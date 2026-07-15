বেশি দাম দিয়ে 100 শতাংশ পেট্রল কিনতে পারবেন, জানালেন নীতিন গড়করি

বেশি দাম দিয়ে 100 শতাংশ পেট্রল কিনতে পারবেন, জানালেন নীতিন গড়করি
মারুতি সুজুকি, Hero Motocorp এর মতো একাধিক সংস্থা ফ্লেক্স ফুয়েলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গাড়ি লঞ্চ করেছে ৷
Published : July 15, 2026 at 3:38 PM IST
হায়দরাবাদ : গাড়ি মালিকরা চাইলে ইথানল বিহীন 100 শতাংশ পেট্রল কিনতে পারবেন ৷ E20 বিতর্কের মাঝে এমনই সাফাই দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি ৷ পাশাপাশি ইথানল ব্লেন্ডেড পেট্রল ব্যবহারে গাড়ির ইঞ্জিন খারাপ হওয়ার যে জল্পনা উঠেছে তাও উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি ৷
সম্প্রতি জোর চর্চায় উঠে এসেছে ইথানল ব্লেন্ডেড পেট্রল ৷ দেশের বিভিন্ন পেট্রল পাম্প থেকে বিক্রি করা হচ্ছে E20 জ্বালানী ৷ যার মধ্যে 20 শতাংশ ইথানল ও 80 শতাংশ পেট্রল থাকছে ৷ গাড়ি ব্যবহারকারীদের অভিযোগ, এই পেট্রল ব্যবহারের ফলে গাড়ির ইঞ্জিন দ্রুত খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
ইতিমধ্যে মারুতি সুজুকি, Hero Motocorp এর মতো একাধিক সংস্থা ফ্লেক্স ফুয়েলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গাড়ি লঞ্চ করেছে ৷ যেখানে সর্বাধিক 85 শতাংশ এমনকী, 100 শতাংশ পর্যন্ত ইথানল মিশ্রিত জ্বালানী বা ইথানল ব্যবহার করা সম্ভব ৷
এরই মাঝে নতুন তথ্য প্রকাশ্যে আনলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি ৷ সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ET Auto-তে এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ৷ সেখানে লেখা হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, ফ্লেক্স ফুয়েল সম্পর্কে যে তথ্য ঘুরছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ৷ পুরোটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে দাবি তাঁর ৷
তিনি জানিয়েছেন, দেশের প্রতিটি পেট্রল পাম্পে ফ্লেক্স ফুয়েলের পাশাপাশি 100 শতাংশ পেট্রল ব্যবহার করা হবে ৷ গাড়ি ব্যবহারকারীরা চাইলে 100 শতাংশ পেট্রলও ব্যবহার করতে পারেন ৷ তবে সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হবে ৷
এদিকে E20 জ্বালানি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ধরনের বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়লেও, IIT কানপুরের এক বিজ্ঞানী জানিয়েছেন যে E20 জ্বালানি ব্যবহারে গাড়ির কোনও ক্ষতি হয় না এবং মাইলেজেও উল্লেখযোগ্য কম হয় না।
ধ্রুবরাজ কারানা নামে ওই প্রজেক্ট সায়েন্টিস্ট জানিয়েছেন, প্রফেসর অবিনাশ কুমার আগরওয়ালের নেতৃত্বে E20 জ্বালানীর ল্যাব টেস্ট করা হয়েছিল ৷ সেখানেই দেখা গিয়েছে মাইলেজের তেমন কোনও পতন হয়নি ৷
ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ি (Flex Fuel Vehicles) কী ?
যে সব গাড়ির ইঞ্জিন এমনভাবেই প্রস্তুত করা হয় যেখানে পেট্রল, ইথানল বা এই দুটির মিশ্রণ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব সেই সব গাড়িকে বলা হয় ফ্লেক্স ফুয়েল ভেহিক্যাল বা FFV ৷ এই গাড়িগুলিতে ইথানলের পরিমাণ 10 শতাংশ থেকে 100 শতাংশ পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ পাশাপাশি পেট্রলও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে এই গাড়িগুলিতে ৷ যেহেতু ইথানল পেট্রলের থেকে বেশি দাহ্য সেই কারণে ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ির ফুয়েল লাইন, ইনজেক্টর, সিলস এবং ইঞ্জিন ক্যালিবারেশনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয় ৷