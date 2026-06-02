Apple প্রেমীদের জন্য খারাপ খবর, 2026-এ নাও মিলতে পারে এই ডিভাইস

Apple-এর এই স্মার্ট গ্লাস প্রকল্পটি সংস্থার ভবিষ্যৎ প্রোডাক্ট রোডম্যাপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

Apple AI Smart Glasses Delayed Until 2027 Report
প্রতীকী ছবি (ছবি - Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : June 2, 2026 at 5:27 PM IST

হায়দরাবাদ : Apple-এর বহু প্রতীক্ষিত AI-চালিত স্মার্ট গ্লাসের জন্য আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হতে পারে। নতুন একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, সংস্থাটি তাদের স্মার্ট গ্লাস লঞ্চের সময়সীমা পিছিয়ে দিয়েছে এবং এখন ডিভাইসটি 2027 সালের শেষের দিকে বাজারে আসতে পারে।

Bloomberg-এর প্রযুক্তি সাংবাদিক মার্ক গুরম্যানের দাবি, Apple-এর স্মার্ট গ্লাস প্রকল্পের ডেভেলপমেন্ট প্রসেসে একাধিক প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ সামনে এসেছে। এর জেরেই লঞ্চের সময়সূচিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। আগে ধারণা করা হচ্ছিল, 2026 সালের শেষের দিকে ডিভাইসটির ঘোষণা হতে পারে এবং 2027 সালের শুরুতে বাজারে আসবে। কিন্তু নতুন তথ্য বলছে, সেই পরিকল্পনা অন্তত এক বছর পিছিয়ে গিয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, Apple-এর এই স্মার্ট গ্লাস প্রকল্পটি সংস্থার ভবিষ্যৎ প্রোডাক্ট রোডম্যাপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিদায়ী CEO টিম কুক এই প্রকল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। একইসঙ্গে Apple-এর পরবর্তী CEO জন টার্নাসও এই প্রজেক্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছেন।

এদিকে স্মার্ট গ্লাসের বাজারে প্রতিযোগিতা দ্রুত বাড়ছে। Meta-এর Ray-Ban স্মার্ট গ্লাস ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অন্যদিকে Google সম্প্রতি Android XR প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে নিজেদের AI স্মার্ট গ্লাসের ঘোষণা করেছে। ফলে Apple-এর দেরি প্রতিদ্বন্দ্বীদের আরও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, Apple-এর স্মার্ট গ্লাসে একাধিক ফ্রেম ডিজাইন এবং রঙের বিকল্প থাকতে পারে। সংস্থাটি বর্তমানে অন্তত চার ধরনের ফ্রেম ডিজাইন পরীক্ষা করছে। এর মধ্যে Wayfarer-স্টাইলের বড় আয়তাকার ফ্রেম, পাতলা আয়তাকার ফ্রেম এবং বিভিন্ন ওভাল ডিজাইন রয়েছে।

ফিচারের দিক থেকে স্মার্ট গ্লাসটি Apple Intelligence-এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। ব্যবহারকারীরা উন্নত Siri, Visual Intelligence এবং বিভিন্ন AI-ভিত্তিক পরিষেবার সুবিধা পাবেন। তবে প্রাথমিক সংস্করণে Augmented Reality (AR) ডিসপ্লে থাকার সম্ভাবনা কম। যদিও ভবিষ্যতে Apple আরও উন্নত AR গ্লাস নিয়ে কাজ করছে বলেও জানা গিয়েছে।

প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, Apple সম্ভবত তাড়াহুড়ো করে পণ্য বাজারে আনার পরিবর্তে আরও পরিণত এবং নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞতা দিতে চাইছে। সেই কারণেই সংস্থাটি অতিরিক্ত সময় নিচ্ছে। তবে এর ফলে স্মার্ট গ্লাসের দ্রুত বাড়তে থাকা বাজারে Apple-কে আরও কঠিন প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হতে পারে।তথ্যসূত্র অনুযায়ী, ডিভাইসটির সম্ভাব্য লঞ্চ এখন 2027 সালের শেষ দিকে হতে পারে এবং এটি Apple Intelligence ইকোসিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

