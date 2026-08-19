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এবার কি AirPods-এও থাকবে ক্যামেরা ? নতুন ভিডিয়ো ঘিরে জল্পনা

যে ভিডিয়ো প্রকাশিত হয়েছে, সেখান থেকে একটি বিষয় নিশ্চিত হওয়া গেছে ৷ আগামী দিনে যে এয়াবপড লঞ্চ হতে চলেছে সেগুলিতে ক্যামেরা ফিচার থাকবে ৷

Apple Accidentally Shows Camera Equipped AirPods In macOS Tahoe Update
Earpods-এ থাকবে ক্যামেরা (ছবি - Apple / MacRumors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 5:20 PM IST

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হায়দরাবাদ : এবার কি Apple AirPods-এও ক্যামেরা থাকবে ? যেখানে কাজ করবে ভিজ্যুয়াল ইন্টেলিজেন্স ? না এখনই এই ধরনের কোনও আপডেট জানায়নি Apple ৷ তবে সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে এক টিপস্টার ৷ তার পরই এই বিষয়ে একাধিক জল্পনা প্রকাশ্যে এসেছে ৷

কী রয়েছে ওই ভিডিয়োতে ?

13 সেকেন্ডের ওই ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, এক যুবক ক্যামেরা ফ্রেমের মধ্যে হেঁটে এলেন ৷ তাঁর কানে রয়েছে AirPods ৷ সামনে রাখা একটি টেবিল থেকে একটি বই তুললেন ৷ তারপর একটি অডিয়ো শোনা গেল ৷ যেখানে বলা হল- ভিজ্যুয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে আপনার জগতকে সেভ করে রাখা সম্ভব ৷ আপনি যেটা পছন্দ করেন সেটা দেখতে চাইছেন ? শুধুমাত্র আমাকে আগামীর জন্য সেভ করে রাখতে বলুন ৷ ( With Visual Intelligence, your world becomes savable. See something you like? Just ask me to save it for later.)"

ওই ভিডিয়ো দেখে অনুমান করা যাচ্ছে, ওই ব্যক্তি তাঁর সামনের টেবিলে রাখা বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করছেন ভিজ্যুয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে ৷ এবং এই কাজে সহায়তা করছে Siri ৷ অর্থাৎ এই প্রযুক্তিটি পুরোপুরি ভিজ্যুয়াল ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে পড়ে ৷

এর আগে একটি শর্ট ভিডিয়োতে Bloomberg এর প্রতিনিধি মার্ক গুরম্যান জানিয়েছিলেন, অ্য়পেলের নতুন ইয়ারবাডে ক্যামেরা ফিচার থাকতে পারে ৷ যার মাধ্যমে ভিজ্যুয়াল ইনফর্মেশন গ্রহণ করতে পারে ৷ তবে সেটা হবে খুবই লো-রেজলিউশনে ৷ মূলত এই ক্যামেরাগুলি Apple AI ফিচারের চোখ হিসেবে থাকবে ৷ এই ক্যামেরার মাধ্যমে ভিজ্যুয়াল তথ্য নিয়ে তা প্রসেস করে অডিয়ো হিসেবে ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেবে ৷

যে ভিডিয়ো প্রকাশিত হয়েছে, সেখান থেকে একটি বিষয় নিশ্চিত হওয়া গেছে ৷ আগামী দিনে যে এয়াবপড লঞ্চ হতে চলেছে সেগুলিতে ক্যামেরা ফিচার থাকবে ৷ সম্ভবত আগামী মাসে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসে Apple এর যে মেগা ইভেন্ট রয়েছে সেখানেই এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ইয়ার বাড লঞ্চ হতে পারে ৷

এই AirPods কি ফুটেজ সেভ করতে পারবে ?

MacRumors এর তরফে যে ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে এই ভিডিয়ো ফুটেজ সেভেবল (Savable) ৷ অর্থাৎ যে ভিডিয়ো ফুটেজ এয়ারবাড সংগ্রহ করবে তা সেভ করে রাখা সম্ভব হবে ৷

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TAGGED:

APPLE
AIRPODS B790
AIRPODS WITH CAMERA RELEASE DATE
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APPLE VISUAL INTELLIGENCE

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