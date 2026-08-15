iPhone-এ হ্যাকার হানার আশঙ্কা, তথ্য বাঁচাতে কী করতে হবে জানাল Apple
13 অগাস্ট এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ৷ সেখানে বলা হয়েছে, শতাধিক দেশের আইফোন ব্যবহারকারীদের কাছে একটি সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে ৷
Published : August 15, 2026 at 8:31 PM IST
হায়দরাবাদ : প্রযুক্তির উন্নতি যত বাড়ছে ততই চিন্তা বাড়াচ্ছে হ্যাকাররা ৷ কারণ একটু অসতর্ক হলেই হ্যাকারদের হাতে চলে যাচ্ছে ব্যবহারকারীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ৷ যেগুলি ব্যবহার করে খারাপ কাজ করছে তারা ৷ এবার iPhone ব্যবহারকারীদের জন্য় এমনই একটি আশঙ্কার কথা শোনাল Apple ৷
Apple জানিয়েছে তাদের ব্যবহারকারীদের ডিভাইসে স্পাইঅয়ার অ্য়াটাক হতে পারে ৷ হ্যাকাররা চুরি করে নিতে পারে যাবতীয় তথ্য ৷ বিষয়টি জানিয়ে ইতিমধ্যে ব্যবহারকারীদের সতর্ক করা হয়েছে ৷ এবার আরও একদফা সতর্কতা জারি করা করল তারা ৷
Apple জানিয়েছে এই স্পাইঅয়্যার অ্যাটাক থেকে বাঁচাতে একাধিক অ্যালার্ট পাঠানো হয়েছে ৷ তারমধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্প্রতি লক-স্ক্রিন নোটিফিকেশনও পাঠানো হয়েছে ৷ অর্থাৎ এই হ্যাকিং থেকে যাতে সব ব্যবহারকারীরা বাঁচেন তার জন্য iPhone এর লক স্ক্রিন নোটিফিকেশন পাঠানো হয়েছে ৷ যা ফোন লক থাকা অবস্থায় লক স্ক্রিনে দেখা যাবে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে এই হামলা থেকে বাঁচতে ব্যবহারকারীরা যাতে অবশ্যই অ্যাকাউন্ট চেক করেন ৷
13 অগাস্ট এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ৷ সেখানে বলা হয়েছে, শতাধিক দেশের আইফোন ব্যবহারকারীদের কাছে একটি সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে ৷
কী জানানো হয়েছে ওই সতর্কবার্তায় ?
তাঁদের জানানো হয়েছে, আইফোন ব্যবহারকারীদের তথ্য কোনওরকম কম্প্রোমাইজড হয়নি বা হ্যাকারদের হাতে চলে যায়নি ৷ যাতে হ্যাকাররা কোনও ইউজার ডাটা না ব্য়বহার করতে পারে তার জন্যই এই নিরাপত্তাজনিত নোটিফিকেশন পাঠানো হচ্ছে ৷ এবং তারজন্য অ্যাকাউন্ট অপশনে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
অ্যাপল কীভাবে এই ধরনের হামলার আশঙ্কা বুঝতে পারে ?
Apple তাদের নিজেদের প্রযুক্তি সুরক্ষিত করতে থ্রেট ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম ব্যবহার করে ৷ এই সিস্টেম বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে হ্যাকার হানার আশঙ্কা রয়েছে কিনা বুঝতে পারে ৷ এবং সেই বিষয়ে সতর্ক করে ৷ যদিও Apple এই প্রযুক্তি সম্পর্কে খুব একটা বেশি তথ্য প্রকাশ করে না ৷
হ্যাকিংয়ের কোনও আশঙ্কা থাকলে কুপার্টিনোর এই সংস্থাটি মূলত ই-মেল মারফত সেই আশঙ্কার কথা ব্যবহারকারীদের জানায় ৷ কিন্তু বর্তমানে যে হামলার আশঙ্কা করা হচ্ছে তা অতি গুরুতর ৷ আর সেই কারণে লক স্ক্রিনেই নোটিফিকেশন পাঠাতে শুরু করেছে সংস্থাটি ৷
প্রতারকরদের অন্য একটি অংশ আবার এর মাঝে আশঙ্কার কথা জানিয়ে বিভিন্ন মেসেজ পাঠাচ্ছে অ্যাপল ব্যবহারকারীদের ৷ এবং বিশেষ লিঙ্কে ক্লিক করার পরামর্শ দিচ্ছে ৷ এই ধরনের লিঙ্কে ক্লিক না করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ৷