পানি এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "ভারতের পরিচ্ছন্ন শক্তি অর্থনীতিতে (clean energy economy) বিনিয়োগ করতে এবং দেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় আমাদের প্রচেষ্টাকে প্রসারিত করতে পেরে আমরা গর্বিত।"

এই পরিকল্পনায় Apple ভারতে প্রাথমিকভাবে 100 কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে ৷ এবং এর ফলে 1500 মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদন সম্ভব হবে ৷ যা থেকে প্রতিবছর গড়ে 1 লাখ 50 হাজার পরিবার বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবে ৷ এদিকে কুপার্টিনোর সংস্থাটি জানিয়েছে CleanMax এর সঙ্গে আগেও কাজ করেছে Apple ৷ ভারতে তৈরি হওয়া Apple এর অফিস এবং Apple এর স্টোরে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য যাবতীয় পরিকাঠামো তৈরি করেছে ওই সংস্থাটি ৷ বর্তমানে ভারতের অফিস ও Apple স্টোর পুরোপুরিভাবে সৌরবিদ্যুতে পরিচালিত হয় ৷

এর পাশাপাশি প্ল্যাস্টিক দূষণ কমাতে অভিনব এক পদক্ষেপ নিয়েছে Apple ৷ তারা জানিয়েছে WWF এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পরিবেশদূষণ কমাতে গোয়াতে Zero Waste চালু করতে চলেছে ৷ অর্থাৎ এর মাধ্যমে বাড়ি ও জনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে সেগুলি পৃথকীকরণ করা হবে ৷ এবং সেখান থেকে রিসাইকেল উপাদান সংগ্রহ করা হবে ৷

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এই প্রজেক্ট সফল হলে ভারতে গ্রিন প্রজেক্টের যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে Apple তা অনেকটাই সফল হবে ৷

