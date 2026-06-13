ফাঁস করে দিতে পারে দেশের নিরাপত্তার ত্রুটি, তড়িঘড়ি এই AI মডেল নিষিদ্ধ ঘোষণা ট্রাম্প প্রশাসনের
Anthropic এর Claude-AI এ যতগুলি মডেল ব্যবহার করা হয় তারমধ্যে Fable 5 ও Mythos 5 মডেলটি অতি শক্তিশালী ৷ কী কী কাজ করতে পারে ?
Published : June 13, 2026 at 4:17 PM IST
হায়দরাবাদ : Anthropic এর দুটি লেটেস্ট মডেল পুরোপুরি নিষিদ্ধ করল মার্কিন সরকার ৷ ওই সংস্থাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে Fable 5 এবং Mythos 5 মডেলদুটি ব্যবহার করতে পারবেন না কেউ ৷ এবং সেই নির্দেশ পাওয়ার পর Anthropic এর তরফে ওই দুটি মডেল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে ৷
ভারতীয় সময় 13 জুন ভোর 2টো 51 মিনিট নাগাদ মার্কিন সরকারের কাছ থেকে একটি নির্দেশিকা পৌঁছয় Anthropic এর কাছে ৷ সেখানে জানানো হয়, আমেরিকায় বসবাসকারী কোনও বিদেশি অথবা অন্য কোনও দেশের নাগরিক, এবং Anthropic--এর কোনও কর্মী Fable 5 ও Mythos 5 মডেল দুটি ব্যবহার করতে পারবেন না ৷ যদিও Anthropic Claude এর বাকি মডেলগুলির ক্ষেত্রে কোনও নির্দেশিকা জারি করা হয়নি ৷
কেন এই মডেলটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ?
বিশেষজ্ঞদের একাংশ জানিয়েছেন, Anthropic এর Claude-AI এ যতগুলি মডেল ব্যবহার করা হয় তারমধ্যে Fable 5 ও Mythos 5 মডেলটি অতি শক্তিশালী ৷ এই মডেলটি দেশের নিরাপত্তায় ফাঁক-ফোকড় খুব সহজেই খুঁজে বের করতে পারে ৷ আর সেই কারণেই মার্কিন সরকার আপাতত এই দুটি মডেলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ৷
জানা গিয়েছে Claude Mythos 5 মডেলটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা অতি দ্রুত কোডিং করতে পারে ৷ পাশাপাশি একাধিক ডাটা প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সফ্টওয়ারের কোথায় কোথায় খামতি আছে তা ডিটেক্ট করতে পারে ৷ Amazon Web Services (AWS), Apple, Google, Microsoft, CrowdStrike, NVIDIA, এবং Palo Alto Networks এর মতো নামি টেক জায়ান্টদের সহযোগিতায় এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছিল ৷
যখন এই মডেলদুটি লঞ্চ করা হয়েছিল তখন Anthropic এর তরফে জানানো হয়েছিল Project Glasswing-রেস্ট্রিকশন থাকবে Mythos এর উপর ৷ কিন্তু Fable মডেলটি সকলের জন্য লঞ্চ করা হবে ৷ যদিও এই দুটি মডেলের উপরই পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷
Project Glasswing কী ?
Project Glasswing হলো অ্যানথ্রপিক (Anthropic)-এর একটি গ্লোবাল সাইবার নিরাপত্তা উদ্যোগ ৷ এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ সফ্টওয়ার ও ডিজিট্যাল পরিকাঠামো সুরক্ষিত রাখে ৷