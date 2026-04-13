কেমন দেখতে হবে Apple এর আপকামিং সানগ্লাসেস ? প্রকাশ্যে এল গোপন তথ্য
Published : April 13, 2026 at 4:43 PM IST
হায়দরাবাদ : চোখে থাকবে স্টাইলিস সানগ্লাস, আর তার মাধ্যমেই ফোনের যাবতীয় কাজও সম্ভব হবে ৷ আর সেই কারণে স্মার্ট গ্লাসের চাহিদা বাড়ছে নিয়মিত ৷ ইতিমধ্যে Meta-RayBan লঞ্চ করেছে তাদের স্মার্ট গ্লাসেস ৷ সূত্রের খবর চলতি বছরের শেষে স্মার্টগ্লাস লঞ্চ করতে পারে Apple ৷ এবং বাণিজ্যিকভাবে 2027 এর শুরু থেকে বিক্রি হতে পারে বিশ্বব্য়াপী ৷ এর মধ্যে নতুন একটি খবর প্রকাশ পেয়েছে ৷ যেখানে জানা গিয়েছে মোট চারটি ডিসেন্ট ডিজাইনে লঞ্চ করা হবে এই স্মার্টগ্লাস ৷
Apple চলতি বছরে যে স্মার্টগ্লাসগুলি লঞ্চ করবে সেগুলি Meta AI গ্লাসের মতোই ফিচার থাকবে ৷ যা মূলত Audio এবং ক্যামেরার উপর নির্ভরশীল একাধিক ফিচার থাকবে ৷ এছাড়াও নতুন আরও কিছু ফিচার দেওয়া হবে হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
Apple এর নতুন মডেলগুলি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে Bloomberg এর প্রতিনিধি মার্ক গুরম্যান ৷ তিনি জানিয়েছেন, যে মডেলগুলি লঞ্চ করা হবে সেগুলি সবই অত্যন্ত ডিসেন্ট ডিজাইনের ৷ ওই মডেলগুলির একটি বড় চৌকো ফ্রেমের ৷ মার্ক গুরম্যান নিজের প্রতিবেদনে দাবি করেছেন, টিম কুক যে ওভাল ডিজাইনের ফ্রেম ব্যবহার করেন সেই ডিজাইনের ফ্রেমও থাকবে ৷
এর পাশাপাশি একাধিক কালারেও ফ্রেমগুলি লঞ্চ করা হবে ৷ তারমধ্যে থাকতে পারে কালো, ওসেন ব্লু এবং লাইট ব্রাউন ৷ এমনকি যাতে ফ্রেমগুলি মজবুত হয় তারজন্য বিশেষ ধরনের উপকরণ দিয়ে বানানো হবে ৷ যদিও এই একাধিক ডিজাইনের ফ্রেমগুলি একবারেই লঞ্চ করা হবে নাকি ধীরে ধীরে লঞ্চ করা হবে তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি ৷
প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, Meta Smart Glasses এর মতো কোনও ডিসপ্লে থাকবে না Apple Smart Glasses এ ৷ কারণ মূলত অয়ারেবল ডিভাইস হিসেবেই লঞ্চ করা হবে এই ডিভাইসটি ৷ এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ছবি, ভিডিও-ও নিতে পারবেন ৷ পাশাপাশি ফোন কল, মিউজিক প্লে-র মতো ফিচারগুলি দেওয়া হবে ৷ যদিও এই বিষয়ে Apple এর তরফে নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি ৷
Apple এর অন্য ডিভাইসগুলির মতো এই স্মার্ট গ্লাসেও SIRI-র ফিচার দেওয়া হবে ৷ যা দৈনিক কাজকর্মে সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷