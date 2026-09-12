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AI-এর অপব্যবহার রুখতে কী কী পদক্ষেপ ? প্রকাশিত হল Anthropic-এর Threat Intelligence Report

Anthropic যেখানে বর্তমান AI misuse আটকানোর সক্ষমতার কথা বলছে, সেখানে সংস্থার প্রাক্তন কর্মীরা ভবিষ্যতের আরও বড় ঝুঁকি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।

Anthropic
প্রকাশিত হল Anthropic-এর Threat Intelligence Report (ছবি - Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 12, 2026 at 8:00 PM IST

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হায়দরাবাদ: Artificial Intelligence-এর দুনিয়ায় Anthropic-কে ঘিরে সম্প্রতি সামনে এসেছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একদিকে Claude AI-এর অপব্যবহার ঠেকাতে নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। অন্যদিকে Anthropic-এর দুই প্রাক্তন কর্মী পদত্যাগ করে Superintelligence-এর সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে গুরুতর সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, AI-এর ক্ষমতা বাড়ানোর দৌড় এত দ্রুত এগোচ্ছে যে ভবিষ্যতের বড় ঝুঁকিগুলিকে সামলানোর জন্য প্রস্তুতি যথেষ্ট নয় ।

কেন চাকরি ছাড়লেন Jacob Coxon ও Joe Benton?

9 সেপ্টেম্বর Anthropic থেকে পদত্যাগের কথা প্রকাশ্যে জানান Jacob Coxon। এর আগে তিনি OpenAI-তেও Pretraining Research নিয়ে কাজ করেছেন। Coxon-এর বক্তব্য, বড় AI সংস্থাগুলি Superintelligence তৈরির প্রতিযোগিতায় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এমন AI system তৈরি হচ্ছে, যা নিজেকে আরও উন্নত করতে পারে এবং মানুষের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান হয়ে উঠতে পারবে, তখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ।

Coxon মনে করেন, আগামী এক-দুই বছরের মধ্যেই এই প্রতিযোগিতা বড় ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

এরপর Anthropic-এর প্রাক্তন Safety Manager Joe Benton-ও পদত্যাগের কথা জানান। তিনি সংস্থার Scalable Oversight Team-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। Benton এবার স্বাধীন AI safety organisation METR-এর সঙ্গে কাজ করবেন। তাঁর আশঙ্কা, ভবিষ্যতে এমন AI agents তৈরি হতে পারে, যাদের বুদ্ধিমত্তা মানুষের থেকেও বেশি হবে এবং যাদের চিন্তাভাবনার লক্ষ্য সাধারণ মানুষের মতো না হয়ে আলাদা হতে পারে ৷

Anthropic-এর 154 পাতার Threat Intelligence Report

এই দুই ঘটনার মাঝেই 10 সেপ্টেম্বর Anthropic প্রকাশ করে 154 পাতার একটি Threat Intelligence Report। রিপোর্টে বলা হয়েছে, 2025 সালের ডিসেম্বর থেকে 2026 সালের অগস্ট পর্যন্ত Claude-এর অপব্যবহারের একাধিক চেষ্টা শনাক্ত করেছে সংস্থাটি।

এর মধ্যে ছিল Cyber Attack, Surveillance, Influence Campaign, Traditional Weapons-এর সফ্টওয়ার তৈরি এবং Biological Weapons সংক্রান্ত রিসার্চ। Biological misuse-কে সবচেয়ে গুরুতর ঝুঁকিগুলির মধ্যে একটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ।

Anthropic-এর দাবি, এই ধরনের অপব্যবহারের চেষ্টা শনাক্ত করে সংশ্লিষ্ট account block করা হয়েছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে তথ্য কর্তৃপক্ষ ও অন্য সংস্থার সঙ্গেও ভাগ করা হয়েছে।

আসল ভয় কি AI-এর Superintelligence?

এখানেই দুই ঘটনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র দেখা যাচ্ছে। Anthropic যেখানে বর্তমান AI misuse আটকানোর সক্ষমতার কথা বলছে, সেখানে সংস্থার প্রাক্তন কর্মীরা ভবিষ্যতের আরও বড় ঝুঁকি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।

Benton-এর মতে, AI agents-এর স্বাধীনভাবে কাজ করা এবং নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর সম্ভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি OpenAI agents-কে ঘিরে Hugging Face-এর ঘটনাকেও উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, এই ধরনের ঘটনা আরও বড় সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে।

তাঁদের দাবি, AI development-এর গতি, Safety Incident এবং AI system-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে আরও স্বচ্ছতা প্রয়োজন। একই সঙ্গে Minimum Safety Standards এবং Independent Evaluation-এর উপর জোর দিয়েছেন তাঁরা।

নজরদারিতে কি আরও স্বাধীনতা প্রয়োজন?

Benton-এর METR-এ যোগ দেওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হল AI কোম্পানিগুলির উপর স্বাধীনভাবে নজরদারি ও মূল্যায়নের কাজ করা। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, শুধু AI সংস্থাগুলির নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর নির্ভর না করে বাইরের স্বাধীন সংস্থার মাধ্যমে নিয়মিত evaluation প্রয়োজন।

AI industry দ্রুত এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে এই বিতর্কও আরও জোরালো হচ্ছে—বর্তমানের AI misuse আটকানোই কি যথেষ্ট, নাকি ভবিষ্যতের Superintelligence-এর সম্ভাব্য ঝুঁকি সামলানোর প্রস্তুতিও এখন থেকেই নিতে হবে?

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JOE BENTON RESIGNATION
JACOB COXON
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THREAT INTELLIGENCE REPORT

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